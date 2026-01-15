ÊÆ¥É¥é¥Þ¡Ö24¡×¼ç±éÇÐÍ¥¥¡¼¥Õ¥¡¡¼¡¦¥µ¥¶¡¼¥é¥ó¥ÉÍÆµ¿¼Ô¡¢Ë½¹Ô¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ö24¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÇÐÍ¥¥¡¼¥Õ¥¡¡¼¡¦¥µ¥¶¡¼¥é¥ó¥ÉÍÆµ¿¼Ô¤¬¡¢Ë½¹Ô¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÇÐÍ¥¤Î¥¡¼¥Õ¥¡¡¼¡¦¥µ¥¶¡¼¥é¥ó¥ÉÍÆµ¿¼Ô¤Ï12Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¡¢¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ËµÒ¤ò¾è¤»¤ë¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤Î±¿Å¾¼ê¤òË½¹Ô¤·¶¼¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥¶¡¼¥é¥ó¥ÉÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤½¤Î¸å¡¢5Ëü¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½790Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢ÊÝ¼á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±¿Å¾¼ê¤Ë¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ê¥±¥¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥µ¥¶¡¼¥é¥ó¥ÉÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö24¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎÁÜºº´±¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Þ¤·¤¿¡£