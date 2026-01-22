観光庁は、2025年のインバウンド消費動向調査の速報値を発表した。

訪日外国人の旅行消費額は9兆4,559億円（前年比16.4％増）、1人あたり旅行支出は229,000円（同0.9％増）だった。

外国人旅行消費額のうち、国・地域別でトップは中国の2兆26億円（21.2％）、次いで台湾の1兆2,110億円（12.8％）、アメリカの1兆1,241億円（11.9％）の順だった。前年4位のアメリカが順位をあげた。

費目別構成比は、宿泊費が3兆4,617億円（36.6％）、飲食費が2兆711億円（21.9％）、交通費が9,465億円（10％）、娯楽等サービス費が4,218億円（4.5％）、買物代が2兆5,490億円（27％）だった。

1人あたりの旅行支出は、ドイツが最も高く（393,710円）、次いでイギリス（390,391円）、オーストラリア（390,048円）の順だった。最も低いのは韓国（104,606円）だった。費目別では、宿泊費はイギリス、娯楽等サービス日はオーストラリア、買物代はシンガポールが最も高かった。

「訪日外国人」には、観光・レジャー目的に加え、業務目的や親族・知人訪問目的などで日本を訪れた外国人が含まれる。日本に居住している外国人は含まれていない。