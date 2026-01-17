世界的セレブ一家として "最高に幸せなファミリー像"を築いてきたベッカム家に、思わぬ亀裂が生じている。デビット・ベッカム（50）と妻・ヴィクトリア（51）の長男であるブルックリン（26）の妻で女優のニコラ・ペルツ（31）が、自身のインスタグラムから義父母の写真をすべて削除したのだ。

【写真を見る】ベッカム(50)の現在、以前は“嫁姑”も含め一緒に過ごしていたクリスマスだが直近では別々で過ごしているようだ

富豪一族の出身のニコラは、これまではベッカム家を立てる姿勢を保ってきたが、ここにきてくすぶってきた不和が、表面化したということなのか。過去を振り返る。

2022年の結婚式で生じた嫁姑の"しこり"

不仲のきっかけとされるのは、2022年に行った結婚式に始まったとされる。ニコラがヴィクトリアが手掛けるファッションブランド「ヴィクトリア ベッカム」のドレスを着用しなかったことで、二人の間に緊張関係が生じたと報じられ、以降も"しこり"として指摘されるようになった。

ニコラとベッカム家の最後の集合写真は、2024年のクリスマス。ブルックリン夫妻は、ベッカム夫妻が約8000万ドル（約126億5000万円）で購入したとされるマイアミの大豪邸を訪れ、家族とともにホリデーを過ごした。ヴィクトリアのインスタグラムではその様子が投稿されているが、これを最後に、家族の誕生日やパーティー、公式の集まりなど、ベッカム家のイベントに姿を見せず、徐々に"不在"が目立つようになった。

さらに2025年に配信され、大きな話題を呼んだNetflixのドキュメンタリー番組『ヴィクトリア・ベッカム』では、デビッドや次男ロメオ（23）、三男クルス（20）、長女ハーパー（14）がヴィクトリアの心の支えとして登場する一方、ブルックリンとニコラの登場はわずか数秒。ヴィクトリアとともにうつるシーンはなかった。撮影中すでに距離が生じていたのだろうか。

長男ブルックリンも、ヴィクトリアや兄弟のインスタをブロック

そんな中で迎えた2025年のクリスマス。ブルックリン夫妻はニコラの実家であるペルツ家で過ごすことを選択した。家族円満のイメージを重んじるヴィクトリアが、これを「裏切り」と受け止めたのではないかとも現地メディアでは報じられており、さらにヴィクトリアがブルックリンのインスタをフォローから外したことで、ネット上では不仲説が加速することになった。

すると、三男クルスはインスタグラムのストーリーで「ぶっちゃけ、向こうがブロックしてきたんだ。俺もされたし」と暴露。これにより、フォローが外れたのはブルックリン側からだった可能性が浮上した。

年明けには、ブルックリンがベッカム夫妻に対し「今後の連絡は弁護士を通すこと」「SNSでのタグ付けや言及を控える」よう求める書簡を送ったとも報じられている。

"最高に幸せなファミリー像"ベッカム家の物語の崩壊？

一方で、ブルックリンの夫婦関係は良好だとする情報が多い。2025年8月、2人は"バウ・リニューアル（誓いの更新）"を行った。改めてお互いへの愛を誓い合うセレモニーであり、今回の目的は「誰の意見にも価値観にも左右されない夫婦であることを確認するためだったのではないか」と推測されている。

その流れの中で行われたのが、ニコラによる義父母に対するインスタ写真全削除のため、長らく"理想のベッカム家の嫁"として振る舞ってきた彼女が、その役割を完全に終わらせた瞬間ともいえそうだ。

なお、夫妻はブルックリンの祖父母とは変わらず交流を続けており、ニコラも祖母サンドラとの写真は残している。

"最高に幸せなファミリー像の象徴であるベッカム家の物語が、最も近い"身内"である長男夫婦によって崩壊しつつあるということなのだろうか。