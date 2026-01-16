1月15日、女優・沢尻エリカと一般男性の真剣交際を『FRIDAYデジタル』が報じた。

2024年2月、舞台『欲望という名の電車』への出演で芸能界に復帰した沢尻。2025年には、カラーコンタクトブランド『Kaica』のイメージモデル、スポーツブランド『DIG』のスペシャルアンバサダーに就任するなど、広告方面での活躍が目立っている。

今年は1月下旬に主演舞台『ピグマリオン―PYGMALION―』が控えるほか、2月には映画『#拡散』が公開予定と、順調な仕事ぶりをみせている。

今回の熱愛報道によると、お相手は会社員で、沢尻より14歳下の25歳だという。14歳差という衝撃もあいまって、Xでは感嘆の声が集まっている。

《沢尻エリカ様と付き合える25歳ってどんな人なん、、、てか、羨ましい、、、》

《こんな綺麗なお姉さんに惚れない男性なんていないわけないと思ってる。》

《沢尻エリカはいくつになっても本当男が途切れないね。こんだけ綺麗だったら年齢なんて関係ないね。》

本誌「SmartFLASH」は2023年8月、眼鏡店を営む “ワイルド系彼氏” との交際を報じている。真剣交際とみられていたが、2024年夏ごろに破局していたと伝えられている。

「芸能界復帰後、沢尻さんは華やかなスタイルから一転、黒髪で落ち着いた “清楚系” に変化しました。カラコン『Kaica』のビジュアルでは、黒髪のミディアムヘアで圧倒的な透明感を放ち、アラフォーとは思えない魔性ぶりが世間に衝撃を与えました。

今回も、14歳下男性との熱愛というあっぱれな報道で、世の中から羨望の眼差しで見られているようです」（同）

衰え知らずの “モテ力” には驚くばかりだ。