¶äÈ×¤ÎµáÆ»¼Ô¡¦±§Ìî¾»Ëá¡¡¼çÍ×Âç²ñ¤Î½ç°Ì¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¿Ê²½¡×¤È¡Ö·ÑÂ³¡×¤Î10Ç¯´Ö¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØÆÃ½¸¡Û
±§Ìî¾»Ëá¡§¼çÍ×¹ñºÝÂç²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¼ÂÀÓ
2026Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤òÁ°¤Ë¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥ÈÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸ÞÎØ3¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿±§Ìî¾»Ëá¤Î¼çÍ×Âç²ñÀïÀÓ¤òµ½Ò¤¹¤ë¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï½ç°Ì¤Î¤ß¤òµºÜ¤·¡¢ÆÀÅÀ¤Ï³ä°¦¤¹¤ë¡£
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2018Ç¯ Ê¿¾»¸ÞÎØ¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡§ ¶ä¥á¥À¥ë¡ÊÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¡Ë 2022Ç¯ ËÌµþ¸ÞÎØ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¡§ Æ¼¥á¥À¥ë¡ÊÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¡Ë 2022Ç¯ ËÌµþ¸ÞÎØ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¡§ ¶ä¥á¥À¥ë¡ÊÃÄÂÎ¡Ë
À¤³¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥ÈÁª¼ê¸¢2017Ç¯ ¥Ø¥ë¥·¥ó¥Âç²ñ¡Ê¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡Ë¡§ ¶ä¥á¥À¥ë 2018Ç¯ ¥ß¥é¥ÎÂç²ñ¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¡§ ¶ä¥á¥À¥ë 2022Ç¯ ¥â¥ó¥Ú¥ê¥¨Âç²ñ¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¡§ ¶â¥á¥À¥ë 2023Ç¯ ¤µ¤¤¤¿¤ÞÂç²ñ¡ÊÆüËÜ¡Ë¡§ ¶â¥á¥À¥ë ¢¨ÆüËÜÃË»Ò»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡Ê¹ñºÝ¥¹¥±ー¥ÈÏ¢ÌÁ¡ÖBiographies¡×»²¾È¡Ë¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Î¼çÍ×¹ñºÝÂç²ñ¡Ê¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Î¤ß¡Ë
¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ª¤è¤Ó»ÍÂçÎ¦Áª¼ê¸¢¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÀÓ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡Ê¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¹¥±ー¥ÈÏ¢ÌÁ¡ÖÂç²ñ·ë²Ì¥Çー¥¿¡×»²¾È¡Ë¡£
