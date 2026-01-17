Image: KEIBEADS

夜の散歩や習い事の行き帰り。自動車やバイクから自分がどう見えているかを意識したことはありますか？ 運転をする人なら逆のパターンで人が見えにくくてヒヤッとした経験がある人も少なくはないでしょう。

そんな夜の危険を低下させてくれるのが「FUTURE反射ナップサック」。夜に活動機会の多い警備会社のアイデアから生まれてた製品で、高い反射光により存在感を高めてくれるというもの。

まだまだ夜も長いので、自身や家族の安全対策にいかが？ おトクなセールも終了間近でしたので、改めて詳しく見ていきましょう。

明るい光のヒミツは再帰反射

一般的な反射材は光を分散させますが、本製品は光源方向にまっすぐ光が戻るためドライバーやライダーからの視認性が大きく向上するという仕組み。

電球のように全方位に光るわけではなく、あくまで光源方向にのみ発光するので悪目立ちしにくいのもポイントです。

実際の見え方の例がこちら。周りの明るさはほとんど変わらないのに、後ろからの光源が追加されるだけで圧倒的な存在感になっていますね。

目を惹くオーロラとシンプルシルバー

未反射時の製品カラーはグレーとシルバーの2種。

それぞれ反射光は異なり、オーロラカラーは異次元の入口のような違和感マシマシのスタイル。シルバーはシンプルに白色に反射します。

たった94g

重量はわずか94gで収納力は1.5Lのペットボトルが3本ほど。メインのバッグとしては難しいですが、習い事や旅行、ジム通いのサブバッグにちょうどいい容量かと。

夜道は目立って安全に

昼間や光源が無い場合にはシンプルなナップサックですが、自動車やバイクなどから見たときの存在感は十分ですね。

夜に出歩く機会が多い人はぜひ安全対策のひとつとして検討してみてください。

