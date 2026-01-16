¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈVII Reimagined¡×ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¸ø³«¡ª¿¦¶È¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¶¯¥â¥ó¥¹¥¿ー¡×¤ò¾Ò²ð¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸ÇÍ¤Î¡Ö½é´ü¿¦¡×¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï1·î16Æü¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/PC¡ÊSteam¡ËÍÑRPG¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈVII Reimagined¡×¡ÊDQVII R¡Ë¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¿¦¶È¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¶¯¥â¥ó¥¹¥¿ー¡×¤Î¾Ò²ð¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÜºî¤ÎÀè¹Ô¥×¥ì¥¤ÈÇ¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈVII Reimagined¡×ºÇ¿·¾ðÊó
Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¿¦¶È¤Ë½¢¤¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¥Ñー¥Æ¥£ÊÔÀ®¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤½¤¦¡ª
¡¡¡ÖDQVII R¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤¬¿¦¶È¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¿¦¶È¥é¥ó¥¯¤ò¤¢¤²¤Ê¤¬¤é¼öÊ¸¤äÆÃµ»¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸ÇÍ¤Î¡Ö½é´ü¿¦¡×¤¬¿·¤¿¤Ê¿¦¶È¤È¤·¤ÆÀß¤±¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö´ðËÜ¿¦¡×¤Î¤Û¤«¤ËÆÃÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤Ç²òÊü¤µ¤ì¤ë¡Ö¾åµé¿¦¡×¤ä¡Ö¥Þ¥¹¥¿ー¿¦¡×¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¿¦¶È¤ò¤«¤±¤â¤Á¤·¤ÆÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¥Ñー¥Æ¥£ÊÔÀ®¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤½¤¦¡£
¼ç¿Í¸ø¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á¤Ï¸ÇÍ¤Î½é´ü¿¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¾¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊÌ¤Î¿¦¤Ë½¢¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë
´ðËÜ¿¦¤Ï¡¢¡ÖÀï»Î¡×¡ÖËâË¡»È¤¤¡×¡ÖÁ¥¾è¤ê¡×¤Ê¤É10¼ïÎà¡£²òÊü¾ò·ï¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¾åµé¿¦¡¦¥Þ¥¹¥¿ー¿¦¤ò¤á¤¶¤½¤¦
¾åµé¿¦¡¦¥Þ¥¹¥¿ー¿¦¤Ë½¢¤¯¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤¬¡¢¤è¤ê¶¯ÎÏ¤Ê¼öÊ¸¤äÆÃµ»¤¬½¬ÆÀ¤Ç¤¤ë
¾åµé¿¦¤ò¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ç²òÊü¤µ¤ì¤ë¥Þ¥¹¥¿ー¿¦¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅ·ÃÏÍëÌÄ»Î¡×¤ä¡ÖÍ¦¼Ô¡×¤â¡ª
ËÜºî¤Î¿·¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¿¦¶È¤«¤±¤â¤Á¡×¤Ç¡¢¥Þ¥¹¥¿ー¿¦¡ß¥Þ¥¹¥¿ー¿¦¤È¤¤¤Ã¤¿Ì´¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤â²ÄÇ½
¼öÊ¸¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¿¦¶ÈÆ±»Î¤ò¤«¤±¤â¤Á¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¼¡Âè¤Ç¿·¤¿¤ÊÀïÎ¬¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¼«Ê¬¹¥¤ß¤ÎÊÔÀ®¤ò¸«¤Ä¤±¤ë³Ú¤·¤µ¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë
À¤³¦³ÆÃÏ¤Ë½Ð¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¶¯¥â¥ó¥¹¥¿ー¡×¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤ª¤¦¡ª
¡¡¤Õ¤·¤®¤ÊÀÐÈÇ¤«¤é¸þ¤«¤¦Àè¤Ï¡¢¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¤¬×Ñ×Ë¤¹¤ëÀ¤³¦¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Ë¤¯¤ï¤¨¤Æ¡¢¤Ò¤È¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡Ö¶¯¥â¥ó¥¹¥¿ー¡×¤¬¥Õ¥£ー¥ë¥É³ÆÃÏ¤Ë½Ð¸½¤·¡¢ËÁ¸±¼Ô¤¿¤Á¤òÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¶¯¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Ï¤«¤Ê¤ê¼ê¶¯¤¤¤¬¡¢ÅÝ¤»¤Ð¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Î¡Ö¿´¡×¤¬¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤È¤·¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¡¢½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤ÆÄ©¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¡£
À¤³¦³ÆÃÏ¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¶¯¥â¥ó¥¹¥¿ー¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼ê¶¯¤¤¥â¥ó¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤¬Àø¤à
¥ªー¥é¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¶¯¥â¥ó¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¸ÄÂÎ¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¤·¤Î¤°¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¤ß¤´¤ÈÆ¤È²¤ËÀ®¸ù¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¡ü¡ü¡ü¡ü¡ü¤Î¿´¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥â¥ó¥¹¥¿ーÌ¾¤ò´§¤·¤¿¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ê¤É¤ò¥²¥Ã¥È¡ª
¶¯¥â¥ó¥¹¥¿ー¤òÅÝ¤¹¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤¬¡¢¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Î¿´¡×¤Ë¤Ï¶ìÏ«¤Ë¤ß¤¢¤¦¥ì¥¢¸ú²Ì¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤âÂ¿¤¤
¡Ö¶¯¥â¥ó¥¹¥¿ー¡×¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¡Ú¤¤¤É¤Þ¤¸¤ó¡¦¶¯¡Û
¤¤¤É¤Þ¤¸¤ó¤Î¿´¡Ú¤ª¤ª¤¤Å¤Á¡¦¶¯¡Û
¤ª¤ª¤¤Å¤Á¤Î¿´¡Ú¥µ¥¤¥¯¥í¥×¥¹¡¦¶¯¡Û
¥µ¥¤¥¯¥í¥×¥¹¤Î¿´
¡ÖÎ¹¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤êÀè¹Ô¥×¥ì¥¤ÈÇ¡×¤Ç¡ÖDQVII R¡×¤ò¤Ò¤ÈÂÁá¤¯ÂÎ¸³¤·¤è¤¦¡ª
¡¡ËÜºî¤òÈ¯ÇäÁ°¤ËÌµÎÁ¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡ÖÎ¹¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤êÀè¹Ô¥×¥ì¥¤ÈÇ¡×¤¬¡¢³Æ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÀè¹Ô¥×¥ì¥¤ÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¡¢Êª¸ì¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÎËÁ¸±¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÍ·¤Ö¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Àè¹Ô¥×¥ì¥¤ÈÇ¤Î¥»ー¥Ö¥Çー¥¿¤ÏÀ½ÉÊÈÇ¤Ë°ú¤·Ñ¤®²ÄÇ½¤Ê¤¦¤¨¡¢Àè¹Ô¥×¥ì¥¤ÈÇ¤òÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ì¤Ð¥Þ¥ê¥Ù¥ë¤Î¸«¤¿ÌÜ¤¬ÊÑ¹¹¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê°áÁõ¤â¼ê¤ËÆþ¤ë¡£
Àè¹Ô¥×¥ì¥¤ÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¥²ー¥àËÁÆ¬¤«¤é¡¢ºÇ½é¤Î¤Õ¤·¤®¤ÊÀÐÈÇ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¯¥¦¥Ã¥É¥Ñ¥ë¥ÊÃÏ°è¤Ç¤ÎËÁ¸±¤ò¥×¥ì¥¤²ÄÇ½
¥ー¥Õ¥¡¤È¥Þ¥ê¥Ù¥ë¤È¤Î3¿ÍÎ¹¡ª¡¡¥Ð¥È¥ë¤Ç¤Ï3¿Í¤Î½é´ü¿¦¤Î¡Ö¿¦¶È¤È¤¯¤»¤¤¡×¤ò»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë
¥À¥ó¥¸¥ç¥óÃµº÷¤Ë¤¯¤ï¤¨¡¢¶¯¥â¥ó¥¹¥¿ー¤ä¥Ü¥¹µé¥â¥ó¥¹¥¿ー¤È¤ÎÀï¤¤¤âÂÎ¸³¤·¤è¤¦¡ª
Àè¹Ô¥×¥ì¥¤ÈÇ¤òÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥ê¥Ù¥ë¤Î°áÁõ¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×¤òÆþ¼ê¤·¤Æ¡¢À½ÉÊÈÇ¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤¬ÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡ÚÀè¹Ô¥×¥ì¥¤ÈÇÆÃÅµ ¥Þ¥ê¥Ù¥ë¤Î¸«¤¿ÌÜÁõÈ÷¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×¡Û
