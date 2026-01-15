仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に、髙嶋政伸、鶴見辰吾、トータス松本、榎木孝明、迫田孝也、ドンペイ、麿赤兒が出演することが発表された。

本作は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長の波乱万丈の生涯を描いた物語。主人公・木下小一郎（豊臣秀長）を仲野、秀吉（木下藤吉郎）を池松壮亮が演じ、脚本を『半沢直樹』（TBS系）、『おちょやん』（NHK総合）などの八津弘幸が担当する。

今回発表されたのは、秀長・秀吉ら豊臣兄弟を脅かす歴戦の敵対勢力たち。

髙嶋が演じるのは、戦国最強と称された武田信玄。髙嶋は1996年の大河ドラマ『秀吉』で豊臣秀長を演じた。30年の時を経て、かつて演じた主人公の“最強の敵”として大河ドラマに帰還する。髙嶋は「驚きましたが、とても嬉しかったです。真心込めて演じさせて頂きます」とコメントし、当時秀吉を演じた竹中直人との共演にも「当時を思い出します」と思いを馳せた。

そのほか、摂津有岡城主で“天下一の卑怯者”とも呼ばれる荒木村重役にトータス、浅井長政の父・久政役に榎木、越前の戦国大名・朝倉義景役に鶴見、徳川家康の腹心・石川数正役に迫田、浅井家の猛将・宮部継潤役にドンペイ、美濃のマムシこと斎藤道三役に麿赤兒がキャスティングされた。

コメント●高嶋政伸（武田信玄役）驚きましたが、とても嬉しかったです。真心込めて演じさせて頂きます。仲野太賀さんは大好きな俳優さんなので、本当に楽しみです。また、兄者（秀吉）の竹中直人さんもご出演されておられ、当時を思い出します。当時は、常に「新鮮であること」を大切に1年間やらせて頂きました。今回も初心忘れず、とにかく「新鮮であること」を大切に演じたいです。どうぞよろしくお願い致します。

●トータス松本（荒木村重役）僕はマンガ『へうげもの』に出てくる荒木村重が、俗っぽくて胡散臭くて大好きでした。いろいろ調べてみても村重は賛否両論、かなり謎めいた武将です。天下一の卑怯者といわれた村重を、僕なりに人間臭く演じてみたいと思います。（脚本家の）八津さんとは二度目ですが、今回もクセの強い役を下さってありがたいです。現場では信長の家臣たちが健康グッズの話で盛り上がるなど、とても面白い雰囲気でした。

●榎木孝明（浅井久政役）時代劇の中でも時代の大転換期を描く戦国時代が最も好きなので、制作発表の時から出演を熱望していました。お声掛けいただいた時は、本当に嬉しく思わずガッツポーズをとりました。息子役の中島歩さんにかつての自分を重ねてみて懐かしく思いました。現場では長政に家督を譲った久政の気持ちが、何の違和感もなくスーッと入って演じられました。家を大事にしつつ、息子を見守る父親の気持ちを如何に出せるか楽しんで演じさせて頂きたいと思います。

●鶴見辰吾（朝倉義景役）朝倉義景を大河ドラマで演じることは、福井県で長年、市民参加の朗読劇やミュージカルをやってきた私にとって、とても嬉しいオファーでした。やる気にみなぎってます。朝倉義景は、織田信長に焦点を合わせた、戦国時代の勇ましい話の中では、弱腰で優柔不断のような描かれ方をすることが多いのですが、一乗谷に文化的で先進的な生活様式を築いた人物でもあります。そういった矜持を表現したいと思います。『軍師官兵衛』以来の大河ドラマ出演。今の年齢だからできる表現を発揮したいです。

●迫田孝也（石川数正役）10年前と主君は違えど、またこの戦国の世に戻ってきたことを嬉しく思います。前回の戦国の世はただひたすら、がむしゃらに駆け抜けた1年でしたが、今回はわずかながらの自己の成長によって、同じ時代を達観しながら生き……られそうもありません！ 絶対最後まで生き延びてやる！ がむしゃらに駆け抜けてやる！ 戦って戦って、殿を天下に押し上げてやる！！

●ドンペイ（宮部継潤役）初めての大河ドラマ出演（『功名が辻』）も戦国時代でした。あれから20年、数々の大河作品に出演しましたが自分は戦国の物語が好き！ 『豊臣兄弟！』は、まさにド真ん中の作品。お話をいただいた時はとても嬉しく心よりの感謝でした。宮部継潤公は、元比叡山延暦寺の僧侶であったという異色の戦国武将。そして、演じる僕は比叡山高校出身なのです。凄いご縁だと感じています。豊臣時代に活躍し、その時代の皆が知る武将であったにもかかわらず今まで歴史物の映像ではほぼ描かれていないのであまり知られていない宮部継潤公。ただ今回は描かれます！ なので責任重大です（笑）。武将であり僧侶であり人間力のある宮部継潤公を魂を込めて演じ、戦国の世を生き抜きたいと思います。

●麿赤兒（斎藤道三役）ほんの数秒の出番だが、斎藤道三と言えば、大いに魅力的だ。喜んでオファーをお受けした。気合いは入っていたが、アッという間に本番の撮影は終了。どこかのシーンで何らかのかたちでまたよろしく。と、スタッフの皆さまと未練がましくお別れしたのだった。

●高橋優香子（プロデューサー）昨日に続き、本日も7名のキャストを発表させていただきました。武田信玄、浅井久政、朝倉義景、荒木村重、石川数正、宮部継潤、斎藤道三。名前を並べただけでワクワクするような、まさに戦国時代を代表する武将たちです。それぞれの役を演じていただくにあたり、大河出演歴戦の名優ともいえる皆様をお迎えすることができました。方々が衣装をまとってセットに入ると、それだけで場の雰囲気がグッと重厚になるような凄みを日々現場で感じております。そんな強大な壁ともいえる存在を豊臣兄弟がどのように超えていくのか、あるいは味方につけていくのか、ぜひ今後の放送にてご確認いただけますと幸いです。皆様に楽しんでいただける作品となるよう、現場も一丸となって取り組んでまいります。引き続き応援のほど、よろしくお願い申し上げます。

（文＝リアルサウンド編集部）