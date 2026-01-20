2024年ドラフト1位で青学大から広島に入団…11月に入籍発表

広島の佐々木泰内野手が19日、自身のインスタグラムを更新。愛車を購入したことを報告した。高級車の光り輝くフォルムに「カッコよくて良い」とファンも羨望の声を寄せた。

佐々木は「今回、人生初めての車をジャガー・ランドローバー広島様で納車させていただきました」と綴り、グレーの愛車との“2ショット”写真を添えた。「ぶつけないように頑張ります！ ジャガー・ランドローバー広島様ありがとうございました」と記した。

佐々木が購入した車は英国の・ランドローバー社が生産する高級SUV「レンジローバー イヴォーク」。同社ホームページによると、購入価格は661万円からとなっている高級車だ。「いいな〜」「マジか!?」「昔、誠也さんもこれに乗ってた」とファンも注目している。

佐々木は2024年ドラフト1位で青学大から広島に入団。プロ1年目の昨季は54試合に出場して打率.271、6打点を記録した。11月25日には球団を通じて入籍を発表。新たな家族、新たな車とともにプロ2年目を戦う。（Full-Count編集部）