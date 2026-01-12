【忘れられない出産の記憶】不思議！なんと6連続出産！先生疲労【第13話まんが】#ママスタショート
「出産」。それは女性の人生で1〜2を争う大仕事。新たな生命をこの世に送り出す大役を果たしたママたち。今回は、そんな素晴らしい経験をしたママたちの感動と爆笑（？）の「忘れられない出産の記憶」に関するエピソードをご紹介。
今回は、ママではなく担当医に起こった一件です。
生命の誕生には不思議なことがつきもの。その不思議のひとつに「お産が重なる」ことがあります。今回登場するママが産気づいた日も、すでに4人の妊婦さんが出産を終えていたのだとか。
「あなたが5人目です」という担当医は見るからにへっろへろ……（笑）。すでに3人産んでいる経産婦のママは、「毎回時間がかかるので！」と先生を休ませようとするのですが、その30分後にはスポーンと出産。寝てる暇あるかーいとなったのでした。
ちなみに、その後さらにもう1人の妊婦さんが出産したのだそう。いやはや……止めることができないとはいえ、先生……本当にお疲れ様でした。あなたの努力のおかげで、ママと子どもたちが幸せになっていますから〜〜！ 先生、感謝です！
忘れられない出産の記憶、みなさんもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
