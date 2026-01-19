マンシーが第3子となる愛娘誕生を報告…背番号と同じ“13”日

ドジャースのマックス・マンシー内野手が妻、ケリーさんともにインスタグラムを更新し、13日（日本時間14日）に第3子となる女児が誕生していたことを報告した。相次ぐ祝福の声が寄せられるなか、まさかの“奇跡”に日米のファンが「どれくらいの確率？」と驚いている。

投稿された写真には、生まれたばかりのメイシー・グレイスちゃんの姿とともに、出生データが記されたカードが添えられていた。誕生は2026年1月13日午後1時8分。体重は7ポンド11オンス（約3487グラム）、身長は20.5インチ（約52センチ）と紹介。「私たちの心と手がこんなに満たされたことはありません。赤ちゃん、この世界へようこそ」の言葉が添えられていた。

この報告を受け、地元メディア「ドジャース・ネーション」も公式X（旧ツイッター）で祝福。優勝トロフィーを手にしたマンシー夫妻と2人の子どもの写真に、新生児の写真を組み合わせ、「マンシー一家はたった今さらに大きくなりました」と伝えた。チームの主力として戦ってきたベテランに、新たな家族が加わった。

幸せの共有にファンも次々と反応。マンシーの背番号が「13」であることから「彼女13日に生まれている……どれくらいの確率でこうなる？ パパの背番号よ」「もうすでにパパの背番号を応援している」「そして13日生まれ、間違いなくパパのお気に入り」「超かわいい」「チャンピオン一家へようこそ、プリンセス」といった声が相次いだ。、日本語でも「かわいー！ 天使がいる」「13日に生まれてくるなんてすばらしいお子さんですね」と祝福のコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）