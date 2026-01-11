¡ÈÈï³²¼Ô¡É¤Ê¤Î¤ËÁÊ¤¨¤é¤ì¤¿¸µ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎºÛÈ½¤Î¹ÔÊý¤ÈSTARTO¼Ò¤Î¡ÈÌ·½â¡É
¡Ö¤â¤·STARTO¼Ò¤¬ËÜÅö¤Ë¡ÈËÜ·ï¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹ÀÕÇ¤¡É¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»ä¤¬ÁÊ¾ÙÄóµ¯¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢Àµ¡¹Æ²¡¹¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ÚÈï³²¼ÔÄó¶¡¼Ì¿¿¡ÛJr.¤È¤Î¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ÖÁ°¡¢¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á
¡¡2025Ç¯12·î3Æü¡¢¸Î¡¦¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤Ë¤è¤ëÀ²Ã³²ÌäÂê¤ò¤á¤°¤ëÁÊ¾Ù¤ÎÂè1²ó¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤¬¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤ÎºÛÈ½¤Ï¡¢STARTO¼Ò¤³¤ÈSTARTO ENTERTAINMENT¤¬¡¢Â»³²Çå½þ¤ÎºÄÌ³¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Î³ÎÇ§¤Ê¤É¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£ËÁÆ¬¤Ï¡¢Èï¹ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¸µ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¤ÎÅÄÃæ½ãÌï¤µ¤ó¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¶»Ãæ¤À¡£
¡Öµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ç¤¢¤ëSMILE-UP¡¥¡Ê°Ê²¼¡¢SMILE¼Ò¡Ë¤Ï¡¢À²Ã³²¤ÎÈï³²¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÊä½þ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÆâÌõ¤ÏÉÔÌÀÎÆ¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ðÊó¤ò³«¼¨¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤è¤ê¾Úµò¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢ÀÈï³²¤Î»þ¸ú¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤ÊÆ¡¦¥Í¥Ð¥À½£¤ÇÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥Ð¥À¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡È»ö·ï¸½¾ì¡É¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢SMILE¼Ò¤ÈSTARTO¼Ò¤ÏÅÄÃæ¤µ¤ó¤é¤òÁê¼ê¤ËÌ±»öÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡À¤´Ö¤òÂç¤¤¯Áû¤¬¤»¤¿¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤ÎÌäÂê¡£Èï³²¼Ô¤¬ÁÊ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¶Ã¤¤À¤¬¡¢Êä½þ¶â¤ò¤á¤°¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤«¤é¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤Ç¸½ºß¤Î»öÂÖ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢Ê°¤ê¤Ê¤¬¤é½Å¤¤¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£
¶â³Û¤Ï¿Í¤Ë¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤
¡ÖÊä½þ¶â¤Î¶â³Û¤Ï¡ØÈï³²¼ÔµßºÑ°Ñ°÷²ñ¡Ù¤¬·è¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìó40Ê¬¤ÎÌÌÃÌ¤Ç¤¹¤°¤Ë¡È¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¶â³Û¤Ç¤¹¡É¤È¡£ÆâÌõ¤Î³ÎÇ§¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤â¡¢¡È¸«¤»¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¶â³Û¤Ï¿Í¤Ë¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥µ¥¤¥ó¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤ª¶â¤ÏÊ§¤¤¤Þ¤»¤ó¡É¤È¹ð¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡È¤â¤·²¿¤«ÉÔËþ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏË¡Äî¤Ç¡É¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¡¢È¾¤Ð¹ç°Õ¤òµÞ¤«¤¹¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤é¤ì¡¢ÉÔ¿®´¶¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÆâÌõ¤Î³«¼¨¤òË¾¤ó¤ÇÊä½þ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬ÁÊ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¡¢¥Í¥Ð¥À¤ÎºÛÈ½¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤á¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜ¤ÎÀ²Ã³²¤ÎÌ±»ö¤Ç¤Î»þ¸ú¤ÏÃ»¤¯¡¢Èï³²Åö»þ¤Ë»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¿Í¤¬º£¡¢Æ®¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¡£»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»þ¸ú¤¬¤Ê¤¯Ë¡¤Î²¼¤ÇºÛ¤±¤ë¾ì½ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡È¤½¤ì¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡É¤È¡£Èà¤é¤Ï¡ÈË¡¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢»þ¸ú¤ò²á¤®¤¿¿Í¤Ë¤âÊä½þ¤¹¤ë¡É¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¡ÊÅÄÃæ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤ÇºÛÈ½¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤ÈÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¿äÂ¬¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¼ÒÄ¹¤È°ì½ï¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¡¢Çä¤ì¤Æ¤¤¤¿»Ò¤¿¤Á¤«¤é½ç¤ËÊä½þ¶â¤Ë¥µ¥¤¥ó¤µ¤»¤¿¤Î¤¬¡¢Èà¤é¤ÎÀïÎ¬¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SMILE¼Ò¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÊä½þ¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÁÊ¾Ù¤ò¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¤¹¤Ç¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿°ìÏ¢¤ÎÂÐ±þ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Ê¤¼Èï³²¼Ô¤¬ÁÊ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢º£¤Ç¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡È¤ªÁ°¤¬°¤¤¡É¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤éÈðëîÃæ½ý¤¬ÂçÎÌ¤ËÍè¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤â¤½¤â°¤¤¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼¼ÒÄ¹¤È´´Éô¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Èï³²¼Ô¤Ëµö¤µ¤ì¤¿Í£°ì¤Î¼êÃÊ¤¬ÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤µ¤¨¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ë°µÎÏ¤Ç¥Õ¥¿¤ò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤ÆÁÊ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬½Ð¤Æ¤³¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¿Í¸¢¿¯³²¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÈðëîÃæ½ý¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¤Îº¯À×¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤ÎÌ·½â
¡¡STARTO¼Ò¤ÈSMILE¼Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ëµá¤á¤ë¡£
¡Ö±³¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£STARTO¼Ò¤Ï¡È»ä¤¿¤Á¤Ïµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤È¤ÏÊÌ¡¹¤À¡É¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¸¥å¥ê¡¼¼ÒÄ¹¤â²ñ¸«¤Ç¡È¥¸¥ã¥Ë¡¼¤Îº¯À×¤ò¤¤¤Ã¤µ¤¤¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¡É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¸åÇÚ¤¬ÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î¶Ê¤òÆ²¡¹¤È°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ËÉÔËþ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡È¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ÈÊÌ¡¹¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌ·½â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¡¡»þ¤¬¤¿¤Á¡¢Ëº¤ìµî¤é¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÉÔ¿®´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤¬¹ñÏ¢¤Î¿Í¸¢¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤â¡¢ºÛÈ½¤Î¤³¤È¤â¡¢¤É¤³¤«±ÇÁü¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡°µÎÏ¤ä×ÖÅÙ¤Ç¡È·¡¤êÊÖ¤¹¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¤ª¤³¤¦¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤ÏËÍ¤é¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢Ã¯¤«¤¬À¼¤ò¾å¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¼èºà¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÏSTARTO¼Ò¤ÎÌäÂêÅÀ¤ò¶¯¤¯»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Öµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤ò¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤ò¤·¤¿¡£¡È¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤è¡£¤è¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡É¤È¤¤¤¦¿Í¤Þ¤Ç¤¤¤¿¡£¸«»¦¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Âç¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¡È»ä¤¿¤Á¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¤À¤±¤¬°¤«¤Ã¤¿¡É¤È¸À¤Ã¤ÆSTARTO¼Ò¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤Á¤é¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ïºá¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢º£¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë¤¤¤Ã¤µ¤¤´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡SMILE¼Ò¤Ë¡¢º£²ó¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌ±»öÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ªÁê¼ê¤ÎÊý¤ËÈï³²¼ÔµßºÑ°Ñ°÷²ñ¤¬»»Äê¤·¤¿Êä½þ¶â³Û¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÊÀ¼Ò¤òÄÌ¤¸¤ÆÆ±°Ñ°÷²ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆºÆÉ¾²Á¤òµá¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë»Ý¤ÎÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¸å¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏºÆÉ¾²Á¤Î¿½Î©¤Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤º¡¢ÆÃÃÊ¤Î¤´Ï¢Íí¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢ÊóÆ»Åù¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¾ðÊó¤ËÀÜ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÊÀ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ë¡Åª¼êÂ³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÀ¼Ò¤ËÊä½þ¤òµá¤á¤ë¤´°Õ¸þ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤ÈÇ§¼±¤·¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ªÁê¼ê¤ÎÊý¤¬Êä½þ¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤ÏËÜ·ï¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹ÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢Å¬ÀÚ¤Ê´É³íÃÏ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤ÎºÛÈ½½ê¤ËÄóÁÊ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£½¾Á°ÆüËÜ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤«¤é¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤Ç¤¢¤ëÊÀ¼Ò¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÁµá¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎºÛÈ½½ê¤Ë¤Ï´É³í¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¶ñÂÎÅª¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡Êä½þ¶â¤ÎÆâÌõ¤ò³«¼¨¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
¡ÖÈï³²¼ÔµßºÑ°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤ª¤¤¤ÆŽ¢Êä½þ¶â³Û»»Äê¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Í¤¨ÊýŽ£¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Èï³²¤ÎÄøÅÙ¡¦Èï³²¤ÎÀ¨»´¤µ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¢¤½¤Î¸å¤ÎÈï³²¼Ô¤ÎÀ¸³è¡¦¿ÍÀ¸¤ËµÚ¤Ü¤·¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¸å°ä¾ã³²Åù¤Î±Æ¶Á¡¢¤Î2¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÊä½þ¶â³Û¤ò»»Äê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤´ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÄÊÌ¤ÎÀâÌÀ¤ò´õË¾¤¹¤ëÈï³²¼Ô¤ÎÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Êä½þÆâÍÆ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¹ÍÎ¸¤·¤¿»ö¾ðÅù¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¶ñÂÎÅª¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê¾å¤Î¤È¤ª¤ê¡¢Èï³²¼ÔµßºÑ°Ñ°÷²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Êä½þ¶â³Û¤Î»»Äê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò³«¼¨¡¦ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊSMILE¼Ò¡Ë
¡¡ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î»ØÅ¦¤¹¤ë¡¢Åö»þ¡¢Çä¤ì¤Æ¤¤¤¿»Ò¤«¤éÊä½þ¶â¤Î°ÆÆâ¤òÂ¥¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÁÊ¾Ù¤òÁË»ß¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢
¡Ö¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¼Â¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊSMILE¼Ò¡Ë
¡¡¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡STARTO¼Ò¤Ë¤âÅÄÃæ¤µ¤ó¤È¤ÎºÛÈ½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±ÍÍ¤Î¼ÁÌä¾õ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢
¡Ö·¸ÁèÃæ¤Î¤¿¤á¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÈSTARTO¼Ò¤Î¼¡²ó¤ÎºÛÈ½¤Ï¡¢2·î24Æü¡£Èï³²¼Ô¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤¬º£°ìÅÙ¡¢¸«¶Ë¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£