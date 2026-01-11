¡ÖÇ¾½Ð·ì¤ÇÆÍÁ³»à¡×¤¹¤ëÁ°Ãû¾É¾õ¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©ÆÍÁ³»à¤¹¤ë¸¶°ø¤â°å»Õ¤¬²òÀâ¡ª
Ç¾½Ð·ì¤ÇÆÍÁ³»à¤¹¤ëÁ°Ãû¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¡©¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯´Æ½¤°å¤¬Ç¾½Ð·ì¤ÇÆÍÁ³»à¤¹¤ëÁ°Ãû¡¦¸¶°ø¤Ê¤É¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÌÂ¤ï¤ºÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
Â¼¾å Í§ÂÀ¡ÊÅìµþÍ½ËÉ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
2011Ç¯Ê¡Åç¸©Î©°å²ÊÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£2013Ç¯Ê¡Åç¸©Î©°å²ÊÂç³ØÇ¾¿À·Ð³°²Ê³ØÆþ¶É¡£À±Áí¹çÉÂ±¡Ç¾Â´Ãæ¥»¥ó¥¿ーÄ¹¡¢Ê¡Åç¸©Î©°å²ÊÂç³ØÇ¾¿À·Ð³°²Ê³Ø¹ÖºÂ½õ¶µ¡¢ÀÄ¿¹¿·ÅÔ»ÔÉÂ±¡Ç¾¿À·Ð³°²Ê°åÄ¹¤òÎòÇ¤¡£2022Ç¯¤è¤êÅìµþÍ½ËÉ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¤È¤·¤ÆÆâ²Ê¼À´µ¤äÇ¾¿À·Ð¼À´µ¡¢Í½ËÉ°åÎÅ¤òÃæ¿´¤Ë¿ÇÎÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ç¾¿À·Ð³°²ÊÀìÌç°å¡¢Ç¾Â´ÃæÀìÌç°å¡¢¹³²ÃÎð°å³ØÀìÌç°å¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡£
¡ÖÇ¾½Ð·ì¡×¤È¤Ï¡©
Ç¾½Ð·ì¤Ï¡¢Ç¾Â´Ãæ¡Ê¤Î¤¦¤½¤Ã¤Á¤å¤¦¡Ë¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢Ç¾¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë·ì´É¤¬²¿¤é¤«¤Î¸¶°ø¤ÇÇË¤ì¡¢Ç¾¤ÎÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤Ë½Ð·ì¤¬µ¯¤³¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
½Ð·ì¤·¤¿·ì±Õ¤Ï¡¢ÂçÇ¾¤ä¾®Ç¾¡¢Ç¾´´¤Ê¤É¤ÎÇ¾¤ÎÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤Ç¡Ö·ì¼ð¡Ê¤±¤Ã¤·¤å¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·ì¤Î²ô¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ì¤Î²ô¤¬¡¢¼þ¤ê¤Î¿À·ÐºÙË¦¤ò°µÇ÷¤·¤¿¤ê²õ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎ¤Î¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤«¤Ï¡¢½Ð·ì¤¬µ¯¤¤¿¾ì½ê¤ä½Ð·ì¤·¤¿ÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤éÇ¾Â´Ãæ¤¬¼çÍ×¤Ê»à°ø¤Î°ì¤Ä¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢1960Ç¯Âå¤ò¥Ôー¥¯¤Ë¤½¤Î»àË´Î¨¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºÇ¤âÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Ï¡¢Ç¾½Ð·ì¤Ë¤è¤ë»àË´Î¨¤¬Âç¤¤¯Äã²¼¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¿©À¸³è¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ±öÊ¬¤òÀÝ¤ëÎÌ¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¹â·ì°µ¤ò¤¤Á¤ó¤È´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢Ç¾½Ð·ì¤ÏÍ½ËÉ¤Ç¤¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦´õË¾¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Ç¾¤Î·ì´É¤ÎÉÂµ¤¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤¬Ç¯´Ö10Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÇ¾½Ð·ì¤Ï3Ëü3,483¿Í¤È¡¢Ç¾¹¼ºÉ¤Ë¼¡¤¤¤Ç2ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤»à°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2023Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ç¾½Ð·ì¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬20Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿È¶á¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹
Ç¾½Ð·ì¤ÇÆÍÁ³»à¤¹¤ëÁ°Ãû¾É¾õ
¡ÖÇ¾½Ð·ì¤ÇÆÍÁ³»à¤¹¤ëÁ°Ãû¾É¾õ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢Ç¾½Ð·ì¤¬µ¯¤¤¿½Ö´Ö¤Î¡¢ÆÍÁ³¤Ç·àÅª¤Ê½é´ü¾É¾õ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¾½Ð·ì¤Ï¡¢°ì²áÀÇ¾µõ·ìÈ¯ºî¡ÊTIA¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÈ¯ºî¤ÎÁ°¤Ëµ¯¤³¤ë¡ÖËÜÅö¤ÎÁ°Ãû¡×¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤¿¤½¤Î»þ¤³¤½¡¢¤Þ¤µ¤ËÇ¾½Ð·ì¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤À¤ÈÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¯¹ÔÆ°¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î²óÉü¤òº¸±¦¤¹¤ëºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¾½Ð·ì¤Î½é´ü¾É¾õ¤Ï¡¢½Ð·ì¤·¤¿¾ì½ê¤ä½Ð·ìÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤ËÆÍÁ³¸½¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
·ã¤·¤¤Æ¬ÄË
Ç¾½Ð·ì¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¾É¾õ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢ÆÍÁ³¤Î·ã¤·¤¤Æ¬ÄË¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö·Ù¹ðÆ¬ÄË¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢½Ð·ìÎÌ¤ä¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤É¶¯¤¯¤Ê¤¤Æ¬ÄË¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÒÂ¦¤Î¼êÂ¤ÎËãáã¤äáã¤ì
Â¿¤¯¤Î¥±ー¥¹¤Ç¡¢ÂÎ¤ÎÊÒÂ¦¤Î¼êÂ¤ä´é¤Ë¤·¤Ó¤ì¤äËãáã¡Ê¤Þ¤Ò¡Ë¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£Ëãáã¤È¤Ï¡¢¼êÂ¤¬Æ°¤«¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÎÏ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾õÂÖ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£±¦Ç¾¤Ë½Ð·ì¤¬µ¯¤¤ì¤Ðº¸È¾¿È¤Ë¡¢º¸Ç¾¤Ë½Ð·ì¤¬µ¯¤¤ì¤Ð±¦È¾¿È¤Ë¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£Ëãáã¤Ï¡¢ÏÓ¤Ë¶¯¤¯½Ð¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸À¸ì¾ã³²
Ï¤Î§¡Ê¤í¤ì¤Ä¡Ë¤¬²ó¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤¬¤¦¤Þ¤¯½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂ¾¿Í¤Î¸À¤¦¤³¤È¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¤Î¸À¸ì¾ã³²¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹ ¡£
Ç¾½Ð·ì¤ÇÆÍÁ³»à¤¹¤ë¸¶°ø
Ç¾½Ð·ì¤Ë¤è¤ëÆÍÁ³»à¤Ï¡¢¼ç¤Ë¤½¤Î¸¶°ø¡¢½Ð·ìÎÌ¡¢¤½¤·¤Æ½Ð·ìÉô°Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÍ×ÁÇ¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸Ì¿¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Ç¾¤Îµ¡Ç½¤òÇË²õ¤·¡¢Ì¿¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¾õÂÖ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â·ì°µ
¹â·ì°µ¤¬Â³¤¯¤È¡¢Ç¾¤ÎÆâÉô¤Ë¤¢¤ëÀüÄÌ»ÞÆ°Ì®¡Ê¤»¤ó¤Ä¤¦¤·¤É¤¦¤ß¤ã¤¯¡Ë¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤ËºÙ¤¤·ì´É¤ÎÊÉ¤¬¾¯¤·¤º¤Ä½ý¤Ä¤¡¢¤â¤í¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·ì´É¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç·ì°µ¤¬µÞ·ã¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤¬ÇËÎö¤·¤Æ½Ð·ì¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
·ì±Õ¼À´µ
½Å¤¤ÉÏ·ì¤ä¡¢Çò·ìÉÂ¡¢·ì¾®ÈÄ¸º¾¯¾É¤Ê¤É¡¢·ì±Õ¤¬¸Ç¤Þ¤ëµ¡Ç½¤Ë°Û¾ï¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë·ì¤¬»ß¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ç¾½Ð·ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¾·ì´É°Û¾ï
¹â·ì°µ°Ê³°¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ï¡¢Ç¾½Ð·ì¤òµ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÇ¾·ì´É¤Î°Û¾ï¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¾Æ°Ì®áî¡ÊÇ¾¤Î·ì´É¤Ë¤Ç¤¤¿¤³¤Ö¡Ë¤ä¡¢Ç¾Æ°ÀÅÌ®´ñ·Á¡ÊÇ¾¤Î·ì´É¤¬°Û¾ï¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿·ì´É¤¬ÇËÎö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Ð·ì¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î°Û¾ï¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ºÆÈ¯Í½ËÉ¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¼ê½Ñ¤Ë¤è¤ë¼£ÎÅ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¾¥É¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ç¾½Ð·ì¤òÈ¯¾É¤·¤½¤¦¤Ê¾õÂÖ¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢Í½ËÉÅª¤Ë¼ê½Ñ¤Ë¤è¤ë¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇ¾½Ð·ì¤ÇÆÍÁ³»à¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
¤³¤³¤Þ¤ÇÇ¾½Ð·ì¤Ç¤ÎÆÍÁ³»à¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡ÖÇ¾½Ð·ì¤ÇÆÍÁ³»à¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯´Æ½¤°å¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¾½Ð·ì¤ÇÆÍÁ³»à¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Â¼¾å Í§ÂÀ¡Ê¤à¤é¤«¤ß ¤æ¤¦¤¿¡Ë°å»Õ
Ç¾½Ð·ì¤Ë¤è¤ëÆÍÁ³»à¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢½Ð·ìÎÌ¤È½Ð·ìÉô°Ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢½Ð·ì¼«ÂÎ¤ÏÈ¯¾É¸å1»þ´Ö¤«¤é6»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î´Ö¤ËÎ®¤ì½Ð¤¿·ì±Õ¤¬Ç¾¤ÎÃæ¤Ë·ì¼ð¤È¤·¤Æ²ô¤òºî¤ê¡¢¤½¤Î²ô¤¬ËÄ¤é¤à¤³¤È¤Ç¡¢¼þ°Ï¤ÎÇ¾¤ÎÁÈ¿¥¤ò°µÇ÷¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î°µÇ÷¤Ë¤è¤ëÇ¾¤Î¼ð¤ì¡ÊÇ¾Éâ¼ð¡Ë¤¬¡¢»þ´Ö¤È¤È¤â¤Ë¿À·Ð¤ÎÆ¯¤¤ò½ù¡¹¤Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏµÞÂ®¤Ë°²½¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¸ÆµÛ¤ä°Õ¼±¤Ê¤ÉÀ¸Ì¿°Ý»ý¤ò»Ê¤ëÇ¾´´¤Ç½Ð·ì¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤¿¤È¤¨¾¯ÎÌ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÌ¿¤Ë¤«¤«¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢¿ôÊ¬¤«¤é¿ô»þ´Ö¤Ç°Õ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ÆµÛ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¾½Ð·ì¤Ï¡¢ÆÍÁ³¤Î½ÅÆÆ¤ÊÈ¯ºî¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢À¸Ì¿¤ò¶¼¤«¤¹¿¼¹ï¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£È¯¾É¤Ë¤Ï¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ëÀ¸³è½¬´·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ë¹â·ì°µ¤È¤¤¤¦¡¢´ÉÍý²ÄÇ½¤Ê´í¸±°ø»Ò¤¬´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¾½Ð·ì¤Î¾É¾õ¤ÏÁ°Ãû¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢È¯¾É¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÍÁ³¤Î·ã¤·¤¤Æ¬ÄË¡¢ÊÒÂ¦¤ÎËãáã¡¢Ï¤Î§¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤ËµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£È¯¾É¤«¤éÉÂ±¡¤Ç¤Î¼£ÎÅ³«»Ï¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î²óÉü¤ËÄ¾ÀÜ±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¾½Ð·ì¤ÏÈ¯¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¹â·ì°µ¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¤Ï¡¢Ç¾½Ð·ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤µ¤»¤ëºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤ÊÊýË¡¤Ç¤¹¡£Æü¡¹¤Î¿©À¸³è¡Ê¸º±ö¡Ë¡¢Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¡¢¶Ø±ì¡¢Àá¼ò¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤â¶¯ÎÏ¤ÊÍ½ËÉºö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤«¤é¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò°ì¤Ä¤º¤ÄÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
