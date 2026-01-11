職場で配りたい「沖縄県のお土産」ランキング！ 2位「紅いもタルト」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
年末年始の帰省や旅行など、お土産を選ぶ機会が増えるこの季節。大人数が集まる職場でも分けやすく、職場の方に喜ばれる手土産を探している人も多いのではないでしょうか？
All About ニュース編集部では、2025年12月8日、全国10〜60代の男女250人を対象に、職場で配りたいお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、職場で配りたい「沖縄県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「紅いもの優しい味わいが美味しいです」（60代女性／滋賀県）、「沖縄土産の定番中の定番で、知名度抜群」（30代回答しない／愛知県）、「トースターで軽く焼くと香ばしさがアップするし、個包装だから」（50代男性／広島県）といった声が寄せられました。
回答者からは「塩味の効いた軽い食感で人気が高く、個包装で配りやすいため」（20代女性／長崎県）、「甘じょっぱい感じがお茶請けにぴったりなので職場でも喜ばれる」（40代男性／東京都）、「沖縄らしさが感じられるのがちんすこうだから」（40代男性／神奈川県）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:田中 寛大)
All About ニュース編集部では、2025年12月8日、全国10〜60代の男女250人を対象に、職場で配りたいお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、職場で配りたい「沖縄県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：紅いもタルト（御菓子御殿）／90票2位は「紅いもタルト（御菓子御殿）」でした。沖縄県産紅いも100％で作られたペーストをタルト生地に乗せた、沖縄土産の定番商品です。保存料・着色料不使用で、紅いも本来の鮮やかな紫色と素朴な甘さが楽しめます。アンケートでは、「沖縄土産の王道」「間違いないおいしさ」という信頼感に加え、見た目の華やかさや個包装で配りやすい点が多くの支持を集めました。
回答者からは「紅いもの優しい味わいが美味しいです」（60代女性／滋賀県）、「沖縄土産の定番中の定番で、知名度抜群」（30代回答しない／愛知県）、「トースターで軽く焼くと香ばしさがアップするし、個包装だから」（50代男性／広島県）といった声が寄せられました。
1位：雪塩ちんすこう（南風堂グループ）／115票1位は「雪塩ちんすこう（南風堂グループ）」でした。沖縄の伝統菓子「ちんすこう」に、宮古島の地下海水を汲み上げて作られたパウダー状の塩「雪塩」を合わせた人気商品です。雪塩がちんすこうの甘さを引き立て、サクッとした食感と絶妙な甘じょっぱさが楽しめます。アンケートでは、個数が多くて配りやすい点や、甘過ぎない味が男女問わず好評であること、賞味期限が長く常温保存できる便利さが評価されました。
回答者からは「塩味の効いた軽い食感で人気が高く、個包装で配りやすいため」（20代女性／長崎県）、「甘じょっぱい感じがお茶請けにぴったりなので職場でも喜ばれる」（40代男性／東京都）、「沖縄らしさが感じられるのがちんすこうだから」（40代男性／神奈川県）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:田中 寛大)