[1.14 ¥»¥ê¥¨AÂè16Àá](¥µ¥ó¡¦¥Ñ¥ª¥í)

¢¨26:30³«»Ï

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[¥Ê¥Ý¥ê]

ÀèÈ¯

GK 32 ¥Ð¥ó¥ä¡¦¥ß¥ê¥ó¥³¥Ó¥Ã¥Á¡¦¥µ¥Ó¥Ã¥Á

DF 4 ¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Ü¥ó¥¸¥ç¥ë¥Î

DF 13 ¥¢¥ß¥ë¡¦¥é¥Õ¥Þ¥Ë

DF 22 ¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¡¦¥Ç¥£¡¦¥í¥ì¥ó¥Ä¥©

MF 8 ¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Þ¥¯¥È¥ß¥Í¥¤

MF 17 ¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥ª¥ê¥Ù¥é

MF 21 ¥Þ¥Ã¥Æ¥ª¡¦¥Ý¥ê¥¿¡¼¥Î

MF 30 ¥Ñ¥¹¥¯¥¢¥ì¡¦¥Þ¥Ã¥Ä¥©¥Ã¥­

MF 68 ¥¹¥¿¥Ë¥¹¥é¥Õ¡¦¥í¥Ü¥Ä¥«

MF 70 ¥Î¥¢¡¦¥é¥ó¥°

FW 19 ¥é¥¹¥à¥¹¡¦¥Û¥¤¥ë¥ó¥É

¹µ¤¨

GK 14 ¥Ë¥­¡¼¥¿¡¦¥³¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ë

GK 25 M. Ferrante

DF 3 ¥ß¥²¥ë¡¦¥°¥Æ¥£¥¨¥ì¥¹

DF 31 ¥µ¥à¡¦¥Ù¥¦¥±¥Þ

DF 35 ¥ë¥«¡¦¥Þ¥ê¥¢¥Ì¥Ã¥Á

DF 37 ¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¥Ê¥Ã¥Ä¥©¡¼¥é

MF 20 ¥¨¥ê¥Õ¡¦¥¨¥ë¥Þ¥¹

MF 26 ¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥Ù¥ë¥¬¥é

FW 7 ¥À¥Ó¥É¡¦¥Í¥ì¥¹

FW 27 ¥í¥ì¥ó¥Ä¥©¡¦¥ë¥Ã¥«

FW 69 ¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú ¥¢¥ó¥Ö¥í¥¸¡¼¥Î

´ÆÆÄ

¥¹¥Æ¥Ã¥ê¡¼¥Ë¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó

[¥Ñ¥ë¥Þ]

ÀèÈ¯

GK 66 ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥Ý¡¦¥ê¥Ê¥ë¥Ç¥£

DF 5 ¥é¥¦¥¿¥í¡¦¥Ð¥ì¥ó¥Æ¥£

DF 37 ¥Þ¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥È¥í¥¤¥í

DF 39 ¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Á¥ë¥«¡¼¥Æ¥£

MF 8 ¥Ê¥¦¥¨¥ë¡¦¥¨¥¹¥Æ¥Ù¥¹

MF 16 ¥Þ¥ó¥Ç¥é¡¦¥±¥¤¥¿

MF 22 ¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥½¥ì¥ó¥»¥ó

MF 24 ¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥ª¥ë¥É¥Ë¥§¥¹

MF 27 ¥µ¡¼¥·¥ã¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥Á¥®¡¼

FW 17 ¥ä¥³¥Ö¡¦¥ª¥ó¥É¥ì¥¤¥«

FW 32 ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥È¥í¡¼¥Í

¹µ¤¨

GK 40 ¥¨¥É¥¢¥ë¥É¡¦¥³¥ë¥Ó

GK 67 G. Casentini

DF 14 ¥¨¥Þ¥Ì¥¨¡¼¥ì¡¦¥Ð¥ì¡¼¥ê

DF 15 ¥¨¥ó¥ê¥³¡¦¥Ç¥ë¥×¥é¡¼¥È

DF 61 D. Drobnič

MF 10 ¥¢¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥Ù

MF 21 ¥¬¥¨¥¿¡¼¥Î¡¦¥ª¥ê¥¹¥¿¡¼¥Ë¥ª

MF 25 ¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡¦¥¯¥ì¥Þ¥¹¥­

FW 7 ¥¢¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ù¥Í¥Ç¥£¥Á¥ã¥¯

FW 9 ¥Þ¥Æ¥ª¡¦¥Ú¥ì¥°¥ê¡¼¥Î

FW 30 ¥ß¥é¥ó¡¦¥¸¥å¥ê¥Ã¥Á

´ÆÆÄ

Carlos Cuesta García

