¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¤ÎµßÀ¤¼ç¡ª¹¥´¶ÅÙ¥¢¥Ã¥×¤Ê¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥×¥·¥ã¥Ä¡×¤ÎÃå²ó¤·½Ñ¤ò¤´¾Ò²ð♡
³Ú¤·¤¤Í½Äê¤â¿´¤È¤¤á¤¯Í½Äê¤âËþºÜ¤Ê¤³¤Îµ¨Àá¡£1Ëç¤ÇÉý¹¤¤Ãå¤³¤Ê¤·¤¬¤Ç¤¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤...¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃæÀî¹ÈÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃË¤Î¥³¤«¤é¤â¹âÉ¾²Á¤Ê¡ÖBIG¥¹¥È¥é¥¤¥×¥·¥ã¥Ä¡×¤ÎÃå²ó¤·½Ñ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡
Item Ãå²ó¤¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤³¤Á¤é♡
BIG¥¹¥È¥é¥¤¥×¥·¥ã¥Ä
¤¤Á¤ó¤È´¶¤¬½Ð¤ë¥·¥ã¥Ä¤Ç¥á¥ó¥º¤«¤é¤Î¹¥´¶ÅÙ¥¢¥Ã¥×
¥é¥Õ¤ËÃå¤é¤ì¤ëÂç¤¤á¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¤ËÂç³èÌö¡ª¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤Ê¤Î¤Ë¡¢°é¤Á¤Î¤è¤µ¤¬¤«¤â¤»¤Á¤ã¤¦¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢ÃË»ÒÌÜÀþ¤Ç¤â¹âÉ¾²Á¡£
Cordinate ¤¢¤¶¤È¥Æ¥¯¤ò»Å¹þ¤ó¤À¥ß¥Ë¥¹¥«¥³¡¼¥Ç
¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¤ª¤Þ¤±¤Ë¥·¥ã¥Ä¤òË¨¤¨Âµ¤Ë¤·¤Æ¤¢¤¶¤È²Ä°¦¤µÁ´³«♡ ¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ëÇÉ¤Ç¤âÃå¤³¤Ê¤·¤ä¤¹¤¤¥³¡¼¥Ç¤Ë¡ý¡£
Cordinate Äø¤è¤¤´Å¤µ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¥³¡¼¥Ç
´Å¤¹¤®¤Ê¤¤¿§»È¤¤¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¡£´Ý¤Ã¤³¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¡¢ÂÀ¤â¤â¤ÎºÙ¸«¤»¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤È¤«♡
Cordinate Âç¿Í¤Ã¤Ý¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¥³¡¼¥Ç
¥³¡¼¥Ç¤Î¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤ËÇº¤ó¤À¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë±©¿¥¤ê¤ò½Å¤Í¤Æ¤ß¤Æ¡£¥ª¥È¥Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤Î²¦Æ»¡¦¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤È¥·¥ã¥Ä¤ò¤¢¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¡È¤¤¤¤¥ª¥ó¥Ê¡É´¶¥Þ¥·¥Þ¥·
Cordinate ¾®Êª¤ÇÍ·¤Ö¡È¤×¤ê¤«¤ï¡É¥³¡¼¥Ç
¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ä¥á¥¬¥Í¤Ê¤É¤Î¾®Êª¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÍ·¤Ó¥´¥³¥í¤ò¡£Â¤â¤È¤Ï¡¢¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¥à¡¼¥È¥ó¥Ö¡¼¥Ä¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¤×¤ê¤«¤ïµ¤Ê¬¤âËº¤ì¤º¤Ë¡£
¤â¤Á¤À¡¦¤³¤·¤Ò¤«¤ê¡ü1994Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢µÜ¾ë¸©½Ð¿È¡£°¦¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È²»ÂçÂ´¤Î³Î¤«¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢²Î¤ä¤â¤Î¤Þ¤Í¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£
YouTube¡ÖÌßÅÄ¥³¥·¥Ò¥«¥ê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¤Ï¥á¥¤¥¯¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÆ°²è¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¾þ¤é¤Ê¤¤»Ñ¤¬¿Íµ¤¡£
±Æ¡¿Æ½Íº»°¡ÊMUKU¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¿ùËÜÆàÊæ¡ÊKIND¡Ë¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿¼¼¶¶Í¤µª¡ÊROI¡Ë¥â¥Ç¥ë¡¿ÃæÀî¹ÈÍÕ¡ÊËÜ»ïÀìÂ°¡Ë
RayÊÔ½¸Éô ÉûÊÔ½¸Ä¹ ¾®ÅÄÏÂ´õ»Ò
ÃæÀî¹ÈÍÕ