サウスカロライナ大のアリシア・トーナビーズ

バスケットボール女子の米大学リーグに、驚異の18歳がデビューした。サウスカロライナ大のアリシア・トーナビーズ（フランス）は身長2メートルで、X上のファンにも衝撃が広がっている。

テキサス大との試合の第1クォーター、トーナビーズが大学バスケのコートに立った。

米スポーツ専門局「ESPN」の番組「スポーツセンター」公式Xは日本時間16日、「アリシア・トーナビーズがサウスカロライナ大でデビュー！ 身長200センチのフォワードは、フランス人女性選手として初めてダンクで得点を記録した選手だ」と伝えた。

他の選手よりも頭一つ飛び抜けた2メートルの長身。昨夏のU-18欧州選手権では両手でダンクを決めて注目を集めた逸材に、X上の米ファンからも様々な声が上がった。

「女性版ウェンバンヤマか？？？」

「彼女は歴史に名を残すだろう」

「バスケ界の新しい時代の幕開けだ」

「身長高すぎだろ」

「なんだって？！」

「怪物になるぞ」

米紙「USAトゥデー」は、「フランス・ヴィシー出身のトーナビーズは、2025年のU-18バスケットボール欧州選手権で平均12.1得点、8.9リバウンド、1.4アシストを記録した」と紹介している。



