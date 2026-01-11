米メディアが指摘したメジャー特有の契約

ドジャースの大谷翔平投手が結んだ契約が、思わぬ形で再び脚光を浴びている。10年総額7億ドル（約1105億円）という大型契約ながら総額の97％に当たる6億8000万ドル（約1073億円）が後払い。このため15年前にメジャーの大舞台から退いたレジェンドら、既にプレーしていない面々が大谷よりも稼ぐという現象が起きている。

米データ会社「コーディファイ・ベースボール」は9日（日本時間10日）、X（旧ツイッター）に、2011年を最後にメジャーでプレーしていない通算555本塁打のマニー・ラミレス氏が、53歳の現在でも大谷と同程度の年俸を手にしていると指摘。注目したのは、2026年シーズンの年俸比較だ。大谷は後払い契約のため、2033年までの年俸は一律200万ドル（約3億1600万円）に抑えられている。残りは10年契約が終了する2034年から2043年までに利子なしで支払われるという仕組みだ。

これに対してラミレス氏は、2000年オフにレッドソックスと8年1億6000万ドル（約253億円）の大型契約を締結。2008年途中にドジャースへ移籍した際、球団側は残っていた年俸3200万ドル（約50億5100万円）を16年間にわたって分割で支払うことに合意した。この支払いが2026年まで続くため、結果として現役バリバリの大谷を上回る203万3628ドル（約3億2100万円）を今年も手にすることになる。

大谷の場合、球団が「ぜいたく税」による金銭的な圧迫を回避するために後払いとなっている。だが、球界ナンバーワンのスターが全くプレーをしていない面々よりも手取り額が少ないという現実は、改めて驚きを持って受け止められている。（Full-Count編集部）