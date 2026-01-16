ÂçÊ¬¸©Æâ¤Î¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Ï159.7±ß¡¡4Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë160±ß¤ò²¼²ó¤ë
ÂçÊ¬¸©Æâ¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥¬¥½¥ê¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ¾®Çä²Á³Ê¤Ï159.7±ß¤Ç¡¢4Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë160±ß¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®ーÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©Æâ¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥¬¥½¥ê¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ¾®Çä²Á³Ê¤Ï¡¢1·î13Æü»þÅÀ¤Ç1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê159.7±ß¤Ç¡¢Á°¤Î½µ¤«¤é1±ßÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï9½µÏ¢Â³¤Ç¡¢160±ß¤ò²¼²ó¤ë¤Î¤Ï2021Ç¯6·î°ÊÍè¡¢¤ª¤è¤½4Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥¤¥ª¥¯¤Ï170.7±ß¤Ç0.9±ß²¼¤¬¤ê¡¢·ÚÌý¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º147.5±ß¤Ç¤·¤¿¡£
ÀÐÌý¾ðÊó¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡Ö»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ßÊ¬¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²Á³Ê¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÂçÊ¬¤ÏÇ¯Ëö¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Å¾²ÇÊ¬¤¬¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÈ¿±Ç¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£Íè½µ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¾®Éý¤ÊÃÍÆ°¤¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤¤¤Ã¤¿À¤³¦¾ðÀª¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤ÎÀè¹Ô¤¤Ï¡¢ÉÔÆ©ÌÀ¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£