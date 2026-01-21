ザ・リッツ・カールトン大阪で「ストロベリーアフタヌーンブッフェ」 撮影タイムも
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
ザ・リッツ・カールトン大阪（大阪市北区）1階の イタリア料理「スプレンディード」で現在、アフタヌーンブッフェ「ストロベリーアフタヌーンブッフェ ― サロン デュ ストロベリー ―」が開催されている。
毎年多くの人に好評というストロベリーブッフェに、さまざまな形で チョコレートを組み合わせたアフタヌーンブッフェ。青嶋誠之料理長が手掛ける全9種のセイヴォリーのほか、ミルクチョコレートのチョコレートファウンテンや、目の前でバニラアイスクリームをのせて仕上げるライブデザートも楽しめる。今回はブッフェ開始前に写真・動画の撮影時間も設けており、多くの来場者がSNSへの投稿を楽しんでいる。
開催時間は14時30分～17時（90分制、最終入店15時30分）。撮影タイムは14時45分～15時。平日価格は大人＝7,000円、子ども（6歳～12歳）＝3,500円。土曜・日曜・祝日は大人＝7,500円、子ども＝3,750円。予約は電話（06-6343-7020、10時～19時）またはウェブサイトで受け付ける。3月10日まで。
