ザ・リッツ・カールトン大阪（大阪市北区）1階の イタリア料理「スプレンディード」で現在、アフタヌーンブッフェ「ストロベリーアフタヌーンブッフェ ― サロン デュ ストロベリー ―」が開催されている。

毎年多くの人に好評というストロベリーブッフェに、さまざまな形で チョコレートを組み合わせたアフタヌーンブッフェ。青嶋誠之料理長が手掛ける全9種のセイヴォリーのほか、ミルクチョコレートのチョコレートファウンテンや、目の前でバニラアイスクリームをのせて仕上げるライブデザートも楽しめる。今回はブッフェ開始前に写真・動画の撮影時間も設けており、多くの来場者がSNSへの投稿を楽しんでいる。

開催時間は14時30分～17時（90分制、最終入店15時30分）。撮影タイムは14時45分～15時。平日価格は大人＝7,000円、子ども（6歳～12歳）＝3,500円。土曜・日曜・祝日は大人＝7,500円、子ども＝3,750円。予約は電話（06-6343-7020、10時～19時）またはウェブサイトで受け付ける。3月10日まで。

