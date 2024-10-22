『ジャニー喜多川氏の性加害問題』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
Hey! Say! JUMPのデビュー曲「Ultra Music Power」が流れたという
Smart FLASH
「元ジャニーズJr.」を使用し批判された件に、芸能ジャーナリストが言及
中にはジャニー喜多川氏に「謝ってもらいたい」との発言もあるという
週刊女性PRIME
夫妻の仲の良さは、中居正広氏の騒動を機に一層強く認識されているという
SMAPを育てた元マネージャーは、スタッフとつるんではダメと伝えていたそう
文春オンライン
現在までに1018人が補償を申告し、補償内容を通知したのは556人
スポニチアネックス
ネット上では衣装が「SHEIN」だとする声がある、とワイドショースタッフ
被害の申告を「放置」されたなどと訴え、補償を担うSMILE-UP.の対応を批判
共同通信
中居氏は折に触れて「俺はSMAP」と豪語していた、とフジテレビ関係者
女性自身
補償額をめぐるSMILE-UP.社との裁判の第1回口頭弁論が20日にあった
弁護士ドットコム
STARTO社は提訴したことについての見解を示す声明を、公式サイトに掲載
日刊スポーツ
交渉が暗礁に乗り上げる中、NHKスペシャルが放送されたと音楽業界関係者
デイリー新潮
NHKとSTARTO社は、紅白出場に向けた交渉も、水面下で進められていたそう
ネット上では、3人を起用したKOSEに批判の声が出ているとFLASHが報じた
その内容に称賛の声が上がった一方、疑問の声も出ていると東スポが報じた
東スポWEB
定塚誠委員長が13日に急病で死去したと、SMILE-UP.が22日に発表した