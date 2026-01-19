取材先でのタッチ&トライで製品を撮影したり、レストランや飛行機内での食事を撮る際に愛用しているのが、MagSafe対応のUlanziのハンディライト「LM19」。手のひらサイズのライトですが、撮影環境が暗かったりすると、これがあるだけで写真の仕上がりがだいぶ違います。

これまで愛用していたLM19

その最新モデルの「LM23」が登場したので、早速購入して使用してみました。

新規に入手したLM23

LM23とLM19の違いは、まず本体の厚さ。LM23は約71.5×60.5×26mmですが、LM19は約70×60×21mmと新モデルのLM23のほうが5mmほど厚くなっています。

ただしこれは、本体内に化粧ミラーやスタンド、スクリーンフックが搭載されたため。より幅広いシチュエーションで使えるようになっています。

左のLM23のほうが5mmほど厚くなった

開くと化粧ミラーがある

スタンドと組み合わせれば、スマホを自立させられる

背面のスクリーンフック

ノートPCの縁に引っかけて使える

またLM23のほうは、ライト部分が360度回るようになっています。そのためLM19では、MagSafeでスマートフォンに貼り付けた際、自撮りでしかライティングができませんでしたが、LM23ならアウト側に向けられるので、物撮りの際に便利。高さ調整もできるので、光の当たり具合を細かく調整できます。

ライト部分が360度回るので、角度調整しやすい

光の質に関しては両モデルとも非常に高い水準で、色温度は2500Kから8500Kまで調節可能。しかし、スペックを細かく見ると、LM23は最大輝度時の照度が110ルクス（0.5m）に向上しており、より明るい光が届きます。

2500Kの状態だと、暗めの電球色の色温度となる

寒色系の8500Kの状態

ちなみにバッテリーは400mAhで、最大輝度で約90分（1.5時間）使用可能。充電中も使用できるので、万が一バッテリー切れでもモバイルバッテリーをつなげればそのまま使えます。

というわけで実際使ってみた感想ですが、気軽に持ち歩くなら、たった5mmとはいえLM19のコンパクトさはありがたいですね。ただ、ライト部分が360度回るのは、自撮りよりも物撮りがメインの個人的にはうれしい。

物撮りがメインの自分には、ライトが回転するのはありがたい

できれば化粧ミラーやスクリーンフックなどを省いた、軽量版のLM23がでるとありがたいところ。というわけで、しばらくはLM23を持ち歩いて使っていこうと思います。

LM23を使用して撮影

室内灯のみで撮影