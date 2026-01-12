今日の運勢は？ ★2026年1月13日（火）12星座占いランキング！ 第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの順位は何位…!?
2026年1月13日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）1月13日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘 冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの星座は何位……？
【1位】乙女座（おとめ座）
過去の痛みやすれ違いがふと胸に触れる瞬間があるかもしれませんが、その感情に気づけること自体が心の回復を進めています。無理に前向きになろうとせず、正直な気持ちを認めることで、誤解がほどけ新しい理解が生まれやすくなる流れにつながっていくでしょう。
【2位】山羊座（やぎ座）
思うように物事が進まない場面があっても、それ自体に価値がないという意味ではありません。今は自分のペースや本音を見直すことで、無理な役割から少し離れられるタイミングです。焦らず整えていくことで、自然と心地よい流れが戻りやすくなるでしょう。
【3位】牡牛座（おうし座）
心が通い合う感覚や素直な気持ちのやり取りが、少しずつ戻ってきやすい流れになりそうです。相手に合わせすぎず、自分の本音を大切にすることで、対等な関係性が育ちやすくなるでしょう。無理に形を決めず、受け取ることが安心につながっていきそうです。
【4位】蠍座（さそり座）
思うようにいかない瞬間があっても、その奥では確かな希望が消えずに残っています。うまくいかない部分だけを見つめすぎず、今できていることや守られている感覚に意識を向けることで、少しずつ心の温度が戻りやすくなるでしょう。
【5位】魚座（うお座）
不安や思い込みが少しずつほどけ、気持ちが現実に戻りやすくなる流れを示しています。はっきりしなかった感情や違和感も、今は整理されやすいタイミング。自分を疑いすぎず、感じたことをそのまま受け取ることで、心に安心感が広がり、自然と次の一歩が見えやすくなっていくでしょう。
【6位】蟹座（かに座）
自分の内側にある魅力が、自然とにじみ出やすい時期です。誰かに合わせて輝こうとするより、自分らしさを大切にすることで周囲との関係も心地よく整いやすくなりそうです。小さな自信を重ねることが、前向きさにつながっていくでしょう。
【7位】射手座（いて座）
与えることや気遣いを優先しすぎて、気づかないうちに自分のエネルギーが減っているかもしれません。今は外に向けていた優しさを自分にも向け直すことで、感情や流れが整いやすくなるでしょう。本当に欲しかった感覚に目を向けることで、流れが整いやすくなるでしょう。
【8位】獅子座（しし座）
感情に流されすぎず、物事を少し引いた視点で見直しやすい流れを示しています。冷静さは強さでもあり、無理に割り切る必要はありませんが、本音と現実を整理することで心が軽くなりやすいタイミング。大切なものを守るための判断力が、静かにあなたを支えてくれるでしょう。
【9位】双子座（ふたご座）
今の状況を見渡しながら、これからどう進みたいのかを考えると答えに辿り着きそうです。すぐに答えを出さなくても、選択肢があることに気づけるだけで心は少し軽くなるものです。可能性を狭めず、自分の感覚を大切にすることが鍵になるでしょう。
【10位】天秤座（てんびん座）
思い描いていた安心や幸せの形と現実の間にズレを感じることがあるかもしれません。でもそれは本音に気づくためのサインでもあります。今感じている違和感を大切にすることで、無理のない関係性や心地よい在り方が見えやすくなるでしょう。
【11位】水瓶座（みずがめ座）
過去の出来事や気持ちに意味を見出し、新しい理解へとつながっていくでしょう。やり直しや再確認の機会が訪れやすく、自分の本音に正直になることが増えそうです。これまでの経験を否定せず受け取ることが大切になって来るでしょう。
【12位】牡羊座（おひつじ座）
目に見える成果や手応えが薄く感じられる場面があるかもしれません。今は土台を整え直す途中で、焦らず見直すことで必要な流れが少しずつ戻りやすくなります。小さな違和感に気づき、自分の感覚を大切にすることが、安心できる一歩につながっていくでしょう。
【今日の一言メッセージ】
休もうとしても気持ちが落ち着かず、考えが止まらない感覚が出やすいかもしれませんが、それは心が次の段階へ動きたがっているサインでもあります。無理に静めようとせず、今感じていることを整理する時間を持つことで、少しずつ回復の流れが整いやすくなるでしょう。
■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）
東京・池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
【1位】乙女座（おとめ座）
過去の痛みやすれ違いがふと胸に触れる瞬間があるかもしれませんが、その感情に気づけること自体が心の回復を進めています。無理に前向きになろうとせず、正直な気持ちを認めることで、誤解がほどけ新しい理解が生まれやすくなる流れにつながっていくでしょう。
【2位】山羊座（やぎ座）
思うように物事が進まない場面があっても、それ自体に価値がないという意味ではありません。今は自分のペースや本音を見直すことで、無理な役割から少し離れられるタイミングです。焦らず整えていくことで、自然と心地よい流れが戻りやすくなるでしょう。
【3位】牡牛座（おうし座）
心が通い合う感覚や素直な気持ちのやり取りが、少しずつ戻ってきやすい流れになりそうです。相手に合わせすぎず、自分の本音を大切にすることで、対等な関係性が育ちやすくなるでしょう。無理に形を決めず、受け取ることが安心につながっていきそうです。
【4位】蠍座（さそり座）
思うようにいかない瞬間があっても、その奥では確かな希望が消えずに残っています。うまくいかない部分だけを見つめすぎず、今できていることや守られている感覚に意識を向けることで、少しずつ心の温度が戻りやすくなるでしょう。
【5位】魚座（うお座）
不安や思い込みが少しずつほどけ、気持ちが現実に戻りやすくなる流れを示しています。はっきりしなかった感情や違和感も、今は整理されやすいタイミング。自分を疑いすぎず、感じたことをそのまま受け取ることで、心に安心感が広がり、自然と次の一歩が見えやすくなっていくでしょう。
【6位】蟹座（かに座）
自分の内側にある魅力が、自然とにじみ出やすい時期です。誰かに合わせて輝こうとするより、自分らしさを大切にすることで周囲との関係も心地よく整いやすくなりそうです。小さな自信を重ねることが、前向きさにつながっていくでしょう。
【7位】射手座（いて座）
与えることや気遣いを優先しすぎて、気づかないうちに自分のエネルギーが減っているかもしれません。今は外に向けていた優しさを自分にも向け直すことで、感情や流れが整いやすくなるでしょう。本当に欲しかった感覚に目を向けることで、流れが整いやすくなるでしょう。
【8位】獅子座（しし座）
感情に流されすぎず、物事を少し引いた視点で見直しやすい流れを示しています。冷静さは強さでもあり、無理に割り切る必要はありませんが、本音と現実を整理することで心が軽くなりやすいタイミング。大切なものを守るための判断力が、静かにあなたを支えてくれるでしょう。
【9位】双子座（ふたご座）
今の状況を見渡しながら、これからどう進みたいのかを考えると答えに辿り着きそうです。すぐに答えを出さなくても、選択肢があることに気づけるだけで心は少し軽くなるものです。可能性を狭めず、自分の感覚を大切にすることが鍵になるでしょう。
【10位】天秤座（てんびん座）
思い描いていた安心や幸せの形と現実の間にズレを感じることがあるかもしれません。でもそれは本音に気づくためのサインでもあります。今感じている違和感を大切にすることで、無理のない関係性や心地よい在り方が見えやすくなるでしょう。
【11位】水瓶座（みずがめ座）
過去の出来事や気持ちに意味を見出し、新しい理解へとつながっていくでしょう。やり直しや再確認の機会が訪れやすく、自分の本音に正直になることが増えそうです。これまでの経験を否定せず受け取ることが大切になって来るでしょう。
【12位】牡羊座（おひつじ座）
目に見える成果や手応えが薄く感じられる場面があるかもしれません。今は土台を整え直す途中で、焦らず見直すことで必要な流れが少しずつ戻りやすくなります。小さな違和感に気づき、自分の感覚を大切にすることが、安心できる一歩につながっていくでしょう。
【今日の一言メッセージ】
休もうとしても気持ちが落ち着かず、考えが止まらない感覚が出やすいかもしれませんが、それは心が次の段階へ動きたがっているサインでもあります。無理に静めようとせず、今感じていることを整理する時間を持つことで、少しずつ回復の流れが整いやすくなるでしょう。
■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）
東京・池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/