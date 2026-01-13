部下である市役所幹部の既婚男性X氏と繰り返しラブホテルを利用し、辞職に追い込まれた群馬県前橋市の小川晶前市長（42）。辞職に伴い行われた市長選は1月12日、投開票が行われ、小川氏が再選した。ネット上では批判の声も多くあったが、なぜ小川氏は再選できたのだろうか──。

地元担当記者が再選までの経緯を解説する。

「昨年9月、NEWSポストセブンが"ラブホ通い詰め"を報じたところ、小川氏はラブホテルに繰り返し行っていたことは認めましたが、男女関係は一貫して否定。当初は辞職も考えていなかったが、地元経済界や市議会からの圧力もあり、昨年11月27日に辞職しました」（地元担当記者）

その後、市長選への再チャレンジを宣言したのは12月17日。時間がかかったようにも思える。

「小川氏の説明に納得がいっていない有権者も多いですから、『支援者らに背中を押されて再挑戦を決意したというストーリー』が必要だという判断をしたのだと思います。そのため、支援者集会などを開催して"根回し"をした上での出馬となりました。結果は次点の候補者に1万票以上の差をつけた圧勝。前橋市民は、ラブホ通い詰め報道があった上でも小川市長再登板を選んだわけです」（同前）

この地元担当記者は、「市民からは、とにかく小川氏が可哀想に見えたんだと思います」と振り返る。

「彼女は辞職後、SNSで前橋の風景写真と共に謝罪文を繰り返し投稿してきた。そして人前に立つ時には常に『このたびは私的な問題でお騒がせして申し訳ありません』とまず謝罪していた。市外の人は彼女のSNSまでチェックしていなかったでしょうが、市民は彼女に触れる機会が多かった。公式Instagramには、センチメンタルでポエティックな投稿を繰り返していました。とにかく謝りに謝る姿に心を動かされた人が多いように見えます。同情票をうまく集約できたことが勝因の一つではないでしょうか」（同前）

さらに小川氏が「可哀想だ」と思われる雰囲気を作ってきた"大物"もいるという。市政関係者が明かす。

「群馬県の山本一太知事です。彼はブログで繰り返し、小川氏を批判してきました。記者会見でもかなり強い口調で指弾しました。彼は元々、こうと決めたら曲げない人ですが、今回の件は特にすごかった。身内である自民党系の市議らに対しても、小川批判が弱いと発破をかけていた。

知事は、小川市長の『ラブホに行ったが男女関係はない』という主張にずっと懐疑的でした。確かに政治の世界で嘘は許されません。ただ知事の口撃は止まることを知らず、例えば1月9日のブログには、"嘘つき"の小川市長が再選すると前橋自体の価値が損なわれる、つまり支援者らもまとめて批判するようなことも書いています。

強い批判を繰り返す知事が推している候補への反感から、消極的に小川氏に票が集まった背景もあると思います。そういった人には、今回争点とされたラブホ問題の評価はもはや関係なくなっていたでしょう」

これまで小川氏を支えてきた「市民の会」の事務局長・松村健助氏は小川氏の当選確実と報じられた後に応じた取材に、ハイテンションでこう話した。

「皆さんに感謝感謝ですよ。やはり足で稼いだことが成果を上げたんですよ。（辞職した）12月17日から小川は、1日も休まず、お詫び行脚と挨拶をしてきました。1月2日なんかは、私と小川の2人で100人を回りました。やはり足を使わないと駄目ですよ。

私自身も、元日から本日までお詫び行脚で150件回りました。報道が出た昨年の9月24日から今日まで114日間、長かったね。お詫びや謝罪などで、私の車は8000キロ走りました。いや、嬉しいね。とにかく、みなさんに感謝感謝ですよ！」

お詫びや謝罪という言葉を繰り返した松村氏。勝因について尋ねると──。

「群馬の県民性が出たんですよ、義理人情の県民性が。叩かれた人に同情がでるんです。だから、皮肉だけど、県知事の山本一太さんに感謝状を渡したいね（笑）。

小川自身は、選挙には自信あったと思いますよ。支持層が幅広いんです。不倫問題が出たけど、年配の女性から理解を得られたのも大きかった」

再び市政のトップとなることが決まった小川氏にはこうエールを送った。

「小川はこれから、公約を実現したいと言っていたね。とにかくそこに集中すると。小川には『気配り、めくばり、市民の目線でやれ！』と伝えました。それに、経済発展のためにも、経済界との交流をして欲しいね。

とにかく良かった。今年は謝罪行脚で正月はなかったので、明日は持ち越していた正月を1人でやりますよ！」

問題発覚時、地元経済界は小川氏に実質的な退職勧告を行ったこともあった。まだ、前橋の混乱は続くのかもしれない。