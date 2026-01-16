¸µME:I ²ÃÆ£¿´¡¡¡È¿¼¹ï³Î¼¹¡ÉÌÀ¤«¤·¤¿»öÌ³½ê¤Ï¡Ö»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëÅÀ¤â¡×¡ÄËÜ¿Í¤Ï·è°Õ¿·¤¿¤ËºÆÈ¯¿Ê
¡¡1·î14Æü¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ØME:I¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿²ÃÆ£¿´¤¬¡¢¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤ÏÆ±Æü¤ËÊóÆ»¤µ¤ì¡¢»öÌ³½ê¤È¤Î³Î¼¹¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤ËÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖME:I¤Ï¡¢¿Íµ¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Ë¤è¤Ã¤Æ2023Ç¯12·î¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼11¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ·ëÀ®¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1¿Í¤À¤Ã¤¿²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯3·î¤«¤é¡ÈÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡É¤Ë¤è¤ê³èÆ°¤òµÙ»ß¡£¤µ¤é¤Ë2025Ç¯12·îËöÆü¤Î·ÀÌó½ªÎ»¤È¤È¤â¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎRAN¤µ¤ó¡¢SHIZUKU¤µ¤ó¡¢KOKONA¤µ¤ó¤Î·×4¿Í¤¬°ìÀÆ¤ËÃ¦Âà¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡Æ±»ï¤Ë¤Ï¡¢140Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²ÃÆ£¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤¿ÌÏÍÍ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²ÃÆ£¤¬³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö°ìÅÙ¤âµÙ¤ß¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö»öÌ³½ê¤«¤éÉÂµ¤¤À¤È±³¤ò¤Ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÆâÍÆ¤ÏSNS¤Ç¤â³È»¶¤µ¤ì¡¢X¤Ë¤Ï°¢Á³¤È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ô¤¨¡¢¤É¤æ¤³¤È¡©¥Þ¥¸¡©¡Õ
¡Ô¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ä¤Ð¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡Õ
¡ÔÉ÷¼Ù¤¹¤é°ú¤¤¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤òµÙÍÜ¤µ¤»¤ë¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¡©¡Õ
¡¡Í½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤Ë¶õ¤¤¤¿¸ý¤«¤éºÉ¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡ÖME:I¤Î4Ì¾¤ÎÃ¦Âà¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¿ôÆü¸å¤Î12·î24Æü¤Ë¤Ï¡¢RAN¤µ¤ó¡¢SHIZUKU¤µ¤ó¡¢KOKONA¤µ¤ó¤Î3Ì¾¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Åö»þ¤Ï²ÃÆ£¤µ¤ó¤À¤±¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î1½µ´Ö¸å¤Î31Æü¤Ë¸å¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬·ÇºÜ¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¤½¤Î°ÛÍÍ¤Ê¶õµ¤´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤³¤¦¤·¤Æ²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬¸ý¤ò³«¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»öÌ³½ê¤È¤Î³Î¼¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Åú¤¨¹ç¤ï¤»¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡Ã¦Âà»þ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¤ªÊÌ¤ì¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¿É¤¯»ÄÇ°¤Ç²ù¤·¤¤»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¿²ÃÆ£¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ï1·î¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î²ù¤·¤µ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ãå¡¹¤ÈÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÁ°½Ð¤Î·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÃ¦Âà¤ÎÍâÆü¤Î1·î1Æü¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò³«Àß¡£¤µ¤é¤Ëº£²ó¤ÎÊ¸½ÕÊóÆ»¤¬À¤¤Ë½Ð¤ëÁ°Æü¤Î12Æü¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎX¤ò³«Àß¡£¥á¥¬¥Í»Ñ¤Î¾Ð´é¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤Æ¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»öÁ°¤Ë·ÇºÜÆü¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î³«Àß¤Ï¶¯µ¤¤Ê»ÑÀª¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ø¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«ÊÌ¤Î¾ì½ê¤ÇYOU:ME¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëÆü¤¬Íè¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ù¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÏSNS¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Èà½÷¤é¤·¤¯È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡»öÌ³½ê¤ÎLAPONE¤Ï¡¢ÍâÆü¤Ëº£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¤µ¤é¤ËËÜ»ï¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëÅÀ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ÀÌó¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò´Þ¤àÆâÍÆ¤Î¤¿¤á¡¢Åö¼Ò¤«¤é¤Î²óÅú¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡Ö°ìÊý¤Ç¡Ø½÷À¼«¿È¡Ù¤ÎÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢·ÀÌó²ò½ü¤ÎÇØ·Ê¤Ë²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬ÃÙ¹ï¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¿¿Áê¤Ï°Ç¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤â´°Á´¤Ê±³¤ò¤Ä¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´°Á´¤Ë¿®Íê´Ø·¸¤¬Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌµÍý¤ò¤·¤ÆÂ³¤±¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤âÊÌ¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡Å¥¾ÂÂÐ·è¤¬Ìµ»ö¤Ë½ª¤ï¤ë¤È¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡½¡½¡£