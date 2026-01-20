昨年、12月26日、俳優の米倉涼子が所属事務所の公式サイトで《関係者及びファンの皆様》と題した文書を公開。そこでは、《一部報道にありましたように、私の自宅に捜査機関が入りましたことは事実です》と綴られていた。

【写真】年末に米倉涼子が公開した文書

米倉涼子の書類送検報道

「米倉さんは昨年夏ごろから、一部で麻薬所持疑惑が取りざたされ、大物俳優の衝撃的な報道にネット上でも大きな話題を呼んでいました。報じられた当初は、米倉さんが暮らすマンションにメディア関係者が押しかけ騒動に。

しかし、家宅捜索が行われたものの、その後、逮捕や起訴に関する報道はなく、“疑惑”の真偽は宙に浮いている状況が続いていました」（スポーツ紙記者、以下同）

そんな中、1月20日、フジテレビが“独自”と題し、米倉が麻薬取締法違反などの疑いで書類送検されたと報じた。

「昨年夏ごろに、米倉さんとその知人でアルゼンチン国籍の男性が違法薬物に関与している疑いが生じ、関東信越厚生局麻薬取締部が家宅捜索を行ったとのこと。家宅捜索では薬物のようなものが押収され、“違法”であることが判明。

知人のアルゼンチン国籍の男性はすでに出国しているそうですが、警察は違法薬物が誰のものであったのか、はたまた二人で所持していたのか、などの捜査を進めてきたようです。今後は起訴や逮捕という可能性も視野に入ってきます」

昨年、公式サイトで公開した文書の中には、《今後も捜査には協力して参りますが、これまでの協力により一区切りついたと認識しております》と記されていたのだが…。

「捜査協力に“一区切り”ついていたのかもしれませんが、その先についてはまだ捜査中で決まっていなかったのでしょうね。“一区切り”の4文字に安堵するファンも多かったのではないでしょうか。米倉さんを信じる関係者やファンのためにも“白”であってほしいと願うばかりですね」

今回の報道に対し、ネット上では、《間違いであることを祈ります…》《間違えでありますように》などの意見が上がる中、

《これは間違いなく“失敗”やったね》

《失敗しちゃったか…？》

と、米倉の代表作『ドクターX〜外科医・大門未知子〜』（日本テレビ系）の決めゼリフ「私、失敗しないので」を引用する形でのコメントも数多く散見された。

起訴か不起訴か。逮捕か否か。検察の判断に注目が集まる。