½Â³Á¤â´Å¤¯¤Ê¤ë¡ª¡©´Å³Á¤È½Â³Á¤Î°ã¤¤¤Ã¤Æ²¿¡©³Á¤Î¼ïÎà¤ÈÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Þ¤È¤á
µîÇ¯¤Î´Á»ú¤Ï¡Ö·§¡×¤Ç¤·¤¿¤Í¡£·§¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¿ÍÎ¤¤ÎÄí¤Î³Á¤òÁÀ¤Ã¤Æ¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¤Ï¡¢ÄíÀè¤ËÀ®¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â³Á¤ò¼ý³Ï¤·¤Ê¤¤²È¤âÂ¿¤¯¡¢É®¼Ô¤âÅÐ»³¤Ç¸þ¤«¤¦ÃÏÊý¤ÎÎ¤»³¤Ç¡¢¤¿¤ï¤ï¤Ë¼Â¤Ã¤¿³Á¤ò¤è¤¯¸«¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤Æ¡¢·§¤Ï½Â³Á¤òÈò¤±¤Æ´Å³Á¤ò¹¥¤à¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Êµæ¶Ë¤Ë¶õÊ¢¤Î¾ì¹ç¤ÏÎ¾Êý¿©¤Ù¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ë¤¬¡¢Æ÷¤¤¤Ç¸«Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤Þ¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤¤¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¡¢ÌÚ¤«¤éºÎ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤°¤é¤¤´Å¤¤¤Î¤¬´Å³Á¡£Àå¤¬áã¤ì¤Á¤ã¤¦¤°¤é¤¤¶ì¤¯¤Æ½Â¤¤¤Î¤¬½Â³Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤Õ¤¿¤Ä¡¢ÉÊ¼ï¤Ë°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«ÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
½Â³Á¤Ï¤Ê¤¼½Â¤¤
´Å³Á¤È½Â³Á¤ÏÉÊ¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÀäÂÐ¤Ë¡×´Å¤¯¤Ê¤ë¡¦½Â¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³µ¤Í¡Ö¤½¤Î³Á¤Î¾õÂÖ¡×¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í´Ö¤ÎÀå¤¬´Å¤¯´¶¤¸¤ë¤«¡¦½Â¤¯´¶¤¸¤ë¤«¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢³Á¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥¿¥ó¥Ë¥ó¤È¤¤¤¦À®Ê¬¤¬¿å¤ËÍÏ¤±¤ë¿åÍÏÀ¤«¡¢¿å¤Ë¤È¤±¤Ê¤¤ÉÔÍÏÀ¤«¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
½Â¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢½Ï¤·¤Æ¤ª¤é¤º¿åÍÏÀ¥¿¥ó¥Ë¥ó¤¬ÂÃ±Õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÏ¤±½Ð¤·¡¢½ÂÌ£À®Ê¬¤¬¸ýÃæ¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦´Å¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢½Ï¤·¤Æ¥¿¥ó¥Ë¥ó¤¬¿åÍÏÀ¤«¤éÉÔÍÏÀ¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸ý¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¥¿¥ó¥Ë¥ó¤¬ÍÏ¤±½Ð¤µ¤º¡¢½ÂÌ£¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¦´Å³Á ¢ª ¥¿¥ó¥Ë¥ó¤¬ÍÏ¤±½Ð¤µ¤Ê¤¤
¡¦½Â³Á ¢ª ¥¿¥ó¥Ë¥ó¤¬ÍÏ¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë
³Á¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ì¼Â¤ÏÌ¤½Ï¤Ê¾õÂÖ¤À¤È³µ¤Í½Â¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï½Ï¤¹¤Þ¤Ç¼ï¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ï¤¬À®½Ï¤¹¤ë¤È¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎºîÍÑ¤Ç½Â¤¬ÉÔÍÏÀ¤ËÊÑ²½¤·¤Æ´Å¤¯¤Ê¤ê¡¢Ä»¤Ê¤É¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¼ï¤ò±ó¤¯¤Ë±¿¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢³Á¤Î¾õÂÖ¤Ï¡¢¼ï¤ÎÆþ¤êÊý¼¡Âè¤Ç³µ¤Í£´¼ïÎà¤Ë¤Ê¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´°Á´´Å³Á¡§¼ï¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º´Å¤¯¤Ê¤ë
ÉÔ´°Á´´Å³Á¡§¼ï¤¬Ìµ¤¤¤È½Â¤¤¤Þ¤Þ¡¢¼ï¤¬¤¢¤ë¤È´Å¤¯¤Ê¤ë
´°Á´½Â³Á¡§¼ï¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º½Â¤¤¤Þ¤Þ
ÉÔ´°Á´½Â³Á¡§¼ï¤Î¼þÊÕ¤À¤±½Â¤ß¤¬È´¤±¤ë¡£¼ï¤ÎÍÌµ¤äÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ´Å³Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê½Â³Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÆÃÀ¤¬¤¢¤ë¡£
½Â³Á¤â´Å¤¯¤Ê¤ë¡ª¡©
½Â³Á¤â¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ï¤¹¤Þ¤ÇÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È´Å¤¯¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥É¥í¥É¥í¤Î¥¼¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÚ¤«¤é¿Í¤¬½Â³Á¤ò¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Ç»¤¤¿§¤Ë¤Ê¤ê¿¨¤Ã¤Æ½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤Û¤Ü´Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡ÊÉå¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¼«¸ÊÀÕÇ¤¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
´Å¤¯¤Ê¤ë½Â³Á¤Ë¤Ï¡ÖÊ¿³ËÌµ¡Ê¤Ò¤é¤¿¤Í¤Ê¤·¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÂåÉ½Åª¤ÊÉÊ¼ï¤¬¤¢¤ê¡¢¼ï¤¬¤Ê¤¯¤ÆÊ¿¤¿¤¤»Í³Ñ¤¤·Á¤¬ÆÃÄ§¡£
Ã¦½Â½èÍý¤ò¤¹¤ë¤È´Å¤¯¤Æ²Ì½Á¤¬Â¿¤¯¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿©´¶¤Ë¤Ê¤ê¡Ö¾±Æâ³Á¡×¡Ö¤ª¤±¤µ³Á¡×¡ÖÈ¬ÄÁ³Á¡Ê¤Ï¤Ã¤Á¤ó¤¬¤¡Ë¡×¤Ê¤É»ºÃÏ¤Ç°Û¤Ê¤ëÌ¾Á°¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£¿·³ã¸©¤¬¼ç¤Ê¸¶»º¤Ç¡¢10¡Á11·îº¢¤Ë¼ý³Ï¤µ¤ì¡¢´³¤·³Á¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Å³Á¤Î¸¶¼ï¤Ï¡©
Áµ»û´Ý³Á£²¡Ê¥Õ¥©¥ÈAC¤è¤ê¡Ë
¸½ºß¤Ï£±£°£°£°ÉÊ¼ï°Ê¾å¤¢¤ë³Á¡£ÆüËÜºÇ¸Å¤Î´Å³Á¤Î¸¶¼ï¤Ï¡¢³ùÁÒ»þÂå¤Ë¿ÀÆàÀî¸©¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡ÖÁµ»û´Ý³Á¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤ÎÀîºê»ÔËãÀ¸¶è¤Î²¦Áµ»û¡Ê¤ª¤¦¤¼¤ó¤¸¡Ë¤Î»³Ãæ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¡£
Ì¾Á°¤¬½Â²Ä°¦¤¤¡ª
¤Á¤Ê¤ß¤ËÁµ»û´Ý³Á¤ÏÉÔ´°Á´´Å³Á¡£½Ï¤¹¤È²ÌÆù¤Ë¡Ö¤´¤Þ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹õ¤¤ÈÃÅÀ¡Ê¥¿¥ó¥Ë¥óºÙË¦¡Ë¤¬¤Ç¤¤Æ¤½¤ÎÉôÊ¬¤¬´Å¤¯¤Ê¤ê¡¢¼ï¤¬¤Ê¤¤¤È½Â¤¬»Ä¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ¿ËàµÖÎÍÃÏÂÓ¤ÇºÏÇÝ¤¬¹¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡ÖÉÙÍ¡×¤Ê¤ÉÊÌÉÊ¼ï¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¤á¤Ã¤¤êÎ®ÄÌ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÀÎ¤«¤é¡Ö³Á¤¬ÀÖ¤¯¤Ê¤ë¤È°å¼Ô¤¬ÀÄ¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤ï¤ì¡¢2Æü¿ì¤¤¤ä¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¡¢¤¬¤ó¡¢ÈþÈ©¡¢É÷¼ÙÍ½ËÉ¤Ê¤É¤Ê¤É¸ú²Ì¤¬¤¦¤¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤²Ì¼Â¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤«¤é¤Ï·§¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÁ°¤ËÃÏ°è¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¼ý³Ï¤·¤¿¤ê¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¿©¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£