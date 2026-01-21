連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』より、織田裕二、反町隆史、亀梨和也演じる宋江・晁蓋・林冲のキャラクターPV解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』より、熱き闘いの物語の中心を担う、宋江（織田裕二）、晁蓋（反町隆史）、林冲（亀梨和也）の3人のキャラクターに焦点を当てたPVが解禁となった。

■漢たちの生きざまと信念が凝縮されたPV映像

公開となったPVは、ドラマ本編から厳選された名セリフや名シーンを収め、それぞれの生きざまと信念が凝縮された映像。

表向きは戸籍係として働く下級役人でありながらも、国を正すべく、敢然と立ち上がる宋江（織田裕二）。荒廃した世を憂い、より良き国に立て直す大望を胸に、世直しの書『替天行道』を粛々と力強く書き記す姿が描き出されている。人の心を救うべく世に争い、懐深く人々を包み込むその徳に、多くの者が心震わされ、やがて「替天行道」の旗のもとに集結する様子は胸が熱くなる。宋江の誇り高き信念が垣間見えると同時に、希望の光をもたらす闘いの始まりを予感させる映像となっている。

圧倒的武勇と優れた統率力、そして厚い人望を兼ね備えた叛逆の英雄、晁蓋（反町隆史）。理不尽が蔓延る世に怒りを持ち、やがて世直しを志す宋江との出会いを経て、彼と共に梁山泊を率いることとなる。そして苛烈なる闘志を持つリーダーとして、自ら刀を振るい、同志たちに檄を飛ばし「替天行道」の旗を掲げる姿が映像に収められている他、宋江に対して「生きて、帰れ！」と鬼気迫る表情で言い放つ姿も。激情溢れるカリスマ・晁蓋の勇姿に、ますます期待が高まる映像に仕上がっている。

天下にその名を轟かせる槍の名手、林冲（亀梨和也）は、他を寄せ付けぬ武力を誇りながらも、愛する者を国家の策略で失った哀しみを背負い続ける武人。宋江らと共に国を立て直すべく、献身的に責務を果たし、槍を振い続けるなか、残された己の「命」をただ燃やし続けるかのごとく、何処か生き急ぐような心情を感じさせる姿に、宋江が「死のうとしていないか」と問いかける様子も。“俺は強い”。悲運に苛まれながらも、忠義に殉じ、我が身を削って激乱の世を生き抜く林冲の運命は、見逃し厳禁だ。

■原作全20巻・特別仕様の全面帯ビジュアル一挙公開

さらに今回、原作小説全19巻、そして読本『替天行道／北方水滸伝読本』を含む計20巻が、連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』の放送・配信を記念し、ドラマのキャラクタービジュアルを使用した＜特別仕様の全面帯＞として、1月22日より順次展開されることが明らかに。その原作全面帯ビジュアル全20種が一挙公開された（※メイン写真）。

今回の全面帯では、梁山泊に集う者たち、そして彼らと対峙する国側の人物たち――物語を動かす登場人物それぞれの“顔”を真正面から捉えたビジュアルを採用。

そこに並ぶのは、戦いの前の張り詰めた緊張感、仲間への想いがにじむ迷いの表情、理不尽な時代に抗う覚悟、そして国を背負う立場だからこそ抱く責任と正義。立場は違えど、誰もが自ら信じる“正しさ”のもと、この時代を生き抜こうとする姿が、一瞬の表情として切り取られている。

全20巻を並べたときに立ち上がるのは、一人ひとりの物語が折り重なって生まれる、壮大で刺激的な群像ドラマの“顔ぶれ”だ。

圧倒的な存在感を放つキャラクターたちの表情が、一冊一冊に刻まれた特別仕様の原作本。それぞれの視線の先にある物語を想像しながら、2月15日より放送・配信がスタートする連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』の幕開けを楽しもう。

【各巻表紙キャラクター＆キャスト一覧】

第1巻：宋江（織田裕二）

第2巻：晁蓋（反町隆史）

第3巻：林冲（亀梨和也）

第4巻：楊志（満島真之介）

第5巻：済仁美（波瑠）

第6巻：魯智深（金児憲史）

第7巻：馬桂（松雪泰子）

第8巻：李富（玉山鉄二）

第9巻：王倫（萩原聖人）

第10巻：史進（木村達成）

第11巻：武松（伊藤健太郎）

第12巻：盧俊義（宇梶剛士）

第13巻：燕青（山中柔太朗）

第14巻：阮小五（加藤清史郎）

第15巻：公孫勝（白洲迅）

第16巻：袁明（大塚明夫）

第17巻：閻婆惜（吉田美月喜）

第18巻：安道全（金田哲）

第19巻：呉用（野間口徹）

替天行道／北方水滸伝読本：王進（佐藤浩市）

■番組情報

連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』

2月15日（日）スタート

毎週日曜22:00 ※全7話

放送：WOWOW

配信：WOWOWオンデマンド、Lemino

出演：織田裕二／亀梨和也、満島真之介、波瑠・松雪泰子（特別出演）、佐藤浩市（友情出演）・玉山鉄二／反町隆史

原作：北方謙三『水滸伝』（全十九巻／集英社文庫刊）

監督：若松節朗、村谷嘉則、佐藤さやか

脚本：藤沢文翁

音楽：村中俊之

主題歌：「夜を渡る鳥」MISIA（ソニー・ミュージックレーベルズ）

(C)北方謙三／集英社 (C)2026 WOWOW／NTTドコモ

