「知らぬ間に進化してた」「隙間収納の救世主」な100均万能ラック

ダイソーで以前大きな話題を呼んだキャスター付きラックに、待望の「4段バージョン」が登場していました。スリムなフォルムはそのままに、収納力がさらにアップ。耐荷重は約6kgとタフな設計で、キッチンや洗面所のデッドスペースを有効活用できる名品です。

商品情報

商品名：組み立て式ラック（4段、スリムタイプ）

価格：￥770（税込）

サイズ（約）：幅13cm×奥行43cm×高さ78.7cm

耐荷重（約）：6kg

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480639512

隙間収納の決定版！ダイソー「組み立て式ラック 4段 スリムタイプ」

ダイソーの収納グッズ売り場で見つけたのは、こちらの「組み立て式ラック 4段 スリムタイプ」です。以前から人気だったキャスター付きラックが、段数を増やしてこっそりと進化していました。

価格は770円（税込）とダイソーの中では高価格帯ですが、収納部分が4段も備わっているため、縦のスペースを最大限に活かせるのが魅力です。

隙間収納にぴったりなスリム設計なので、冷蔵庫横や洗濯機横などのわずかなスペースを便利な収納場所に変えてくれます。耐荷重は約6kgあり、こまごまとしたアイテムをたっぷり載せても安心感のある十分な強度を備えています。

組み立て時間はわずか数分！誰でも簡単に完成するシンプル構造

「組み立て式」と聞くと難しく感じるかもしれませんが、このラックの構造は極めてシンプルです。パッケージの図に沿って、各段のパーツに支柱とキャスターを差し込んでいくだけ。特別な工具も一切必要ありません。

力もほとんどいらないので、DIYが苦手な方でも数分あれば完成させることができます。

筆者は紅茶のパックやインスタントスープ・コーヒーといった、散らばりがちな細かな食品ストックの整理に使用していますが、出し入れもスムーズで非常に快適。キャスターの動きも軽やかで、掃除の際も楽に移動させることが可能です。

水回りでも安心！ポリプロピレン製で広がる活用シーン

このラックのもう一つの利点は、素材にポリプロピレンが使われているところ。

金属製と違って錆に強いため、キッチンパントリーはもちろん、湿気の気になる洗面回りや脱衣所の収納にも最適です。スキンケア用品やタオルのストックをまとめるのにも役立ちます。

清潔感のあるホワイト一色のデザインは、クローゼットの中やデスク下などにもスッキリと馴染みます。

使い道を選ばない汎用性の高さは、まさに「神コスパ」な収納グッズ。整理整頓を極めたい方は、店頭から消える前にチェックしておくのが正解です。

ダイソーの「組み立て式ラック 4段 スリムタイプ」は、驚きの収納力と組み立てのしやすさを兼ね備えた、隙間収納の救世主でした。家中のデッドスペースを賢く活用したい方は、ぜひこの使い心地を試してみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。