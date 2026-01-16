リンクス（東京都港区）が、既婚女性を対象とした「夫との離婚」に関する調査を実施。その結果を発表しました。

「離婚したい」理由に経済事情は関係する？

調査は2025年5月2日、全国の20〜59歳の既婚女性を対象に、インターネットリサーチで実施。計3000人から有効回答を得ています。

まず、全回答者に「現在、夫と離婚したいか」を聞いたところ、20.8％（624人）が「はい（夫と離婚したい）」と答えました。

「夫と離婚したい」と答えた人の世帯年収を見てみると、割合が多かったのは、高収入の「1800〜2000万円未満」（29.0％）、「1500〜1800万円未満」（28.9％）でした。ところが、低収入の「100〜200万円未満」（24.1％）、「200〜300万円未満」（23.3％）も2割を超える結果となりました。

中間層を見てみると、「300〜400万円未満」は17.6％、「800〜900万円未満」は19.5％。また、高収入世帯の中でも「2000万円以上」は18.3％と、2割を下回っています。この結果について同社は「高収入でも低収入でも“夫と離婚したい“と考える妻は多い」と分析しています。

では、妻自身の収入の有無は、「夫との離婚」を考える理由となるのでしょうか。最初の質問で「夫と離婚したくない」と答えた2376人に対し、「パートや投資などで自分の収入はある？」と聞いたところ、「ある」と答えたのは1398人（58.8％）でした。

また、職業を尋ねたところ、1位は「パート」（26.5％）、2位は「正社員」（25.2％）という結果に。妻自身に収入があったとしても離婚を望んでおらず、同社は「“経済的自立＝離婚の準備“という図式には当てはまらない」と分析しています。

既婚女性の皆さん、「夫と離婚したい」と思いますか……？