Image: Kickstarter

2025年10月26日の記事を編集して再掲載しています。

マウスやトラックパッドを使わずにパソコンのカーソルを動かしたり、クリックしたりすることができる指輪型コントローラーことProlo Ring。

指にはめる電子機器というと、スマートリングを想像する方も多いかもしれませんが、Prolo Ringは主にパソコン作業で活躍する指輪型ガジェットです。キーボードの上から手を離さずにマウス操作できるのが強みといえるため、使い慣れたら作業効率がアップするかもしれません。

Gif: Kickstarter

Prolo Ringは人差し指にはめて使用します。カーソルを動かしたいときは親指でProlo Ringの側面（トラックパッド）をなぞって操作。左クリックは1回タップ、右クリックは長押し、ダブルクリックはダブルタップで動作する仕組みです。

バッテリー持続時間は最大8時間。朝から夕方までの作業のお供として使い続けた場合、ギリもつかもたないかくらいかと。ちなみにベーシックエディション以外のモデルでは充電ケースが付属し、併用することで最大30日間使用できるため、長期間の出張や旅行先でもバッテリー切れを心配する必要はなさそうです。

Gif: Kickstarter

デバイス同士はBluetoothで接続されるため、パソコンに加えてスマートフォンやタブレットでも使えるのがうれしいところ。

外出先にマウスを持っていくとなると荷物が1つ増えてしまいますが、この大きさならいつでもどこでも気軽に持ち運べる小型マウスとして、常にカバンに入れておいても問題ないサイズ感かなと。

こちらはProlo Ringのデモ動画ですが、デスクトップ専用無料アプリを活用しながらタッチモードをカスタマイズしている様子が、動画の1:13〜紹介されています。プロエディションではジェスチャーのカスタマイズも含めてすべての機能が使えるとのことで、自分好みのマウスを細かく設定できるのも興味深いですね。

本体カラーはシャンパンゴールド、フューチャーシルバー、カーボンブラックの全3色。サイズはUSサイズとなっています。Kickstarterにて支援者を募集していましたが、現在は公式サイトにて25,600円で予約注文を受付中です。

Source: Kickstarter