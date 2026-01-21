特別指定選手として加入

バスケットボールBリーグの横浜ビー・コルセアーズ（横浜BC）は20日、東山高3年の佐藤凪を特別指定選手として登録したことを発表した。背番号は11。24日の敵地・京都戦からベンチエントリーが可能となる。横浜BCのユース出身で、高校バスケ界を代表するポイントガードの加入に、「きたー！！！！」「うおー！まじか！！！」と歓喜の声が相次いでいる。

横浜BCは20日正午、公式Xに「このたび、横浜ビー・コルセアーズは、東山高等学校に在学中の #佐藤凪 選手を、りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズンの特別指定選手として登録しましたのでお知らせいたします」と投稿。6月30日までの間、佐藤が特別指定選手としてトップチームに加入することを発表した。

18歳の佐藤は中学3年間、横浜BCのユースチームに在籍。3年時にはU15チームの一員として「Jr.ウインターカップ2022-23」の準優勝に貢献した。名門・東山高では1年時から主力として活躍。昨年12月の「SoftBank ウインターカップ2025」では、大会トップの平均20.3得点、総アシスト数では大会歴代3位の56本を記録し、チームを準優勝に導いた。大会ベスト5にも選出されている。

高校バスケ界を代表するポイントガードの加入に、ブースターからは「待ってた〜 嬉しい！！！」「激アツすぎる」「きたー！！！！」「うおー！まじか！！！」「本当に来てくれた！！！」「未来のスターキター」「うわぁぁあああ！言葉にならない」「胸あつ！」「鳥肌たった！」と歓喜のコメントが次々に寄せられた。

バスケを始めた時から「夢はNBA選手」。昨年のウインターカップでは、東山高の大澤徹也監督が「理想のガード」と称賛していた。人気漫画「スラムダンク」の作者・井上雄彦氏が創設したスラムダンク奨学金の第19回奨学生に選ばれており、今夏に渡米し、セントトーマスモア校で新たな挑戦を始める予定だ。



