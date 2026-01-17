野球日本代表・侍ジャパンに選出された阪神の森下翔太選手が、WBCに向けての思いを明かしました。

今はうれしさ、ワクワク、不安と、様々な気持ちを抱いているという森下選手。昨年末に行われた韓国との強化試合では2試合ともにスタメン出場し、センターの守備も経験しました。森下選手は「ずっと試合に出続けられたという自信と、その大会で結果を出せたという自信が、WBCになったときに臆することなくプレーできる一つの自信にもなる。やっぱり経験というのはすごく大事だと思っているので、本当に井端監督にはありがたいなという思いは強いです」とコメント。続けて今回の選出についても「プレーを評価されての選出だと思っているので、もちろん自分の持っているパフォーマンスを最大限出していきたい」と意気込みました。

その中での打撃面については「10打数1安打でも、その1安打がチームの勝利に貢献する1打だったら、短期決戦ではすごく価値のある打撃だと思う」とコメント。WBCは各国の猛者が集う大会ですが「そんな簡単に打てるような相手ではないということもわかっているので、本当に必要としたときに1本出せるようなそういうプレーができれば」と意気込みました。

さらにWBCを「国を背負って真剣勝負する一番の大会」と表現しながら、「野球をやっている身からしたらワクワクする気持ちはありますし、その中でどれだけ自分ができるのかというところもすごく楽しみ」と率直な思いを明かしました。