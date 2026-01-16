¡ÖGMO SONIC 2026¡×¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¡¢2Æü´Ö¤Î³Ú¤·¤ßÊý
¡ÖGMO SONIC 2026¡×¤¬2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢18Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¤ËÅÏ¤ê¡¢ÀéÍÕ¸©¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖGMO SONIC¡×¤Ï¡¢GMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ó¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡£2023Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ê4²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£²ó¤Ï¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤«¤éËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ø¤È²ñ¾ì¤òÊÑ¤¨¤Æ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£¹ñÆâ³°¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡ÖGMO SONIC 2026¡×2Æü´Ö¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë
½éÆü¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢½Ð¿È¤ÎDJ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥Þ¥·¥å¥á¥í¡ÊMarshmello¡Ë¡£¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Þ¥·¥å¥Þ¥í·¿¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È»Ñ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëMarshmell¤Ï¡¢2016Ç¯¡ÖULTRA JAPAN 2016¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢2019Ç¯¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤Þ¤Ç4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÍèÆü¡£¥³¥í¥Ê±²¤ò·Ð¤Æ¡ÖGMO SONIC 2023¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï2023Ç¯12·î¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ä¥¢¡¼°ÊÍè¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍèÆü¤È¤Ê¤ë¡£Á°²ó¤Î½Ð±é¤Ç¤Ï¡¢Èô¤Ó¸ò¤¦¥ì¡¼¥¶¡¼¥é¥¤¥È¡¢±ê¤¬Î©¤Á¾º¤ë¥ÉÇÉ¼ê¤Ê±é½Ð¤Ë¤è¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤ÇÌ¥Î»¡¢ºÇ¸å¤Ï¡ÖHappier¡×¤Ç¶ä¥Æ¡¼¥×¤¬Éñ¤¦Ãæ¡¢Âç¹ç¾§¤Ç´¶Æ°Åª¤Ê¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ÏTravis Japan¤È¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¥¢¥¯¥È¤òÌ³¤á¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤âÇ§ÃÎÅÙ¤ò³ÈÄ¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍèÆü¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¡¦ ¥À¥ó¥¹¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤«¤é¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Þ¤Ç²£ÃÇ¤¹¤ë²»³ÚÀ¤Ï½ÀÆð¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯8·î¤Ë¤Ï¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ËÅ¾½Ð¤·¤¿¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥í¡¼¥ë¡ÊJelly Roll)¡¢9·î¤Ë¤Ï¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥·¥ó¥¬¡¼¤Î¥Ï¥É¥½¥ó¡¦¥¦¥§¥¹¥È¥Ö¥ë¥Ã¥¯(Hudson Westbrook)¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖBetter Man Than Me¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥«¥ó¥È¥ê¡¼¤ËÀÜ¶á¤·¤¿ËÒ²ÎÅª¤Ê³Ú¶Ê¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤¬¡¢EDM³¦¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬º£²ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¥È¥êÁ°¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¡¦¥¢¥ª¥¡ÊSTEVE AOKI¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥é¥ó¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡ÊAlan Walker¡Ë¤È¿·¤¿¤Ë·ëÀ®¤·¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥ÈLonely Club¤Ç¤âÏÃÂê¡£¡ÖGMO SONIC 2026¡×½Ð±é¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æ°²è¤Ç¤â¿·¶Ê¤ÎÈäÏª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤³°¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ç¤â¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ø»Ä¹ó¤ÊÅ·»È¤Î¥Æ¡¼¥¼¡Ù¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î¥×¥ì¥¤¤â¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ËÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¡£
¥¢¥Õ¥í¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ÊAFROJACK¡Ë¤ÏLDH¤È¤Î´Ø·¸¡¢»°ÂåÌÜJ Soul Brothers from EXILE TRIBE¤é¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡£¡ÖGMO SONIC¡×½é½Ð±é¤È¤Ê¤ëº£²ó¡¢¼«¿È¤Î¼¡¤Ë½Ð±é¤ò¹µ¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢ÌÁÍ§¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¡¦¥¢¥ª¥¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£¶¦Æ±Ì¾µÁAfroki¡Ê¥¢¥Õ¥í¥¡Ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë2¿Í¤Î¥ê¥ì¡¼¤Ç¥Õ¥§¥¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¡ÖGMO SONIC¡×½é½Ð±é¤Ë¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¿·¿Êµ¤±Ô¤Î½÷À¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦¥°¥í¥ê¥é¡ÊGLORILLA¡Ë¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤Ï3Ç¯Ï¢Â³½Ð±é¤È¤Ê¤ëJO1¡¢½é½Ð±é¤Î¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤é¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢EDM¹¥¤¡¢¥Õ¥§¥¹¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤´¤È¤Ë¸ÄÊÌ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸·ë¤·¤½¤¦¤Ç¡¢¥«¥ª¥¹¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë
2ÆüÌÜ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î½é¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ë¥¹¥¦¥§¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥Ï¥¦¥¹¡¦¥Þ¥Õ¥£¥¢¡ÊSwedish House Mafia¡Ë¤À¡£2008Ç¯¤Ë3¿Í¤ÎDJ/¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥¢¥¯¥¹¥¦¥§¥ë¡ÊAxwell¡Ë¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¡¦¥¢¥ó¥¸¥§¥í¡ÊSteve Angello¡Ë¡¢¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¤¥ó¥°¥í¥Ã¥½(Sebastian Ingrosso)¤Ë¤è¤ê·ëÀ®¤µ¤ì¤¿EDM¥·¡¼¥ó¤ÎÅÁÀâÅª¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ëÈà¤é¤Ï¡¢²ò»¶¡¦ºÆ·ëÀ®¤ò·Ð¤Æº£²ó¤¬ÆüËÜ½é¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡£2025Ç¯¤Ï¿·¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖSUPERHUMAN¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥½¥í¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¿·¤¿¤ÊµòÅÀ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤Î¿·¶Ê¡ÖWait So Long¡×¤òÈ¯É½¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖTomorrowland 2025¡×¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¡ÖCreamfields 2025¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µðÂç¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¤Ë¼¡¡¹¤È½Ð±é¡£9·î¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤Î¡ÖUnder The K Bridge¡×¤Ç¡¢10·îËö¤Ë¤Ï¥á¥¥·¥³¤Ë¤¢¤ëÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎÆ®µí¾ì¡ÖPlaza De Toros¡×¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¡¢ÂåÉ½¶Ê¡ÖDon't You Worry Child¡×¤¬À¸¤ß½Ð¤¹Â¿¹¬´¶¤ÇEDM¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£½éÍèÆü¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤ëÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÁ°¤ËÎ¯¤á¤ËÎ¯¤á¤¿¥¨¥Ê¥¸¡¼¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Æ¥£¥¨¥¹¥È¡ÊTiësto¡Ë¤À¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¿ô¡¹¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉDJ¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ý¥¹¥È¡¦¥Þ¥í¡¼¥ó¡ÊPost Malone¡Ë¤é¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¡×¡Ê¡ÖI just ordered sushi from Japan¡×¡Êº£ÆüËÜ¤«¤é¼÷»Ê¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤¿¤è¡Ë¤È¤¤¤¦²Î»ì¤¬ÅÐ¾ì¡Ë¡¢¥ê¥¿¡¦¥ª¥é(Rita Ora)¡õ¥¸¥ç¥Ê¥¹¡¦¥Ö¥ë¡¼¡ÊJonas Blue¡Ë¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡ÖRitual¡×Åù¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ÎÈäÏª¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¤½¤¦¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢½Ð¿È¤Î¥É¥à¡¦¥É¥é¡ÊDom Dolla¡Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥È¥ê¥ª¡¦¥á¥Ç¥å¡¼¥µ¡ÊMEDUZA¡Ë¤Ë¤è¤ë3¿ÍÊÔÀ®¤Î¥é¥¤¥Ö¥·¥ç¡¼¡ÖMEDUZA³¡×¤È¡¢³×¿·Åª¤Ê¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯Àª¤¬½é½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¡ÖGMO SONIC 2026¡×¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ÆüËÜ¤«¤é¤ÏDJ¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥á¡¼¥«¡¼¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥Þ¥ë¥Á¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëLicaxxx¡¢º£Ç¯Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOWARI DIARY¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿SIRUP¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì½é½Ð±é¤Ç2ÆüÌÜ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
2Æü´ÖÄÌ¤·¤Æ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢EDM¡¢¥Ï¥¦¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢²Î¤â¤Î¤ò´Þ¤á¤Æ¹ÈÏ°Ï¤Ç²ò¼á¤µ¤ì¤¿¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦°Õ»×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£²»³Ú¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÇ¿·±Ô¤Î¾ÈÌÀ¡¢±ÇÁüµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿±é½Ð¤â¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤è¤ê°ìÁØÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£2026Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ËÁê±þ¤·¤¤¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë»×¤¤¤Ã¤¤ê¿È¤ò°Ñ¤Í¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡ä
¡ÖGMO SONIC 2026¡×
2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦18Æü¡ÊÆü¡ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»
¢£1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë
MARSHMELLO / AFROJACK / STEVE AOKI / GLORILLA / JO1 / ¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º / Nakajin / ShioriyBradshaw / DJ YU-KI
¢£1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë
SWEDISH HOUSE MAFIA / TI§§STO / DOM DOLLA / MEDUZA3 / Łaszewo / SIRUP / ALAN SHIRAHAMA / ASTER¡¡
Official HP¡¡https://sonic.gmo/
