¡Úºå¿ÀÂç¿ÌºÒ¤«¤é31Ç¯¡Û¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¿À¸Í¤Î¹°ÄÅ±Ñ»ÊTD¡Ö³§¤µ¤Þ¤Î¶¨ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æº£¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡1995Ç¯1·î17Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ºå¿ÀÂç¿ÌºÒ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦17Æü¤ËÈ¯À¸¤«¤é31Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¿À¸Í¤Î¹°ÄÅ±Ñ»Ê¥Á¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÊTD¡¢58¡Ë¤¬»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²¿Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤â¡Ö1¡¦17¡×¤Îµ²±¤ÏÁ¯ÌÀ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¿À¸Í¤Î¹°ÄÅTD¤ÏÅö»þ¡¢²«¶â´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤À¤Ã¤¿¡£95Ç¯1·î15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜÁª¼ê¸¢·è¾¡¡¦ÂçÅìÂçÀï¡£¿À¸ÍÀ½¹Ý¡Ê¸½¿À¸Í¡Ë¤ÎHO¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢7Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤½¤Î2Æü¸å¤Î¸áÁ°5»þ46Ê¬¡¢¿À¸Í»ÔÅìÆç¶è¤ÎÆÈ¿ÈÎÀ¤Ç·ã¤·¤¤ÍÉ¤ì¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¥Ù¥Ã¥É¤«¤éÂÎ¤´¤ÈÊü¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÉô²°¤ÎÃæ¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ç¡¢¹ø¤¬È´¤±¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤ÇÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£³¹¤â¤Í¡Ä¡£¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£¸·¤·¤¤¼Ò²ñ¾ðÀª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²ñ¼Ò¤Ï¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤Î³èÆ°·ÑÂ³¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£Îý½¬¾ì¤ÎÆçÉÍ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ï±Õ¾õ²½¸½¾Ý¤Ç¤Û¤Ü»È¤¨¤º¡¢»Ô±Ä¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÅ¾¡¹¤È¤¹¤ëÆü¡¹¡£À¸³è¤¹¤ë¤À¤±¤Çº¤Æñ¤Ê¿Í¤âÂ¿¤¤Ãæ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÃÏ°è¤ÎÀ¼¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¢¤ì¤«¤é31Ç¯¡£1·î17Æü¤Ë»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢99Ç¯¤ÎÁ´¹ñ¼Ò²ñ¿ÍÂç²ñ½à¡¹·è¾¡¡¦NECÀï°ÊÍè¤À¡£¡Ö³§¤µ¤Þ¤Î¶¨ÎÏ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¤¢¤Ã¤Æº£¤¬¤¢¤ë¡£´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¹°ÄÅTD¡£¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤Î40ºÐ¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½PR»³²¼Íµ»Ë¤â¡Ö³¹¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Ë¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡¡¡ÊÀ¾³¤¡¡¹¯Ê¿¡Ë
¡¡¡þ¹°ÄÅ¡¡±Ñ»Ê¡Ê¤Ò¤í¤Ä¡¦¤¨¤¤¤¸¡Ë1967Ç¯¡Ê¾¼42¡Ë11·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢»³¸ý¸©½Ð¿È¤Î58ºÐ¡£Âç¹©Âç¹â¡Ê¸½¾ïæÆ³Ø±à¡Ë¡¢Æ±Âç¤ò·Ð¤Æ1990Ç¯¤Ë¿À¸ÍÀ½¹Ý¤Ë²ÃÆþ¡£HO¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¡¢95Ç¯¤È96Ç¯¤ÏÉû¾¤òÌ³¤á¡¢03Ç¯3·î¤Ë¸½Ìò°úÂà¡£ÆüËÜÂåÉ½¥¥ã¥Ã¥×1¡£Ì¼¤ÎÍª¡Ê¤Ï¤ë¤«¡Ë¤Ï¥é¥°¥Ó¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡£