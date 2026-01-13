重大な違法行為「天ぷらナンバー」とは

怪しいクルマのナンバープレートには「天ぷらナンバー」と呼ばれるものが存在します。

美味しい料理名とは裏腹に、これは重大な犯罪行為を指す隠語です。

なぜ「天ぷら」と呼ばれるようになったのか、その意外な語源と、使用した場合の重い法的罰則について解説します。

公道を走行するすべてのクルマは、所定の位置にナンバープレートを掲示することが義務付けられています。

通常、ナンバープレートはそのクルマ固有の「車台番号」と厳密に紐付けられており、警察などが照会すれば即座に車検証上の所有者を特定できる仕組みになっています。

ところが、世の中にはごく稀に、この車台番号と紐付いていないナンバープレートを装着して走行するクルマが存在します。これがいわゆる「天ぷらナンバー」と呼ばれるものです。

日本を代表する料理の名が冠されていますが、その実態は決して味わい深いものではなく、重大な法令違反に関わる危険な存在です。

一体なぜ、クルマのナンバーが「天ぷら」と呼ばれることになったのでしょうか。

ナンバープレートには、使用の本拠地を表す地名や3桁の分類番号、平仮名、そして最大4桁の登録番号が記されています。

これらは本来、車台番号とセットで管理されるべきものですが、「天ぷらナンバー」はそもそも正しい車台番号と紐付いていません。

そのため、ナンバーの情報から所有者を特定することが困難であり、いわゆる「アシがつきにくい」状態を作り出すことができます。

こうした特性から、天ぷらナンバーを使用する人物の多くは、何らかの犯罪に関与している可能性が高いといわれています。

当然ながら、これを使用して公道を走ることは重大な違法行為です。

道路運送車両法第98条第1項ではナンバープレートの偽造や変造を禁止しており、違反すれば「3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」が科されます。

また、同第3項にある当該車両以外への使用禁止に触れれば、「50万円以下の罰金」の対象となります。

一般のドライバーにとって、重い刑罰のリスクを背負ってまで天ぷらナンバーを使用するメリットはまずありません。

語源は「衣で中身を隠す」こと？ どういう意味？

では、なぜこれほど悪質な違法ナンバーが、美味しい「天ぷら」という言葉で呼ばれるのでしょうか。その理由は、天ぷらの調理法そのものにあります。

天ぷらにとって衣は欠かせない存在ですが、見方を変えれば、衣があることで中身（種）が隠されているとも解釈できます。

また、衣を厚く付けることで、中身を必要以上に大きく立派に見せることができるのも天ぷらの特徴です。

この「本来の姿を隠す」や「本来の姿よりもよく見せる」という意味が転じて、「偽物」を指す言葉として「天ぷら」が用いられるようになったという説があります。

この表現の歴史は古く、明治時代にはすでに使われていたといわれています。

当時は、メッキ加工で価値を高めようとした製品を揶揄して「天ぷら」と呼んでいました。

また、1970年代の学生運動（安保闘争）の頃には、実際にはその大学の学生ではない部外者が、制服などを着て学生になりすまして講義を受けることを「天ぷら学生」と呼んでいたそうです。

現在のナンバープレート制度が確立されたのは1964年ですが、それ以前から「偽物＝天ぷら」という表現が存在しており、それが自動車業界にも広まったと考えられます。

なぜ天ぷらと呼ぶのか？ 歴史的背景はどうだった？

ちなみに、言葉の元となった料理の「天ぷら」ですが、そのルーツは1500年代頃にポルトガルから伝来したものだといわれています。

その後、1600年代中頃には文献にも登場し、江戸の庶民の味として親しまれました。

しかし意外なことに、全国的に広く食べられるようになったのは戦後になってからだといいます。

かつては大量の油を入手することが難しく、調理に技術を要することなどが理由だったようです。

料理の天ぷらが全国に広まる一方で、自動車業界では「偽物」を意味する隠語として定着してしまったというのは皮肉な話かもしれません。

街中で見かけるクルマが「天ぷらナンバー」かどうか、外見だけで判断することは可能なのでしょうか。

例えば、ナンバープレート自体が偽造されたものであれば、全体の質感や文字の配置、フォントの違いなどで違和感を覚えることがあるかもしれません。

また、「5ナンバーサイズ」の車体なのに分類番号が「3」から始まっているといった矛盾も、見分けるポイントになり得ます。

しかし、正規の手続きでナンバー変更が行われている可能性もあるため、一概に断定はできません。

何より、実際に使用されている本物のナンバープレートを別の車に付け替えている場合、それを外見だけで違法だと見抜くことは「至難の業」であり、事実上不可能であるのが実情です。