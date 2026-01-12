この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【※今すぐ対策！】あなたの業種は大丈夫ですか？円安倒産が増加しているので要因と対策を徹底解説します！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「黒字社長の絶対つぶれない経営学」チャンネルを運営する市ノ澤翔氏が、「【※今すぐ対策！】あなたの業種は大丈夫ですか？円安倒産が増加しているので要因と対策を徹底解説します！」と題した動画を公開。2024年5月の円安関連倒産が2020年以降で初めて月10件を超え、12件に達したという衝撃的なデータを基に、その背景と中小企業が取るべき対策について詳しく解説した。



市ノ澤氏はまず、東京商工リサーチのデータを引用し、2024年5月の円安関連倒産が12件であり、前年同月比で33.3%増加したという事実を提示した。これは、円安が強まった2020年以降で初めて月10件を超える深刻な状況だという。業種別では「卸売業」が5件と最も多く、次いで「小売業」が3件、「運輸業」が2件と続いている。



なぜ円安が倒産に直結するのか。市ノ澤氏は、企業の利益構造を図解しながらそのメカニズムを説明した。円安は、海外からの原材料や製品の仕入価格を押し上げるため、売上に対する「変動費」が増加する。さらに、エネルギー価格の高騰にも繋がり、水道光熱費などの「固定費」も上昇させる。これらのコストアップを価格に転嫁できなければ、企業の利益は圧迫され続ける。市ノ澤氏は「経営体力が脆弱な中小零細企業の淘汰が進んでいる状態」だと指摘し、この状況が続けば倒産はさらに増えるとの見通しを示した。



では、この危機をどう乗り越えればよいのか。市ノ澤氏は「生き残るには売上を上げる」ことが不可欠だと強調。コスト削減努力には限界があり、特に現在の経済状況下では価格転嫁、つまり値上げが避けられないと断言する。氏は「値上げしたらお客様が来てくれません、とみんな言う。でも、そこから逃げていては生き残れない」と述べ、安易な価格競争から脱却し、価格を上げても顧客に選ばれるだけの付加価値を提供するための「決断」を経営者に促した。



円安と物価高騰は、あらゆる業種にとって避けて通れない課題である。今回の解説を受け、自社のコスト構造を数字で正確に把握し、価格設定やサービス内容を根本から見直すことが、企業の生き残りを左右する重要な局面に来ていると言えるだろう。



【2024年製作。当時のデータに基づいた解説ですが、円安リスクへの具体的な対策と経営の本質は、現在の経営環境においても非常に有効な内容です。】