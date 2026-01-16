4±§ÃèÈô¹Ô»Î¤¬ÃÏµå¤Ëµ¢´Ô¡¢¡Ö°åÎÅÌäÂê¡×¤ÇÍ½Äê¤è¤êÁá¤¯±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÎ¥Ã¦
¡ÊCNN¡ËÊÆ¥¹¥Ú¡¼¥¹X¤Î±§ÃèÁ¥¡Ö¥¯¥ë¡¼¥É¥é¥´¥ó¡×¤ËÅë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿4¿Í¤Î±§ÃèÈô¹Ô»Î¤¬15ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤ËÃå¿å¤·¤¿¡£Ì¾Á°¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾èÁÈ°÷¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤Î¸¡ºº¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢1½µ´Ö¤Îµ¢´Ôºî¶È¤Ë½ª»ßÉä¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£
¾èÁÈ°÷¤é¤Ï14Æü¤Î¸á¸å5»þ20Ê¬¡ÊÅìÉôÉ¸½à»þ¡Ë¡¢±§ÃèÁ¥¤ËÅë¾è¤·¤Æ¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÎ¥¤ì¡¢10»þ´Ö¤Îµ¢´Ô¤ÎÎ¹¤Ë½ÐÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¯¥ë¡¼11¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿±§ÃèÈô¹Ô»Î¤¿¤Á¤Ï¡¢15Æü¤Î¸áÁ°3»þ40Ê¬¡ÊÅìÉôÉ¸½à»þ¡Ë²á¤®¤Ë¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´²¤ËÃå¿å¤·¡¢¶á¤¯¤ò±Ë¤°¥¤¥ë¥«¿ôÆ¬¤Î»Ñ¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
4¿Í¤Î¾èÁÈ°÷Á´°÷¤¬±§ÃèÁ¥¤«¤é¹ß¤ê¤ëºÝ¤Ë¤Ï¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ê¡¢¿Æ»Ø¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
±§ÃèÈô¹Ô»Î¤¿¤Á¤Ïº£¸å¡¢·è¤á¤é¤ì¤¿·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤ëÍ½Äê¡£¤³¤Î·ò¿Ç¤Ï±§Ãè¤«¤éµ¢´Ô¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¼õ¿Ç¤¹¤ë¡£
NASA¤Ï·ò¹¯¾õÂÖ¤Ç±Æ¶Á¤Î¸«¤é¤ì¤¿±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Î»áÌ¾¤äÉÂ¾õ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·Åö¿Í¤ÎÍÆÂÖ¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¢´Ô¤ËºÝ¤·¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¼êÇÛ¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÌ¾ï¡¢±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Î°åÎÅ¾ðÊó¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î¤¿¤áµ¡Ì©°·¤¤¤È¤Ê¤ë¡£
¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤Î¥¸¥ç¥ó¥½¥ó±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ãå¿å¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢NASA¤Î¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¥Þ¥óÄ¹´±¤Ï°åÎÅÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤ì°Ê¾å¤Î¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÅö³º¤Î¾èÁÈ°÷¤Ï¸µµ¤¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£