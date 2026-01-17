タレントの辻希美（38）が17日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。“彼女とママ”の究極の選択について、スタッフと激論を交わす場面があった。

しゃぶ葉の「ラムしゃぶ麻辣湯フェア」でランチを堪能した辻。スタッフから「杉浦家のメンズたちは女の子を守んなきゃって気持ちあるよね」と息子たちの正義感について振られ、「ある!それはある!」とうれしそうにうなずいた。

そして、「だから彼女ができた時に、彼女とママ、どっちを守るかと思って」とニンマリ。その辻の表情に、テロップでは「怖」と表示された。

スタッフからは「そこは彼女にしてあげてよ」「彼女を守った方がいいだろ」「面倒くさい」「なんかあった時に彼女おいてママ守りに行ったら、ちょっとさ…」などの声が上がる中、辻は「ママ、守りに来てほしい」と主張した。

その後も「彼女は良くない?嫁とはまた違うじゃん」と食い下がり、スタッフの「彼女を守るべき」という声は全く響かず、「譲れないかも」と苦笑いした。

また、長男については「彼女もママも守ると思う」と答えを出せないと予想。長女希空のネイルと、辻のボロボロの爪を見せて、どっちがいいか聞いた際、「爪で決めないって」と言われたエピソードも明かしていた。

視聴者からは「彼女守る息子にしてあげて」「マザコンはマジでキツイよ」「気持ちは分かるけど…」「辻ちゃんは太陽くんが守ってくれるから」「ママはパパに守ってもらって笑」などのコメントが寄せられていた。

辻は俳優の杉浦太陽と2007年に結婚。同年にインフルエンサーとして活躍中の第1子長女の希空、10年に第2子長男の青空さん、13年に第3子次男の昊空（そら）さん、18年に第4子三男の幸空さんが誕生。昨年8月には第5子次女・夢空（ゆめあ）さんをが誕生した。