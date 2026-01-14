¸¤¤¬»ô¤¤¼ç¤Î¡ØÂ¤Î´Ö¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¡Ù¿´Íý£µÁª¡¡²Ä°¦¤¹¤®¤ë¹ÔÆ°¤Î°ÕÌ£¤äÃí°ÕÅÀ¤Þ¤Ç²òÀâ
¸¤¤¬»ô¤¤¼ç¤Î¡ØÂ¤Î´Ö¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¡Ù¿´Íý£µÁª
»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢Éô²°¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¡¢°¦¸¤¤¬Â¤Î´Ö¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¡Ö²¿¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¦»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤¼¸¤¤¿¤Á¤Ï»ô¤¤¼ç¤ÎÂ¤Î´Ö¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
1.°¦¾ð¤È¿®Íê¤Î¾Ú
¸¤¤¬»ô¤¤¼ç¤ÎÂ¤Î´Ö¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¹ÔÆ°¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¡¢°¦¾ð¤È¿®Íê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¹¥¤¤Ê»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Â¤Î´Ö¤È¤¤¤¦»ô¤¤¼ç¤ËÌ©Ãå¤·¤Ä¤Ä¼é¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤ËÆþ¤ê¤¿¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÉÑÈË¤Ë°¦¸¤¤¬Â¤Î´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢°¦¸¤¤«¤é¿´Äì¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2.Âç¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ´Å¤¨¤¿¤¤
¸¤¤¬»ô¤¤¼ç¤ÎÂ¤Î´Ö¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤È¤¤Ï¡¢¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö´Å¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÉô²°¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤ËÂ¤Î´Ö¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤ê¡¢Â¤Î¾å¤Ë¾è¤ë¤è¤¦¤ËÂ¤ÈÂ¤Î´Ö¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¡Ö´Å¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿´Íý¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
3.Æ¬¤äÇØÃæ¤òÉï¤Ç¤Æ¤Û¤·¤¤
´Å¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÂ¤Î´Ö¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤È¤¤Ï¡¢¡ÖÆ¬¤òÉï¤Ç¤Æ¡×¡ÖÇØÃæ¤òÉï¤Ç¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ô¤¤¼ç¤¬Éï¤Ç¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ»ô¤¤¼ç¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤ÊýË¡¤È¤·¤Æ¥ï¥ó¥³¤¿¤Á¤¬¹Í¤¨½Ð¤·¤¿¥¢¥Ôー¥ëÊýË¡¤¬¡ÖÂ¤Î´Ö¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¡×¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
4.°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë
1¤ÄÌÜ¤Î¹àÌÜ¤Ç¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢»ô¤¤¼ç¤ÎÂ¤Î´Ö¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¹ÔÆ°¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¡¢°¦¾ð¤È¿®Íê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¸¤¤¿¤Á¤Ï»ô¤¤¼ç¤ÎÂ¤Î´Ö¤Ï¡Ö°Â¿´¤Ç¤¤ë¾ì½ê¡×¡Ö²¿¤«¤¢¤Ã¤Æ¤â¼é¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¾ì½ê¡×¤ÈÌµ°Õ¼±¤ËÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤¤¤È¤¡¢°Â¿´¤·¤ÆÌ²¤ê¤¿¤¤¤È¤¤Ê¤É¤Ë¡Ö°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤·¤è¤¦¡×¤È¹Í¤¨¡¢»ô¤¤¼ç¤ÎÂ¤Î´Ö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤ó¤³¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
5.ÉÔ°Â¤ä¶²ÉÝ¤«¤éÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë
»¶ÊâÃæ¤ä²°³°¤«¤éÊ¹¤¤Ê¤ì¤Ê¤¤²»¤¬¤¹¤ë¤È¤¤Ê¤É¡¢ÉÔ°Â¤ä¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤ÎÂ¤Î´Ö¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤ÇÉÔ°Â¤òÊ¶¤é¤ï¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¼é¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡×¡Ö¤³¤³¤Ê¤é°ÂÁ´¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÉÂ±¡¤ÎÂÔ¹ç¼¼¤ÇÉÔ°Â¤ä¶ÛÄ¥¤«¤é¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤ó¤³¤¬»ô¤¤¼ç¤ÎÂ¤Î´Ö¤Ë±£¤ì¤ë¤è¤¦¤ËºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¸÷·Ê¤Ï¡¢¤è¤¯¸«¤«¤±¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î»þ¤Î¤ï¤ó¤³¤¿¤Á¤âÆ±¤¸¿´Íý¾õÂÖ¤À¤È¿äÂ¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸¤¤¬»ô¤¤¼ç¤ÎÂ¤Î´Ö¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤È¤¤ÎÃí°ÕÅÀ
´ðËÜÅª¤Ë¸¤¤¬»ô¤¤¼ç¤ÎÂ¤Î´Ö¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç°Â¿´¤·¤¿¤ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÆÃÊÌµñÈÝ¤·¤¿¤êÃí°Õ¤·¤¿¤ê¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤Ã¤Ý¤äÂ¤òÆ§¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¼«¿È¤¬¤Ä¤Þ¤º¤¤¤ÆÅ¾ÅÝ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤·¤Ä¤³¤¤¤Û¤É¤Ë»ô¤¤¼ç¤ÎÂ¤Î´Ö¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¤¿¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢»ô¤¤¼ç¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤ÈÌÄ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢Ê¬Î¥ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬µ¿¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÉÔ°Â¤Ê¤È¤¤ÏÂ¤Î´Ö¤ËÆþ¤ì¤ÆÉÔ°Â¤òÊ¶¤é¤ï¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²¿¤â¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤âÂ¤Î´Ö¤Ë¶¯°ú¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Æüº¢¤«¤éÅ¬ÅÙ¤Êµ÷Î¥¤ò¤È¤Ã¤Æ²á¤´¤¹¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤È¤á
¸¤¤¬»ô¤¤¼ç¤ÎÂ¤Î´Ö¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤È¤¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤Ë´Å¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ä°Â¿´¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤¯¤Ä¤í¤®¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤é¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÉÔ°Â¤ä¶ÛÄ¥¤«¤éÂ¤Î´Ö¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤Î¸¶°ø¤«¤é±ó¤¶¤±¤¿¤ê¡¢Í¥¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£