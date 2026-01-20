男女デュオ「LOVE PSYCHEDELICO（ラブ・サイケデリコ、略称デリコ）」の公式サイトが20日に更新され、2月から始まるデビュー25周年記念ツアーをもって活動休止することを発表。“衝撃のデビュー”から26年での決断。各メンバーの今後の個人活動については「状況に応じて随時案内」するとしている。

サイトでは「LOVE PSYCHEDELICO 25th Anniversary Tour をもちまして、LOVE PSYCHEDELICOは活動を休止いたします」と報告。「Thank you.」の文字を添えた。

「LOVE PSYCHEDELICO 25th Anniversary Tour」はデビュー25周年を記念し、2月28日東京・江戸川区総合文化センターからスタートする全12公演。高知や北海道、大阪など全国各地を回る。

各メンバーの今後の個人活動については「状況に応じて随時ご案内を差し上げます」と伝えた。なおオフィシャルファンクラブは、活動中も継続して運営される。

LOVE PSYCHEDELICO（ラブ・サイケデリコ）は、ボーカルのKUMIとギターのNAOKIの男女二人による日本のロックデュオ。愛称は「デリコ」。2000年4月、シングル「LADY MADONNA〜憂鬱なるスパイダー〜」でデビュー。01年1月に発表された1stアルバム「THE GREATEST HITS」は200万枚、翌02年1月に発表された「LOVE PSYCHEDELIC ORCHESTRA」も100万枚を超え、2作連続ミリオンとなる驚異的なセールスを記録。25年、デビュー25周年を迎えていた。