2月27日から配信されるHuluオリジナル『時計館の殺人』の追加キャストとして、鈴木福、神野三鈴、矢島健一、六平直政、角野卓造、嶋田久作、伊武雅刀、池田鉄洋、仲村トオルの出演が決定。あわせて本予告が公開された。

参考：『時計館の殺人』に山中崇、今野浩喜、向里祐香ら出演 2部制で2026年2月27日より配信へ

本作は、2024年3月に配信されたHuluオリジナル『十角館の殺人』の続編。前作は配信スタートから1週間でHuluの累計視聴総合ランキングで1位を獲得し、4月の月間国内ドラマ視聴ランキングでも1位にランクイン。2024年のHulu年間視聴ランキングの「Huluオリジナル部門」でも1位を獲得した。

原作となる『館』シリーズは、綾辻行人の代表作で『十角館の殺人』から『奇面館の殺人』まで、これまで9作の長編が発表されており、累計発行部数は750万部を突破。『時計館の殺人』は1991年9月に発行されたシリーズ第5作目で、1992年第45回日本推理作家協会賞を受賞している。

監督は内片輝が続投し、本作からは山本大輔も参加。脚本は、綾辻と作家・有栖川有栖が共同で原作を考案したドラマ『安楽椅子探偵』シリーズ8作品すべての脚本を担当した戸田山雅司が手がける。そして音楽は前作から引き続き、『わが母の記』『日本のいちばん長い日』などの富貴晴美が担当する。

本作は、前作を超える全8話で構成され、第1部（6話）、第2部（2話）の2部制に。第1部は2月27日から、第2部は3月20日からHuluで独占配信される。

前作に引き続き奥智哉と青木崇高が、江南孝明役と島田潔あらため推理作家・鹿谷門実役をそれぞれ演じるほか、山中崇、今野浩喜、向里祐香、岡部ひろき、吉田伶香、渡辺優哉、阿部凜、藤本洸大の出演が決定している。

物語の舞台は1989年。オカルト雑誌の新米編集者として働く江南孝明（奥智哉）は、自身が担当する特別企画の取材のため、再びあの天才建築家・中村青司が設計した館を訪れることに。鎌倉の外れに建つ「時計館」と呼ばれるその館では、9年前に主人が亡くなった前後から周辺で人死にが相次ぎ、ある時期から少女の霊が出るという噂が立っていた。江南は「時計屋敷の亡霊に挑む」という特別企画で、その時計館の旧館に閉じ籠り、少女の亡霊と接触する“交霊会”を行う。一方、江南とともに十角館の惨劇の謎を追った仲である島田潔は、あれから3年が経ち、推理作家・鹿谷門実（青木崇高）としてデビュー。江南が時計館へ取材に行くという話を聞き、自らも時計館を訪れるのだった。

鈴木は、「CHAOS」の特別企画に参加しそびれたものの、鹿谷と出会い、ともに時計館を訪れることになるW**大学ミステリー研究会のメンバー・福西涼太を演じる。さらに、神野、矢島、六平、角野、伊武、嶋田が、時計館の“過去”と“今”を繋ぐ人物たちに。また、鹿谷の兄で、大分県警捜査一課の刑事・島田修を演じる池田、『館』シリーズの要、天才建築家・中村青司役の仲村が前作に引き続き出演する。

そんな本作のオープニング曲が、前作『十角館の殺人』のテーマ曲も担当したずっと真夜中でいいのに。の新曲「よもすがら」に決定。本楽曲は、監督とプロデューサーが作品のイメージを直接説明し、それを受け取ったソングライターのACAねが、自身の創作表現を交差させて制作した。

ACAねは楽曲に込めた想いについて「心を魂を穏やかに鎮められる世界線はあるのか、嘘で取り繕われた慈愛の歪曲をキーに制作を進めていきました。時計館の配信今から楽しみにしてやみません。よたよたと、よもすがら廊下を歩きながら、聴いてもらうのもまた一興と思います」とコメント。原作者の綾辻も、「ダークで蠱惑的な旋律に乗って次々に現われる、ずとまよならではの言葉たち。そこかしこが『時計館』の物語と響き合いながら、多くの別の物語を秘めているようでもあります。──さすが」と語っている。

あわせて公開された本予告では、閉ざされた旧館で連続殺人に見舞われる参加者たち、その裏で鹿谷（青木崇高）と福西（鈴木福）が“時計館の謎”を追いかける様子が映し出されている。

コメントACAね（ずっと真夜中でいいのに。）（オープニング曲担当）綾辻先生にはいつもずとまよを気にかけていただき、お世話になってます。前回『十角館の殺人』も凄まじく、館シリーズ第二弾も心待ちにしていました。そのような中で拝読してた『時計館の殺人』オープニング曲のお声がけ嬉しかったです。心を魂を穏やかに鎮められる世界線はあるのか、嘘で取り繕われた慈愛の歪曲をキーに制作を進めていきました。時計館の配信今から楽しみにしてやみません。よたよたと、よもすがら廊下を歩きながら、聴いてもらうのもまた一興と思います。

綾辻行人（原作者）近年ずっと注目しつづけているずっと真夜中でいいのに。の新曲がドラマ『時計館の殺人』のオープニング曲に──という展開は、じつに感慨深いことです。どんな作品ができてくるのだろう、と楽しみにしていたのですが、初めて「よもすがら」を聴いたときには思わず、「さすが......」と声がこぼれました。ダークで蠱惑的な旋律に乗って次々に現われる、ずとまよならではの言葉たち。そこかしこが『時計館』の物語と響き合いながら、多くの別の物語を秘めているようでもあります。──さすが。この曲が流れるドラマのオープニング映像も、文句なしの素晴らしさです。全8話を通してぜひ、オープニングをスキップせずにご覧ください。（文＝リアルサウンド編集部）