¥Ö¥ì¡¼¥á¥óvs¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[1.16 ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè18Àá](¥ô¥§¡¼¥¶¡¼¥·¥å¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó)
¢¨28:30³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó]
ÀèÈ¯
GK 30 Ä¹ÅÄßº
DF 5 ¥¢¥â¥¹¡¦¥Ô¡¼¥Ñ¡¼
DF 31 ¥«¥ê¥à¡¦¥¯¥ê¥Ð¥ê
DF 32 ¥Þ¥ë¥³¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥ë
MF 3 ¿û¸¶Í³Àª
MF 6 ¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¤
MF 14 ¥»¥Í¡¦¥é¥¤¥Í¥ó
MF 17 ¥Þ¥ë¥³¡¦¥°¥ê¥å¥ë
MF 20 ¥í¥Þ¡¼¥Î¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È
MF 23 ¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È
FW 11 ¥æ¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó¥Þ¡¼
¹µ¤¨
GK 13 ¥«¡¼¥ë¡¦¥Ï¥¤¥ó
DF 2 ¥ª¥ê¥Ó¥¨¡¦¥Ç¥Þ¥ó
DF 22 ¥Õ¥ê¥¢¥ó¡¦¥Þ¥é¥Æ¥£¡¼¥Ë
MF 18 ¥«¥á¥í¥ó¡¦¥×¥¨¥ë¥¿¥¹
MF 24 ¥Ñ¥È¥ê¥Ä¥§¡¦¥Á¥ç¥Ó¥Ã¥Á
MF 28 ¥¹¥±¥ê¡¼¡¦¥¢¥ë¥Ù¥í
FW 7 ¥µ¥à¥¨¥ë¡¦¥à¥Ð¥ó¥°¥é
FW 9 ¥±¥±¡¦¥È¥Ã¥×
FW 19 ¥è¥Ð¥ó¡¦¥ß¥í¥·¥§¥Ó¥Ã¥Á
´ÆÆÄ
Horst Steffen
[¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È]
ÀèÈ¯
GK 40 ¥«¥¦¥¢¡¦¥µ¥ó¥È¥¹
DF 3 ¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥ë¡¦¥Æ¥¢¥Æ
DF 4 ¥í¥Ó¥ó¡¦¥³¥Ã¥Û
DF 34 ¥Ê¥à¥Ç¥£¡¦¥³¥ê¥ó¥º
MF 8 ¥Õ¥¡¥ì¥¹¡¦¥·¥ã¥¤¥Ó
MF 13 ¥é¥¹¥à¥¹¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¥»¥ó
MF 15 ¥¨¥ê¥¹¡¦¥¹¥¥ê
MF 18 ¥Þ¥Õ¥à¡¼¥É¡¦¥À¥Õ¡¼¥É
MF 20 Æ²°ÂÎ§
MF 21 ¥Ê¥µ¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó
FW 25 ¥¢¥ë¥Î¡¼¡¦¥«¥ê¥à¥¨¥ó¥É
¹µ¤¨
GK 23 ¥ß¥Ï¥¨¥ë¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Æ¥é¡¼
DF 5 ¥ª¡¼¥ì¥ë¡¦¥¢¥á¥ó¥À
DF 24 ¥ª¡¼¥ì¥ê¥ª¡¦¥Ö¥¿
MF 6 ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Û¥¤¥ë¥ó¥É
MF 42 ¥¸¥ã¥ó¡¦¥¦¥º¥ó
FW 7 ¥¢¥ó¥¹¥¬¡¼¡¦¥¯¥Ê¥¦¥Õ
FW 19 ¥¸¥ã¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥ª¡¦¥Ð¥ª¥ä
FW 29 A. Amaimouni-Echghouyab
FW 53 A. Staff
´ÆÆÄ
¥Ç¥£¥Î¡¦¥È¥Ã¥×¥á¥é¡¼
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹