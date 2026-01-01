¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼ ¤¤Î¤³¤Î»³¤È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×1¡¦21¸ÂÄêÈ¯Çä¡¡2¾¦ÉÊ¤Î¥¹¥¤¡¼¥ÄÆ±»þ»ÈÍÑ¤Ï¡È½é¡É
¡¡ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï21Æü¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤È¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼ ¤¤Î¤³¤Î»³¤È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤È¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ª¡©¿·¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ
¡¡¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼ ¤¤Î¤³¤Î»³¤È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤Ï¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤Î¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¤ä¸ý¤É¤±¤ÎÎÉ¤¤¥¯¥Ã¥¡¼À¸ÃÏ¤Ë2ÁØ¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬ÆÃÄ¹¤ÎÌÀ¼£¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤È¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢°Û¤Ê¤ë2¼ï¤Î¥Á¥ç¥³¥½¡¼¥¹¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡¢Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤Ò¤ó¤ä¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ª²Û»Ò¤¬»ý¤Ä°Û¤Ê¤ë¿©´¶¤ÈÌ£¤ï¤¤¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤È¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤È¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ËÆ±»þ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£·Á¤ä¿©´¶¡¢Ì£¤ï¤¤¤Î°Û¤Ê¤ëÂç¿Íµ¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò¤òÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼¤Î¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Î¾¼Ô¤Î¸ÄÀ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼ Ä¶ ¥ª¥ì¥ª ¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼ ¥ª¥ì¥ª ¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤Î¥ª¥ì¥ª¥¯¥Ã¥¡¼¤òÁýÎÌ¤·¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¡£¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¥¶¥¯¥¶¥¯¤Î¿©´¶¤ÈÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡20Æü¤è¤êÊü±Ç³«»Ï¤È¤Ê¤ë¿·TVCM¡Ö´ñÀ×¤Î¶¦±é¡×ÊÓ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖHANA¡×¤ÎMAHINA¤¬ÅÐ¾ì¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï3¿ÍÌÜ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉTVCM½Ð±é¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢µðÂç¤Ê¡È¤¤Î¤³¤Î»³¡É¤È¡È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡É¤È¥À¥ó¥¹¤ò¤¹¤ëMAHINA¤È¡¢¤¤Î¤³¤Î»³¤È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¤ÎÎ¾Êý¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬°õ¾ÝÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¡È´ñÀ×¡É¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼ ¤¤Î¤³¤Î»³¤È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥Ý¥Ã¥×¤Ç·Ú²÷¤ËÉ½¸½¤·¤¿TVCM¤È¤Ê¤ë¡£
