¡ÖÇã½Õ½èÈ³¡×¤ÏÉ¬Í×¤«¡©¡¡¹â»Ô¼óÁê¤âË¡²þÀµ¡È¸¡Æ¤¡É»Ø¼¨¤Î°ìÊý¡¢¡ÖÅö»ö¼Ô¤ÎÀ¼¡×ÃÖ¤µî¤ê¤Ê¤é¡ÈÉûºîÍÑ¡É¾·¤¯·üÇ°¤â
1956Ç¯¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤¿¸½¹Ô¤ÎÇä½ÕËÉ»ßË¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÇä½Õ¤ò½õÄ¹¤¹¤ë¹Ô°Ù¡×Åù ¤ËÈ³Â§¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÇã½Õ¡×¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈ³¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Çä½ÕËÉ»ßË¡¤¬À©Äê¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¡ÖÇã¤¦Â¦¤ÏÌäÂê¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬ÅÓÀä¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±ºòº£¡¢Î©Ë¡¡¦¹ÔÀ¯¡¦»Ù±çÃÄÂÎ¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎÊýÌÌ¤«¤é¡¢Çã½Õ½èÈ³¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤ëÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤â2025Ç¯11·î11Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢Ë¡Ì³Âç¿Ã¤ËÂÐ¤·¡¢Çä½ÕËÉ»ßË¡¤Î½èÈ³ÂÐ¾Ý¤ËÇã½Õ¤â´Þ¤á¤ëË¡²þÀµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸¡Æ¤¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¡£
Çã½ÕËÉ»ßË¡¤¬À©Äê¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÈóÂÐ¾ÎÀ¤Ï³Î¤«¤Ë²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡»×¤ï¤Ì¡ÖÉûºîÍÑ¡×¤¬À¸¤¸¤ë´í¸±À¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤Þ¤º¡¢Åö»ö¼Ô¤Î¾®¤µ¤ÊÀ¼¤òÊ¹¤¼è¤Ã¤Æ¤ß¤ëÅØÎÏ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©
Îò»ËÅª·Ð°Þ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢É®¼Ô¼«¿È¤Î¼èºà·Ð¸³¤â¹ÍÎ¸¤ËÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤Ê¿Í¸¢¿¯³²¤Ç¤¢¤êÈÈºá¤Ç¤¢¤ë¿Í¿ÈÇäÇã¤äÌ¤À®Ç¯¼Ô¤Î¥±ー¥¹¤Ï½ü³°¤·¡¢À®¿Í¤Ç¤¢¤ëËÜ¿Í¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤Î°Õ»×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÉ÷Â¯Å¹¤Ç½¢Ï«¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Î¤ß¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤È¤¹¤ë¡£¡Ê¤ß¤ï ¤è¤·¤³¡Ë¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¼å¼ÔÃËÀ¡×¤Ë¡Èµ¿»÷Îø°¦¡É¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¡©
ÉÏº¤¤È¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Ë´Ø¤¹¤ë¼¹É®¡¦¼èºà¤òÌó15Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¿É®¼Ô¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÉÏº¤ÌäÂê¤ÎÅö»ö¼Ô¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
»þ¤Ë¤Ï¡¢ÃËÀ¤«¤éÀ¤äÎø°¦¤ÎÇº¤ß¤òÁêÃÌ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÁêÃÌ¤ò¸ý¼Â¤È¤·¤¿¥»¥¯¥Ï¥é¤â¼ã´³¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÈ¾¤Ï¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ê¤é¡¢¾Ð¤ï¤º¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤¼¤Î¸ýÄ´¤ÇÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¡¢¿¿Ùõ¤«¤ÄÀÚ¼Â¤ÊÁêÃÌ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ÇäÇã½Õ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÇã¤¦¡×Â¦¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ÖÇä¤ë¡×Â¦¤è¤ê¶¯¤¤Î©¾ì¤Ë¤¢¤ë¤Ï¤º¤ÎÈà¤é¤Ï¡¢½÷À¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤êÎø°¦¤·¤¿¤ê¸òºÝ¤·¤¿¤ê¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤ò°Û¸ýÆ±²»¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤ÎÍøÍÑ¤ä¡Ö¿ä¤·³è¡×¤Ê¤É¤Î¾ì¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¡¢ÏÃ¤¬¤Ï¤º¤ó¤Ç¸òºÝ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê°ÛÀ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½Ð²ñ¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»ñ¶âÎÏÉÔÂ¤ä¼«¤é¤Î¡Ö¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡×¤¬¸òºÝ¤Î¿ÊÅ¸¤òÁË¤à¡£1²ó¤«2²ó¤ÎºÃÀÞ¤ÇÂç¤¤¯½ý¤Ä¤¡¢¡Ö¤â¤¦¡¢½Ð²ñ¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¸Ç¤¯·è°Õ¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°ÛÀ¤äÎø°¦¤ä¸òºÝ¤ä·ëº§¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ´¤ì¤¬¾Ã¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢·è¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤Ê¤¤ÍýÁÛ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤æ¤¨¤Ë¡¢ÍýÁÛ¤È¤·¤Æ¤Î°ÛÀ¤äÎø°¦¤ä¸òºÝ¤ä·ëº§¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤ò¼õ¤±¤ë¤Û¤É¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖÎø¤ËÎø¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸Å¤¤¸À¤¤²ó¤·¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤¬¸½¼Â¤Ë³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢Èà¤é¤â½¼Ê¬¤ËÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¸½¼ÂÅª¤Ê¡ÖÍî¤È¤·½ê¡×¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢ÀÉ÷Â¯»º¶È¤Ë ¿ôÀé±ß～¿ôËü±ß¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢¿ô½½Ê¬´Ö¤Îµ¿»÷Îø°¦¤È²÷´¶¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡ÖÁê¼ê¤Ï»Å»ö¤À¤«¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×¤È³ä¤êÀÚ¤ê¤Ä¤Ä³Ú¤·¤ß¡¢ÊÌ¤ì¤¿¸å¤ÏÍ¾±¤¤òÌ£¤ï¤¦¡£
ÀÉ÷Â¯¶È¤Î½¾»ö¼Ô¤«¤é¥µー¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Îø°¦¤ä¸òºÝ¤ä·ëº§¤ÎÂåÂØ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡ÖÎø¤ËÎø¤¹¤ë¡×¾õÂÖ¤ÇÎø°¦¤òÀ®Î©¤µ¤»¤Æ°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£
½Ð²ñ¤¤¤äÎø°¦¤ä¸òºÝ¤ä·ëº§¤Ê¤É¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¡Ö·Ð¸³ÃÍ¡×¤ò¹â¤á¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Ï¡¢¤½¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡È¶¯¼Ô¡È¤Ê¤Î¤À¡£¡É¶¯¼Ô¡É¤¬¡¢Èà¤é¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤½¤â¤½¤âÈà¤é¤¬ËÜÅö¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢É®¼Ô¤Ë¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÀÉ÷Â¯¶È¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¡È°úÎÏ¡È¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
¼¡¤Ë¡¢ÀÉ÷Â¯¶È¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤¿¤Á¤Ø¤È»ëÅÀ¤ò°Ü¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
Èà½÷¤é¤ÎÇØ·Ê¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¡£Ç¯Îð¤Ë¤âÀ¸°éÎò¤Ë¤â¶µ°éÎò¤Ë¤âÂÎ·¿¤Ë¤â¡¢ÀÉ÷Â¯Å¹¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤ÎÅµ·¿¤È¤¤¤¨¤ëÎà·¿¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À°ì¤Ä¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡¢¡Ö¸½ºß¡¢ÀÉ÷Â¯Å¹¤ÇÀÅª¥µー¥Ó¥¹¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤³¤³¤Ë¡Ö¤¿¤Ö¤ó¡¢º£Æü¤Î½¢¶È»þ´Ö½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î½Ð¶ÐÆü¤â¤¤¤ë¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¸½ºß¤Î¤È¤³¤í¡¢ÀÉ÷Â¯¶È¤ò¤ä¤á¤ë¶¯¤¤Æ°µ¡¤Ï¤Ê¤¤¡×¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤â¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Å»ö¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Á¡¢¡ÖÂ³¤±¤é¤ì¤ë´Ö¤ÏÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤â¤¤¤ë¡£
ÀÉ÷Â¯¶È¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÍúÎò½ñ¤Ë½ñ¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£ËÜ¿Í¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¥¹¥¥ë¤äÀ®Ä¹¤Îµ¡²ñ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î·ÐÎò¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÍúÎò½ñ¤ËÆ²¡¹¤È½ñ¤«¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¡£¤½¤Î·ÐÎò¤òÉ¾²Á¤·¤ÆºÎÍÑ¤¹¤ë´ë¶È¤â¡¢¤ª¤½¤é¤¯¶Ë¤á¤Æµ©¤À¤í¤¦¡£
ÀÉ÷Â¯¶È¤ËÀìÇ°¤·¤Æ10Ç¯¤¬·Ð²á¤¹¤ì¤Ð¡¢ÍúÎò½ñ¤Ë10Ç¯Ê¬¤Î¶õÇò´ü´Ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£µá¿¦¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÉÔÍø¤ÊºàÎÁ¤À¡£
¤â¤Á¤í¤óÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯Îð¤È¤È¤â¤ËÍÆ¿§¤¬¿ê¤¨¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢ÀÉ÷Â¯¶È¤Ç½¼Ê¬¤Ê¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤âº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ë°ìÈÌÅª¤Ê½¢¿¦¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÅØÎÏ¤ä»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤ë½÷À¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¡£ÀÉ÷Â¯¶È¤«¤éÃ¦µÑ¤·¤ÆÀ¸³èÊÝ¸î¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢µëÉÕ¤Ä¤¤Î¿¦¶È·±Îý¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤éÉ®¼Ô¤ÎÃÎ¤ë¸Â¤ê¡¢ÀÉ÷Â¯¶È¤«¤é¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ÇÃ¦µÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ ¶Ë¤á¤ÆÆñ¤·¤¤¡£¤¤¤Ã¤¿¤óÀÉ÷Â¯¶È¤«¤éÎ¥¤ì¤¿½÷À¤¬·ë¶É¡ÈÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡ÉÍýÍ³
¡ÖÀÉ÷Â¯¶È¤ò¼¤á¡¢À¸³èÊÝ¸î¤òÍøÍÑ¤·¤Æ½ý¤Ä¤¤¤¿¿´¿È¤ò¼£ÎÅ¤·¡¢²óÉü¤·¤¿¤é¿¦¶È·±Îý¤ò¼õ¤±¤Æ½¢¿¦¡×¤È¤¤¤¦»Ù±ç¤Î¥ëー¥È¤Ë¾è¤ê¡¢¿¦¾ì¤Ë¥¹¥àー¥º¤ËÄêÃå¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤âÈæ³ÓÅª¼ãÇ¯¤Ç¿ÈÂÎÅª¤Ë¤Ï·ò¹¯¡¢ÃÎÇ½¤ÏÊ¿¶Ñ°Ê¾å¡¢º¤Æñ¤ÏÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¤³¤¸¤ì¡×¤Ï¾¯¤Ê¤¤¿Í¡¹¤À¡£¸ìÊÀ¤ò¶²¤ì¤º¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡Ö»Ù±ç¤·¤ä¤¹¤¤¡×¿Í¡¹¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Û¤É¤À¡£
¿ÈÂÎ¤Ë¤âÃÎÇ½¤Ë¤âÌäÂê¤¬¤Ê¤¯¤È¤â¡¢40ºÐ°Ê¾å¤Þ¤ÇÀÉ÷Â¯¶È¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤Î¾ì¹ç¡¢Â¾¿Í¤Ë¤Ï¡Ê¤â¤Á¤í¤óÉ®¼Ô¤Ë¤â¡ËÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö¤³¤¸¤ì¡×¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢»Ù±ç¤ËÊñÀÝ¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÍý²ò¤·¤Ä¤Ä¤â¼«Ê¬¼«¿È¤¬Íý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë²×Î©¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«°Õ¼±¤È¼ýÆþ¤òËþÂ¤µ¤»¤é¤ì¤ë½¢¿¦Àè¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¼ºË¾¤·¤¿¤ê¤·¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£
À¸³èÊÝ¸î¤ä¿¦¶È·±Îý¤Ë¤è¤êÀÉ÷Â¯¶È¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¿ô¤«·î¡¦¿ô½µ´Ö¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¿ôÆü¤Ç½ª¤ï¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¯Àè¤ÏÀÉ÷Â¯¶È¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ËÈà½÷¤¿¤Á¼«¿È¤ÎÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÉ÷Â¯¶È¤òÃ¦µÑ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿»þ¤è¤ê¤â°¾ò·ï¤Î»Å»ö¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨Ä¹Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¿»Å»ö¤Ç¤¢¤ê¡¢»þµë¤Ç¤¤¤¨¤Ð°ìÈÌÅª¤Ê¿¦¶È¤È·å°ã¤¤¤Î¼ýÆþ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÅª¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÖÂÐ²Á¡×¤â¸«¤¤¤À¤»¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¤¢¤ë½÷À¤¬¡ÖÃË¤ËÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÃË¤ÎÈ©¤Î²¹¤â¤ê¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢»ä¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤ÆÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¸øÅª¡Ö»Ù±ç¡×¤¬À®²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤ÍýÍ³¤ò¡¢É®¼Ô¤Ï¾¯¤·¤À¤±Íý²ò¤Ç¤¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¡£ÇäÇã½Õ¤Î¡Ö¼Ò²ñÅªµ¡Ç½¡×¤Ï¡¢½¼Ê¬¤ËÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡©
ÇäÇã½Õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ã¤ÆÅöÁ³¡×¡Ö¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥â¥é¥ëÌÌ¤«¤é¤ÎÎ¾ÏÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÇäÇã½Õ¤ò´Þ¤à¥»¥Ã¥¯¥¹¥ïー¥¯¤ò°ìÈÌÅª¤Ê¿¦¶È¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤ë¤Ù¤¤«ÈÝ¤«¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤â¤¢¤ë¡£¿Í¿ÈÇäÇã¤ä»ùÆ¸¤ËÂÐ¤¹¤ëºñ¼è¤Ê¤É¡¢·è¤·¤Æµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¿Í¸¢¿¯³²¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤é¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃË½÷¤¤¤º¤ì¤ÎÀ¤Ë¤â¡ÖÇã¤¦¡×²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¡ÖÇä¤ë¡×¤Î¤¬°ÛÀ¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£
ÇäÇã½Õ¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤¬Ê¶µê¤·¤ä¤¹¤¯´¶¾ðÅª¤Ê±þ½·¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¡Ö¹ÍÎ¸¤¹¤Ù¤²ÄÇ½À¤¬Â¿¤¯¡¢Ê£»¨¤À¤«¤é¡×¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¡¢É®¼Ô¤Ï¤Þ¤º¡ÖÀ®¿Í¡×¡Ö¿Í¿ÈÇäÇã¤ÏÌµ´Ø·¸¡×¡ÖËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡×¤Î3¤Ä¤¬½Å¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤ÎÂ¿¿ôÎã¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö½÷À¤Ë¤è¤ëÇä½Õ¡ÜÃËÀ¤Ë¤è¤ëÇã½Õ¡×¤Î¤ß¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ºÇ¤â¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿Îà·¿¤Ç¤µ¤¨¡¢½¼Ê¬¤ËÍý²ò¤µ¤ìµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£ÇäÇã½Õ¤Ï¡Ö¹½Â¤ÅªË½ÎÏ¡×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤±¤ì¤É¤â¡©
¡ÖÇäÇã½Õ¤ÏÅ±ÇÑ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤òÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÂåÉ½Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ï¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Î¾åÌîÀéÄá»Ò»á¤Ç¤¢¤ë¡£É®¼Ô¤ÏÂç³Ø±¡Çî»Î²ÝÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾åÌî»á¤Ë¥¼¥ß¤Ç»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¡£¾åÌî»á¤Î¶Ã°ÛÅª¤Ê»ØÆ³ÎÏ¤ÈÃÎ¸«¤Î¿ô¡¹¤ò¥·¥ã¥ïー¤Î¤è¤¦¤ËÍá¤Ó¤ë¿ôÇ¯´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¸½ºß¤ÎÉ®¼Ô¤Ï¤Ê¤¤¡£Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¤²¸»Õ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¾åÌî»á¤Ï¡¢ÇäÇã½Õ¡ÊÀÇäÇã¡Ë¤ò¹½Â¤ÅªË½ÎÏ¤È¤·¤ÆÈãÈ½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ ¾åÌî»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢½÷À¤¬À¤òÇä¤ë¤³¤È¤Ï¸Ä¿Í¤Î¼«Í³°Õ»Ö¤Ë¤è¤ëÁªÂò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ·ÐºÑÅª¤ÊÉÔÊ¿Åù¤äÎÏ´Ø·¸¤Î·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎÇ§¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢É®¼Ô¤â¶¯¤¯Æ±°Õ¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½÷À¤Ï¼Ò²ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¡²ñ¤ä¿Í¸¢¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢ÉÔÍø¤ÊÃÏ°Ì¤ËÃÖ¤«¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃËÀ¤¿¤Á¤ÎÅÔ¹ç¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢½÷À¤¬ÆÃÄê¤Î¿¦¶È¤ÇÆÃÄê¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢Äã¤¤ÃÏ°Ì¤ËÎ±¤áÃÖ¤«¤ì¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£
¾åÌî»á¤Î»ØÅ¦¤Ï¡¢¡Ö¼Ò²ñ¤¬½÷À¤«¤éµ¡²ñ¤ä¿Í¸¢¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢½÷ÀËÜ¿Í¤¬¡ØÇä½Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¼Ò²ñ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¬Çä½Õ¤·¤Ä¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¾õ¶·¤ò²¹Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¢¤í¤¦¡£É®¼Ô¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÀ¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£
¤·¤«¤·É®¼Ô¤ÏÆ±»þ¤Ë¡¢½÷À¤ÈÀÜ¿¨¤·¤Æµ¿»÷Îø°¦¤òÌ£¤ï¤¦µ¡²ñ¤¬ÀÉ÷Â¯»º¶È¤ÎÃæ¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤ÃËÀ¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¡£
¤½¤ÎÃËÀ¤¿¤Á¤Ï½Ð²ñ¤¤¤äÎø°¦¤ä¸òºÝ¤ä·ëº§¤Îµ¡²ñ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ë¤¯¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢À¸°é¡¦¶µ°é¡¦½¢Ï«¤Ê¤É¤Ë¤ª¤±¤ëµ¡²ñ¤òÇíÃ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¿·ë²Ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
ÆÃ¤ËÀ¸³èÊÝ¸îÍøÍÑ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢2013Ç¯°ÊÍè¤ÎÀ¸³èÊÝ¸î´ð½à³Ûºï¸º¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê»Üºö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ü¥Ç¥£¥Ö¥íー¤ò¼õ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¡¢¡Ö¿Í¸¢¤òÊÝ¾ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÏÅþÄì¸À¤¨¤Ê¤¤¡£
½÷À¤â¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÆü¤½¤³¤ÇÀÅª¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤ÆÂÐ²Á¤òÆÀ¤ëÉ¬Í×¤ËÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÇØ·Ê¤ä·Ð°Þ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¿ô»þ´Ö¤Î½¢Ï«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤ËËü±ßÃ±°Ì¤Î¼ýÆþ¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª¤½¤é¤¯Â¾¤ÎÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÀÉ÷Â¯¶È¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¼«¤é¤ÎÃæ¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤Î´¶¾ð¤¬Ê¨¤¯¤Î¤ò¼«³Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¥Èー¥¯¤òÂ³¤±¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎµÒ¤ÎËþÂ¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÅØÎÏ¤Ï¡¢»þ´Ö±äÄ¹¤ä¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ä¼¡²ó¤Î¡Ö»ØÌ¾¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢¼ýÆþ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÖÀµÏÀ¡×¤Ç¤ÏÊÒÉÕ¤«¤Ê¤¤ÌäÂê
ÀÉ÷Â¯»º¶È¤ÎÃæ¤Ç¤Î2¿Í¤Î»þ´Ö¤ÏÇäÇã½Õ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¿Í¸¢¤äÂº¸·¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¿ôÂ¿¤¯¤ÎÍ×ÁÇ¤òÇíÃ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¿2¿Í¤Î¡¢°ì½Ö¤Î¤«¤ê¤½¤á¤Î¶¦À¸¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤ÎÃËÀ¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¤ª¶â¤Ç½÷À¤Î»þ´Ö¤ÈÀ¹Ô°Ù¤òÇã¤¦¤³¤È¤Ï¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡½÷À¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î»Å»ö¤Ï¡¢Çã¤¤¤ËÍè¤ëÃË¤æ¤¨¤ËÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñ°¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃË¤´¤È¾ÃÌÇ¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤À¡×¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©
»¦¿Í¤äÀàÅð¤äº¾µ½¤Ï¡¢·ºË¡¤Ë½èÈ³¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÈÈºá¤Ç¤¢¤ê¡¢²Ã³²¡Ê¼Ô¡Ë¤ÈÈï³²¡Ê¼Ô¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡ÖÀ®¿Í¡×¡Ö¿Í¿ÈÇäÇã¤ÏÌµ´Ø·¸¡×¡ÖËÜ¿Í¤Î°Õ»×¡×¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ÇäÇã½Õ¤Ë¤Ï²Ã³²¡Ê¼Ô¡Ë¤âÈï³²¡Ê¼Ô¡Ë¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î¿Í¼«¿È¤ÎÀ¸¶È¤Ç¤¢¤ëÇä½Õ¤ä¸ÜµÒ¤Ë¤è¤ëÇã½Õ¤ò¡Ö¼Ò²ñ°¡×¡Ö¾ÃÌÇ¤µ¤»¤ë¤Ù¤¡×¤ÈÃÇºá¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢È¿È¯¤·¤«¾·¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤¤¤«¤ËÀµµÁ¤Ç¤¢¤êÀµÏÀ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»öÊÁ¤¬¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£ÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Ä¤¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤´Ö¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¸À¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¡¢ÃË¤ÎÈ©¤Î²¹¤â¤ê¤æ¤¨¤ËÀÉ÷Â¯¶È¤ò¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤½÷À¤Î¿´¤Ë¡¢ÀÇäÇã¤Ë´Ø¤¹¤ë¾åÌî»á¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÆÏ¤¯¤À¤í¤¦¤«¡£
¼Ò²ñÅª¡¦·ÐºÑÅª¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¡¢¡ÖÇã¤¦ÃË¡×¡ÖÇä¤ë½÷¡×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö½÷À¤ÏÈóÀµµ¬Ï«Æ¯¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥¸¥§¥ó¥Àーº¹ÊÌ¤ÎÈ¿±Ç¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
º¹ÊÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢²ò¾Ã¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢½÷À¤¬Àµµ¬¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¸½¼Â¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤ª¤½¤é¤¯¡¢ÓÞ¾Ð¤µ¤ì¤Æ½ª¤ï¤ê¤À¤í¤¦¡£
»ä¤Ë¤Ï¡¢ÇäÇã½Õ¤ËÂÐ¤¹¤ëË¡Åªµ¬À©¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤ÎÌäÂê¤ò´¶¤¸¤ë¡£ËÜ¼Á¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É½ÁØÅª¤Ê¸½¾Ý¤Ø¤ÎÂÐ½è¤Ë¸«¤¨¤ë¡£ÇäÇã½Õ¤¬¼Ò²ñÅª¤Ë²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëµ¡Ç½¤Ï¡¢¡ÖÇã¤¦¡×Â¦¤ò´Þ¤á¤ÆÍý²ò¤µ¤ì¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡ÖÇä½Õ¡×¤À¤±¤¬½èÈ³ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÉÔÊ¿Åù¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²ò¾Ã¤¹¤ë¤Î¤«
1956Ç¯¤ËÇä½ÕËÉ»ßË¡¤¬Äê¤á¤é¤ì¤¿»þ¡¢Çã½Õ¤âµ¬À©¤¹¤Ù¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ë¡Î§¤Ë¤ÏÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Çä½Õ¤Î°¶Àû¤ä´«Í¶¤ÏÈ³Â§¤È¤È¤â¤Ë¶Ø¤¸¤é¤ì¡¢Çä½Õ¤·¤½¤¦¤Ê½÷À¤äÇä½Õ¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ï¡¢¡ÖÍ×ÊÝ¸î½÷»Ò¡×¤È¤·¤ÆÊÝ¸î¤äºÆ¶µ°é¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2022Ç¯¡¢Çä½ÕËÉ»ßË¡¤¬²þÀµ¤µ¤ì¤Æ¡Öº¤Æñ¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë½÷À¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢É®¼Ô¤«¤é¸«¤ë¤È¡ÖÍ×ÊÝ¸î½÷»Ò¡×¤ò¡Öº¤Æñ¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë½÷À¡×¤È¸À¤¤´¹¤¨¡¢¸½ºß¤Î¼Ò²ñ¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼ã´³¤ÎÌÏÍÍÂØ¤¨¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢Çä½ÕËÉ»ßË¡¤ÏÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸½ºß¤âÂ¸Â³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÎ©¤Á¤ó¤Ü¡×¤Ï¡¢Çä½ÕËÉ»ßË¡5¾ò¤Ë¤è¤ê¡Ö6·î°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Þ¤¿¤Ï2Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡×¤Ë½è¤»¤é¤ì¤ëºá¤Ç¤¢¤ë¡£Çä½ÕÂ¦¤Î½÷À¤¬½èÈ³¤µ¤ì¤ë¤Î¤ËÇã½ÕÂ¦¤ÎÃËÀ¤¬ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ï¡¢ÇäÇã½Õ¤ÎÀ§Èó¤ÈÌµ´Ø·¸¤Ë¡¢¥¸¥§¥ó¥ÀーÉÔÊ¿Åù¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÉÔÊ¿Åù¤òÀ§Àµ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Çã½Õ½èÈ³µ¬Äê¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤ËÍ¸ú¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÃÇºá¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÅö»ö¼Ô¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¡×¤³¤È¤Î½ÅÍ×À
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÇäÇã½Õ¤Ï¸½¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Ä»ë²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â²Ä»ë²½¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤â´Þ¤á¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ê¼Ò²ñÅªµ¡Ç½¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Î¼Ò²ñÅªµ¡Ç½¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¼«¿È¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¡¹¤¬¸½¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇäÇã½Õ¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¿¤¬¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡ÀäÂÐ¤Ë¡ØÎÉ¤¤¡Ù¤È¤«¡Ø°¤¤¡Ù¤È¤«ÃÇºá¤·¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤ÇÎ×¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤í¤¦¡£
¾ã³²¼Ô¤Ç¤¢¤ëÉ®¼Ô¤Ï¡¢¾ã³²¼Ô±¿Æ°¤Î¹ñºÝ¥¹¥íー¥¬¥ó¡ÖNothing With Us Without Us¡Ê»ä¤¿¤ÁÈ´¤¤Ë»ä¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò·è¤á¤ë¤Ê¡Ë¡×¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¡£¾ã³²¤æ¤¨¤Ë½Ð²ñ¤¦º¤Æñ¤äº¹ÊÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤ò¤³¤ó¤ÊÌÜ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¼Ò²ñ¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ã³²¼Ô¼«¿È¤¬À¼¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¾ã³²¼Ô±¿Æ°¤ÎÊ¸Ì®¤Ç¤ÏÀäÂÐÅª¤ÊÀµµÁ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢ÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾ã³²¼Ô¤Ï¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
Çã½Õ¤äÇä½Õ¤Î¸½¾ì¤Ë¤¤¤ëÅö»ö¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢ºòº£¤ÎÇã½Õ¶Ø»ßË¡À©Äê¤Ø¤ÎÊóÆ»¤ä¥Í¥Ã¥ÈÀ¤ÏÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÄÀÌÛ¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤É¤«¤·¤µ¤ä¸À¤¤¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
Èà¤éÈà½÷¤é¤Î¡Ö»ä¤Ï¤³¤¦¤¹¤ë¤è¤êÂ¾¤Ë¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤ÇÆ²¡¹¤È¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢¡ÖÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢Êú¤¤¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤»×¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÃÇºá¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¸ì¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð°ì½ï¤Ëº£¸å¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤Ç¤¢¤í¤¦¡£»ä¤Ï¡¢¡ÖÀµµÁ¡×¤Ë¤è¤ëÊ¬ÃÇ¤Î³ÈÂç¤Ë²ÃÃ´¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¢£¤ß¤ï ¤è¤·¤³
¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥é¥¤¥¿ー¡£Çî»Î¡Ê³Ø½Ñ¡Ë¡£Ãø½ñ¤Ï¡ØÀ¸³èÊÝ¸îÀ©ÅÙ¤ÎÀ¯ºö·èÄê¡¡¡Ö¼«Î©»Ù±ç¡×¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¥»ー¥Õ¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È¡Ù¡ÊÆüËÜÉ¾ÏÀ¼Ò¡¢2023Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ä¤µ¤·¤¤¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÎËÜ¡Ù¡Ê±ÊÅç¹§¤È¤Î¶¦Ãø¡¢µ»½ÑÉ¾ÏÀ¼Ò¡¢2013Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡£
ÅìµþÍý²ÊÂç³ØÂç³Ø±¡½¤»Î²ÝÄø¡ÊÊªÍý³ØÀì¹¶¡Ë½¤Î»¡£Î©Ì¿´ÛÂç³ØÂç³Ø±¡Çî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£ICTµ»½Ñ¼Ô¡¦´ë¶ÈÆâ¸¦µæ¼Ô¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¤·¤¿¸å¡¢2000Ç¯¤è¤ê¡¢Ãø½Ò¶È¤Ë¤Û¤ÜÀìÇ°¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃæÅÓ¾ã³²¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¼Ò²ñÌäÂê¡¢¶µ°é¡¢²Ê³Ø¡¢µ»½Ñ¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤´Ø¿´ÂÐ¾Ý¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
2014Ç¯¡¢ÉÏº¤¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥º¥àÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2023Ç¯¡¢À¸³èÊÝ¸îÀ©ÅÙ¤ÎÀ¯ºö·èÄê¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤ÇÇî»Î¤Î³Ø°Ì¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤ÏºÒ³²ÈïºÒÃÏ¤ÎÉü¶½¤Ë¤ª¤±¤ë¼Ò²ñÊÝ¾ãµëÉÕ¤ÎÌò³ä¤ò¸¦µæ¡£¤Þ¤¿2014Ç¯¤è¤ê¡¢¹ñÏ¢Åù¤Ç¤Î¹ñºÝ¿Í¸¢³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ²Ê³Øµ»½Ñ¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È²ñµÄÍý»ö¡¢Î©Ì¿´ÛÂç³ØµÒ°÷¶¨ÎÏ¸¦µæ°÷¡£Ìó40Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÊÝ¸îÇ¤ÈÊë¤é¤·Â³¤±¤ë°¦Ç²È¡£