¡¡º£¥ª¥Õ¤ÎFA»Ô¾ìNo.1¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¸ò¤ï¤·¤¿¡È¤ä¤ê¼è¤ê¡É¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢¥«¥Ö¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤ÈÊóÆ»¡£µåÃÄ¤ÎÀµ¼°È¯É½¤Ï¤Þ¤À¤À¤¬¡¢ÂçÃ«¤¬µ¯¤³¤·¤¿¹ÔÆ°¤¬ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¤ÎÅÅ·â¹ç°Õ¤ÎÊÆÊóÆ»¤«¤éÌó40Ê¬¸å¤Ë¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤¿¤Ã¤¿º£¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¡£2026Ç¯¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÀ¤Âå¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢ÂçÃ«¤È¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÎSNS¤Ç¤Î¸òÎ®¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î³ÍÆÀÊóÆ»¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢ÂçÃ«¤¬¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÂçÃ«¤Î¡ÈÁÇÁá¤¤¡É¹ÔÆ°¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¡£SNS¤Ë¤Ï¡Ö¥·¥ç¡¼GM¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¥Õ¥©¥í¡¼Â®¤Ãww¡×¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¥¢¥Ä¤¤¡×¡ÖÂ®¤¤!!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥µ¥¤¥È¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥Ç¥Ã¥É¡×¤Î¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Þ¥ì¡¼µ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢4Ç¯2²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó381²¯±ß¡Ë¤ÎÃ»´ü·ÀÌó¤Ç¡¢2Ç¯ÌÜ¤Î2027Ç¯¥ª¥Õ¤È3Ç¯ÌÜ¤Î2028Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ç¯Ê¿¶Ñ¤Ç¤ÏÇ¯Êð6000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó95²¯1400Ëü±ß¡Ë¡£ÊÆÁ´¹ñ»æ¡ÖUSA¥È¥¥¥Ç¥¤¡×¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ëµ¼Ô¤Ï¡¢10Ç¯7²¯¥É¥ë¡ÊÆ±»þ1014²¯±ß¡Ë¤ÇÇ¯Ê¿¶Ñ7000Ëü¥É¥ë¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ë¼¡¤°ÎòÂå2°Ì¤Î¶â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¥«¥Ö¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ºòµ¨¡¢136»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨.266¡¢22ËÜÎÝÂÇ¡¢73ÂÇÅÀ¡¢25ÅðÎÝ¡¢OPS.841¤òµÏ¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÇÂçÃ«¤é¤È¸«¤»¤ë³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë