Âç²ñÍ¥½¨Áª¼ê36¿Í¤¬·èÄê¡ª¡È²ÆÅß¡ÉÏ¢ÇÆ¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¤«¤éºÇÂ¿£¸¿Í¡¢½àÍ¥¾¡¤Î¼¯Åç³Ø±à¤«¤é£·¿Í¤¬Áª½Ð¡ÚÁª¼ê¸¢¡Û
¡¡£±·î12Æü¡¢Âè104²ó¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Î·è¾¡¤¬MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç³«ºÅ¡£¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬¼¯Åç³Ø±à¤Ë£³¡Ý£°¤Ç²÷¾¡¤·¡¢Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ï²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤âÀ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤ÎÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¹âÂÎÏ¢¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÁª¼ê¸¢¤ÇºÝÎ©¤Ä³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡ÖÂç²ñÍ¥½¨Áª¼ê¡×36¿Í¤òÈ¯É½¡£ÄºÅÀ¤ò¶Ë¤á¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¤«¤é¤Ï¡¢Âç²ñÄÌ»»£·¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ÆÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿Æü郄¸µ¤éºÇÂ¿£¸¿Í¡¢½àÍ¥¾¡¤Î¼¯Åç³Ø±à¤«¤é¤Ï£·¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¹âÂÎÏ¢Áª½Ð¤ÎÂç²ñÍ¥½¨Áª¼ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
GK
¥×¥à¥é¥Ô¡¼¡¦¥¹¥ê¥Ö¥ó¥ä¥³¡Ê¼¯Åç³Ø±à¡¿£²Ç¯¡Ë
»ûÅÄ·òÂÀÏº¡Ê¿ÀÂ¼³Ø±à¡¿£³Ç¯¡Ë
Ãç¡¡¼·Íþ¡ÊÄëµþÄ¹²¬¡¿£²Ç¯¡Ë
DF
ÃæÀî¸÷À±¡Ê¼¯Åç³Ø±à¡¿£³Ç¯¡Ë
óîÆ£¶õ¿Í¡Ê¼¯Åç³Ø±à¡¿£³Ç¯¡Ë
À¶¿åºó¶ê¡Ê¼¯Åç³Ø±à¡¿£³Ç¯¡Ë
ÃæÌîÍÛÅÍ¡Ê¿ÀÂ¼³Ø±à¡¿£³Ç¯¡Ë
¹ÓÌÚ¿ÎæÆ¡Ê¿ÀÂ¼³Ø±à¡¿£³Ç¯¡Ë
À¾Â¼·½¿Í¡Ê¾°»Ö¡¿£³Ç¯¡Ë
¾¾ß·Î°¿¿¡Ê¾°»Ö¡¿£³Ç¯¡Ë
×¢À¥ ßê¡ÊÎ®·ÐÂçÇð¡¿£³Ç¯¡Ë
¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¡¦¥µ¥¤¥â¥óÍ§¡ÊÎ®·ÐÂçÇð¡¿£²Ç¯¡Ë
ÁýÅÄÂç¶õ¡ÊÎ®·ÐÂçÇð¡¿£³Ç¯¡Ë
±ÝËÜÍèµ±¡ÊÆüÂçÆ£Âô¡¿£³Ç¯¡Ë
Â¼¾å¡¡·Ä¡ÊÂçÄÅ¡¿£³Ç¯¡Ë
¾¾²¬ÉÒÌé¡Ê¶½Ô¢¡¿£³Ç¯¡Ë
MF
»°±º½Õ¿Í¡Ê¼¯Åç³Ø±à¡¿£³Ç¯¡Ë
ËÙ¥Î¸ý±ÍÂÀ¡Ê¿ÀÂ¼³Ø±à¡¿£³Ç¯¡Ë
Ê¡ÅçÏÂµ£¡Ê¿ÀÂ¼³Ø±à¡¿£³Ç¯¡Ë
¾®Á¾Ç¼ÁÕ¡Ê¾°»Ö¡¿£³Ç¯¡Ë
ÅçÃ«µÁ¿Ê¡ÊÎ®·ÐÂçÇð¡¿£³Ç¯¡Ë
¸ÅÀîÁó¿¿¡ÊÎ®·ÐÂçÇð¡¿£²Ç¯¡Ë
Ê¡Åçµþ¼¡¡ÊÂçÄÅ¡¿£³Ç¯¡Ë
¿åß·Æá·î¡ÊÄëµþÄ¹²¬¡¿£³Ç¯¡Ë
¾®¿ùÍ£ÅÍ¡ÊÀ»ÏÂ³Ø±à¡¿£³Ç¯¡Ë
Ä¹¡¡Íþ´î¡Ê¾»Ê¿¡¿£³Ç¯¡Ë
FW
Æâ³¤¿´ÂÀÏº¡Ê¼¯Åç³Ø±à¡¿£²Ç¯¡Ë
ÅÏÉôÈ»æÆ¡Ê¼¯Åç³Ø±à¡¿£³Ç¯¡Ë
ÁÒÃæÍª²ï¡Ê¿ÀÂ¼³Ø±à¡¿£³Ç¯¡Ë
ÆÁÂ¼ÉöÂç ¡Ê¿ÀÂ¼³Ø±à¡¿£³Ç¯¡Ë
Æü郄¡¡¸µ¡Ê¿ÀÂ¼³Ø±à¡¿£³Ç¯¡Ë
±±°æÁó¸ç¡Ê¾°»Ö¡¿£³Ç¯¡Ë
º¬ÌÚæÆÂç¡Ê¾°»Ö¡¿£³Ç¯¡Ë
»³²¼¸×ÂÀÏº¡ÊÂçÄÅ¡¿£³Ç¯¡Ë
»°³ûÁÕÂÀ¡ÊËÙ±Û¡¿£³Ç¯¡Ë
óîÆ£Î°µ©¶õ¡ÊÅìÊ¡²¬¡¿£³Ç¯¡Ë
