【バッチ 華麗なるスピードスターver.】 2026年6月 発売予定 価格：32,800円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

ウイングより、2026年6月に発売予定の1/7スケールフィギュア「バッチ 華麗なるスピードスターver.」。こちらは、Yostarが運営する育成シミュレーションゲーム「アズールレーン」に登場するフレッチャー級駆逐艦の「バッチ」を立体化したものだ。

今回は、公式で描かれていたバッチの着せ替え「華麗なるスピードスター」のイラストを忠実に再現している。フィギュア本体の出来映えも素晴らしいが、彼女が乗っているバイクもしっかりと再現されているのが嬉しい。

フィギュアの素材はPVCとABSで、全高は約220mmだ

縦に口を大きく開いて、少し驚いたような表情をしているこちらのバッチ。ツインテールの金髪の長い髪は風に煽られているような動きが付けられている。また、この髪の部分にはクリアパーツが採用されており、毛先にかけてグラデーションが掛かっている。

おでこの辺りには、バイカースタイルにぴったり似合うサングラスをかけているほか、大きな瞳には鮮やかな彩色が施されており、こちらもキャラクターの特徴がよく出ている。ちなみに、WING HOBBY STORE限定購入特典として、ピアスが付いた舌を出している差し替え表情パーツが付属するので、あわせてチェックしておこう。

何かに驚いたかのような表情だ

サングラスも独特なデザインだ

風に煽られているのか、長い髪は背中側に流れている

バッチの身につけている衣装は、上半身部分は黒いビキニの上からジャケットを羽織ったような姿だ。そのため、どちらかというと露出度も高めになっている。首から提げた大きなネックレスや、パンツに差し込まれたお札など、細かい部分をいろいろと眺めるのも楽しい。

バイカースタイルだが露出度は高めだ

もらったチップなのか、お札がはさまれている

お尻に尻尾がついているところもかわいい

バッチがまたがっているバイクは、一体化しているわけではなくフィギュア本体を取り外すことも可能だ。こちらも細かい描き込みやシールなどが再現されているほか、背面側のテールランプがハートマークになっているなど、デザインもキュートである。

ペンで描いたようなハートマーク

テールランプもハートマーク型だ

足元は厚底のスニーカーを履いている

こちらの「バッチ 華麗なるスピードスターver.」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のサンプルだ。予約の締め切りは1月23日までと、残りわずかとなっている。絶対に手に入れたいという人は、忘れないうちに今すぐ予約を済ませておこう！

【フォトギャラリー】

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. ＆ YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.