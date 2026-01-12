この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が事業計画の重要性を語る！『【基礎がすべて】融資の基本を押さえるだけで投資スケールが一気に変わる！儲かりたい不動産投資家は必ず見てください。』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、自身のチャンネルで公開した『【基礎がすべて】融資の基本を押さえるだけで投資スケールが一気に変わる！儲かりたい不動産投資家は必ず見てください。』は、投資規模を左右する「融資」の本質に焦点を当てた内容である。物件選びや利回りの前に、なぜ融資の理解が欠かせないのかという前提から話は始まる。



不動産投資で金融機関に相談すると、事業計画書の提出を求められる場面がある。木村氏は、これは年収や勤務先といった個人属性で判断されるローンとは異なり、投資そのものを「事業」として評価する融資であると説明する。そのため、事業計画の出来次第で融資額や条件が大きく変わる点が見過ごせないという。



計画書作成で重要なのは、いきなり数字を並べないことだと木村氏は語る。まず示すべきは事業の全体像であり、「不動産投資」という言葉だけで終わらせず、賃貸経営として何を目指す事業なのかを明確にする必要がある。その上で、事業を始めた背景や理念、市場環境、競合との違いへと論理的につなげていく構成が求められる。



中でも銀行が注視するのが、運営リスクへの向き合い方である。空室や修繕、トラブルといった想定されるリスクを洗い出し、それぞれにどのような対処を考えているのかを具体的に示せるかどうかが、計画の信頼性を左右する。楽観的な見通しだけではなく、万が一を想定した姿勢が評価につながるという指摘は印象的だ。



また、誤字脱字や日付の間違いといった基本的なミスが、事務能力の低さとして見られる点にも注意が向けられる。内容以前に、書類としての完成度が相手に与える印象を大きく左右するからだ。数字の根拠を自分の言葉で説明できるかどうかも、計画全体の説得力に直結する。



融資は単なる資金調達ではなく、事業としての考え方を問われる場面であることが、この動画を通じて浮き彫りになる。今回の動画は、不動産投資を事業として捉え直したい投資家にとって、融資の見られ方を整理する材料になる内容である。