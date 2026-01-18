18歳で身長200cmバスケ女子に米仰天「怪物になる」 他選手と並ぶと…「女性版ウェンバンヤマ？」
サウスカロライナ大のアリシア・トーナビーズ
バスケットボール女子の米大学リーグに、驚異の18歳がデビューした。サウスカロライナ大のアリシア・トーナビーズ（フランス）は身長2メートルで、X上のファンにも衝撃が広がっている。
テキサス大との試合の第1クォーター、トーナビーズが大学バスケのコートに立った。
米スポーツ専門局「ESPN」の番組「スポーツセンター」公式Xは日本時間16日、「アリシア・トーナビーズがサウスカロライナ大でデビュー！ 身長200センチのフォワードは、フランス人女性選手として初めてダンクで得点を記録した選手だ」と伝えた。
他の選手よりも頭一つ飛び抜けた2メートルの長身。昨夏のU-18欧州選手権では両手でダンクを決めて注目を集めた逸材に、X上の米ファンからも様々な声が上がった。
「女性版ウェンバンヤマか？？？」
「彼女は歴史に名を残すだろう」
「バスケ界の新しい時代の幕開けだ」
「身長高すぎだろ」
「なんだって？！」
「怪物になるぞ」
米紙「USAトゥデー」は、「フランス・ヴィシー出身のトーナビーズは、2025年のU-18バスケットボール欧州選手権で平均12.1得点、8.9リバウンド、1.4アシストを記録した」と紹介している。
（THE ANSWER編集部）