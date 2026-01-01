¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡Û»È¤¤¤ä¤¹¤¤3D¥·ー¥ëÄ¢¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª¥·ー¥ë¤ä¥Á¥§¥¡¦¥È¥ì¥«¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë
¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡§3D¥·ー¥ëÄ¢¡Û ³«ºÅ´ü´Ö¡§1·î15Æü～1·î26Æü23»þ59Ê¬
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
A8¥Ô¥ó¥¯ 3D¥·ー¥ëÄ¢
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡Amazon¤Ë¤Æ¡¢¼¡À¤ÂåÀ½ºî½ê¤Î3D¥·ー¥ëÄ¢¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ï1·î26Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡¥»ー¥ë¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ©ÌÀ¥ê¥Õ¥£¥ëÉÕ¤¤Î¥·ー¥ëÄ¢¥Ð¥¤¥ó¥Àー¡£¥«ー¥É¤ä¥Á¥§¥¤òÊÝ´É¤¹¤ë¥Ð¥¤¥ó¥Àー¤ä¡¢Î©ÂÎ¥·ー¥ë¤ÎÂæ»æ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£A7¤äA8¡¢M4¥µ¥¤¥º¤Ê¤É¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥«¥éー¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ー¥Û¥ë¥Àー¤È¤·¤Æ»ý¤Á±¿¤Ö¤³¤È¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£